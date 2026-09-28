Svensk bar en hårsmån från världens topp 50

Sverige håller jämna steg med Europas bardestinationer

Totalt finns 18 europeiska barer med på den nya delen av rankingen.

Italien leder med fyra barer medan Spanien och Storbritannien har tre vardera. Sverige och Grekland har två var. Norge, Frankrike, Turkiet och Irland har vardera en bar på listan.

För Stockholm är placeringarna ytterligare ett kvitto på att stadens cocktailscen numera spelar i samma internationella liga som betydligt större turiststäder.

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Tjoget ligger dessutom före välkända barer som Baba au Rum i Aten, Salmon Guru i Madrid, Panda & Sons i Edinburgh och Little Red Door i Paris.

Inte illa för en stad där en betydande del av året fortfarande ägnas åt att diskutera om uteserveringen verkligen borde vara öppen.

Tjoget missar topp 50 med minsta möjliga marginal. Foto: Instagram

Så utses världens bästa

Rankingen avgörs av omkring 800 personer från den internationella barvärlden.

En tredjedel är bartenders och barägare, en tredjedel arbetar med dryckesjournalistik och den sista tredjedelen består av internationella cocktail- och dryckesexperter.

Varje medlem får rösta på åtta barer. Fem ska ligga inom den egna regionen och tre utanför. För att få rösta måste personen dessutom ha besökt baren under de senaste 18 månaderna.

Det är alltså inte en omröstning där den bar med flest Instagramföljare automatiskt vinner.

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Milano avgör den riktiga toppstriden

Listan som nu publicerats omfattar bara placeringarna 51–100.

Den riktiga topp 50-listan avslöjas i Milano den 7 oktober 2026. Då får vi veta vilken bar som officiellt kan kalla sig världens bästa.

För svensk del är saken redan ganska klar.

Tjoget är nummer 51 i världen och Röda Huset nummer 83. Sverige har två barer på en lista där Paris bara har en.

Det kan vara värt att tänka på nästa gång någon hävdar att Stockholm saknar internationellt nattliv.

Röda Huset fortsätter att sätta svensk cocktailkultur på världskartan. Foto: Pressbild

Europas barer på plats 51–100

Tjoget, Stockholm Boadas, Barcelona Baba au Rum, Aten Freni e Frizioni, Rom Svanen, Oslo Salmon Guru, Madrid Bar Gabriel, Istanbul Panda & Sons, Edinburgh Three Sheets Soho, London Naked, Aten Scarfes Bar, London Röda Huset, Stockholm Foco, Barcelona Gucci Giardino, Florens Drink Kong, Rom Little Red Door, Paris 1930, Milano Bar 1661, Dublin

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