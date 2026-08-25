Därför älskar bartendrar världens mest utskällda sommardrink

Från arbetardrink till statussymbol

Historien börjar långt före Aperol.

När delar av norra Italien stod under österrikiskt styre på 1800-talet tyckte österrikiska soldater att de lokala vinerna var väl starka. De bad därför om en skvätt vatten i glaset – en spritz, från tyskans spritzen, att stänka.

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Så småningom ersattes vanligt vatten av sodavatten och lokala bitterlikörer letade sig ner i glaset.

Aperol skapades av bröderna Luigi och Silvio Barbieri i Padua och lanserades 1919. Den låga alkoholhalten och blandningen av örter, rötter och citrus gjorde den perfekt för en lång italiensk aperitivo.

I Venedig var spritzen länge allt annat än lyxig.

Marco Salvadori, som tidigare arbetat på Harry’s Bar, berättar för New York Times att drinken förr dracks av ”gondoljärer och prostituerade”. De finaste hotellen och barerna skulle knappast ha drömt om att servera den.

I dag är situationen den omvända.

Aperol Spritz har blivit symbol för italiensk semester, stora solglasögon och luncher som riskerar att glida över i middag.

I Venedig var spritzen länge en folklig drink. I dag serveras den på några av världens mest exklusiva barer. (Foto: Canva)

För populär sommardrink för sitt eget bästa

Campari köpte Aperol 2003 och gjorde varumärket globalt.

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Sedan dess har spritzen blivit så vanlig att den nästan blivit pinsam i vissa cocktailkretsar. För puristen är Aperol Spritz ungefär vad Coldplay är för musikjournalisten: lite för populär för att kunna erkännas som riktigt bra.

Den är söt. Den är bitter. Den är orange. Och den kräver knappt något hantverk alls.

Men just där ligger styrkan.

På Houston Hall i New York har omkring 3 000 Aperol Spritz serverats sedan början av maj. Bartendern Pamela Torres säger att drinken är perfekt under stress: den byggs direkt i glaset, kräver ingen shaker och måtten behöver inte vara millimeterexakta.

Prosecco. Aperol. Soda. Is.

Klart.

”De skickas aldrig tillbaka”, säger hon till New York Times.

Det är en ganska stark rekommendation från en bartender.

Camparis Aperol Spritz blev en storsäljare 2018 och är fortsatt populär. Foto: Unsplash

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När spritzen går över styr

Framgången har samtidigt blivit smått absurd.

I New York serveras spritz i gigantiska glas, på ställningar med flera drinkar och i genomskinliga behållare med tappkran. På en restaurang finns en version i en glasväska som innehåller en hel flaska prosecco.

Någonstans där lämnar man Veneto och landar i Las Vegas.

Samtidigt pressar konkurrenterna på. Hugo Spritz med fläder har blivit stor och nya rosa varianter försöker göra samma resa.

Men Aperol har ett övertag som är svårt att kopiera: färgen.

Man ser drinken från andra sidan uteserveringen.

Sedan händer något mycket mänskligt.

”Jag tar en sådan också.”

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Det är kanske därför Aperol Spritz fortsätter reta cocktailvärlden. Den försöker inte vara märkvärdig.

Och vinner ändå.

Marco Salvadori, som tidigare arbetat på Harry’s Bar, berättar för New York Times att drinken förr dracks av ”gondoljärer och prostituerade”. De finaste hotellen och barerna skulle knappast ha drömt om att servera den.

I dag är situationen den omvända.

Aperol Spritz har blivit symbol för italiensk semester, stora solglasögon och luncher som riskerar att glida över i middag.

För populär för sitt eget bästa

Campari köpte Aperol 2003 och gjorde varumärket globalt.

Sedan dess har spritzen blivit så vanlig att den nästan blivit pinsam i vissa cocktailkretsar. För puristen är Aperol Spritz ungefär vad Coldplay är för musikjournalisten: lite för populär för att kunna erkännas som riktigt bra.

ANNONS

Den är söt. Den är bitter. Den är orange. Och den kräver knappt något hantverk alls.

Men just där ligger styrkan.

På Houston Hall i New York har omkring 3 000 Aperol Spritz serverats sedan början av maj. Bartendern Pamela Torres säger att drinken är perfekt under stress: den byggs direkt i glaset, kräver ingen shaker och måtten behöver inte vara millimeterexakta.

Prosecco. Aperol. Soda. Is.

Klart.

”De skickas aldrig tillbaka”, säger hon till New York Times.

Det är en ganska stark rekommendation från en bartender.