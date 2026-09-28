Stockholm fortsätter att vara en stad där det går utmärkt att bli serverad något betydligt mer avancerat än en stor stark. När årets utökade lista över världens topp 50 bästa barer presenteras hamnar Tjoget på plats 51. Även Röda Huset tar sig in på listan och placerar sig som nummer 83.
Svensk bar en hårsmån från världens topp 50
Tjoget snubblar på mållinjen
En placering.
Så nära är Tjoget i Stockholm att ta sig in på huvudlistan över världens 50 bästa barer 2026.
Baren hamnar på plats 51 när organisationen bakom The World’s 50 Best Bars presenterar den utökade rankingen över platserna 51–100.
Det är förstås en ganska elegant form av otur. Lite som att komma fyra i OS, fast med bättre gin.
Stockholm har dessutom ytterligare en representant. Röda Huset hamnar på plats 83, vilket gör Sverige till ett av få europeiska länder med två barer bland placeringarna 51–100.
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Sverige håller jämna steg med Europas bardestinationer
Totalt finns 18 europeiska barer med på den nya delen av rankingen.
Italien leder med fyra barer medan Spanien och Storbritannien har tre vardera. Sverige och Grekland har två var. Norge, Frankrike, Turkiet och Irland har vardera en bar på listan.
För Stockholm är placeringarna ytterligare ett kvitto på att stadens cocktailscen numera spelar i samma internationella liga som betydligt större turiststäder.
Tjoget ligger dessutom före välkända barer som Baba au Rum i Aten, Salmon Guru i Madrid, Panda & Sons i Edinburgh och Little Red Door i Paris.
Inte illa för en stad där en betydande del av året fortfarande ägnas åt att diskutera om uteserveringen verkligen borde vara öppen.
Så utses världens bästa
Rankingen avgörs av omkring 800 personer från den internationella barvärlden.
En tredjedel är bartenders och barägare, en tredjedel arbetar med dryckesjournalistik och den sista tredjedelen består av internationella cocktail- och dryckesexperter.
Varje medlem får rösta på åtta barer. Fem ska ligga inom den egna regionen och tre utanför. För att få rösta måste personen dessutom ha besökt baren under de senaste 18 månaderna.
Det är alltså inte en omröstning där den bar med flest Instagramföljare automatiskt vinner.
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Milano avgör den riktiga toppstriden
Listan som nu publicerats omfattar bara placeringarna 51–100.
Den riktiga topp 50-listan avslöjas i Milano den 7 oktober 2026. Då får vi veta vilken bar som officiellt kan kalla sig världens bästa.
För svensk del är saken redan ganska klar.
Tjoget är nummer 51 i världen och Röda Huset nummer 83. Sverige har två barer på en lista där Paris bara har en.
Det kan vara värt att tänka på nästa gång någon hävdar att Stockholm saknar internationellt nattliv.
Europas barer på plats 51–100
- Tjoget, Stockholm
- Boadas, Barcelona
- Baba au Rum, Aten
- Freni e Frizioni, Rom
- Svanen, Oslo
- Salmon Guru, Madrid
- Bar Gabriel, Istanbul
- Panda & Sons, Edinburgh
- Three Sheets Soho, London
- Naked, Aten
- Scarfes Bar, London
- Röda Huset, Stockholm
- Foco, Barcelona
- Gucci Giardino, Florens
- Drink Kong, Rom
- Little Red Door, Paris
- 1930, Milano
- Bar 1661, Dublin
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Det började som en semesterdröm från New York. Ett glas i handen, utsikt över hustaken och känslan av att man befinner sig mitt i stadens puls men ändå