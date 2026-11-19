2. Björn Frantzén – Frantzén, Stockholm

Björn Frantzén är enligt Frantzén Group ensam om att leda tre restauranger med tre Michelinstjärnor: Frantzén i Stockholm, Zén i Singapore och FZN i Dubai.

En middag på Stockholmsrestaurangen kostar 5 500 kronor före dryck. Frantzén har förenat gastronomiska toppbetyg med internationell expansion, även om restaurangen föll från plats 38 till 58 på årets The 50 Best.

3. Massimo Bottura – Osteria Francescana, Modena

Massimo Bottura har förvandlat italienska klassiker till modern gastronomi. Osteria Francescana utsågs till världens bästa restaurang 2016 och 2018.

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År 2025 fick han utmärkelsen Best Visionary vid The Best Chef Awards. Han driver även Food for Soul, som arbetar mot matsvinn och social utsatthet.

4. Alain Ducasse – Le Louis XV, Monte Carlo

Alain Ducasse är en av gastronomins mest etablerade entreprenörer. Hans verksamhet omfattar restauranger i flera länder samt utbildning av nya kockar.

Le Louis XV i Monaco ligger på plats 47 på The 50 Best Restaurants 2026. Ducasses styrka är kombinationen av franskt restauranghantverk och internationellt företagande.

5. Ana Roš – Hiša Franko, Kobarid

Ana Roš har gjort Sočadalen i Slovenien till ett resmål för matintresserade. På Hiša Franko utgår menyerna från lokala producenter, säsonger och landskapets råvaror.

Hon kom tvåa vid The Best Chef Awards 2025 och har gett slovensk gastronomi internationell uppmärksamhet.

6. José Andrés – World Central Kitchen

José Andrés har byggt en internationell restaurangverksamhet, men hans inflytande sträcker sig långt utanför fine dining.

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Genom World Central Kitchen organiserar han matleveranser till människor som drabbats av krig och katastrofer. Organisationens kockar fick utmärkelsen Best Humanity vid The Best Chef Awards 2025.

7. Gaggan Anand – Gaggan, Bangkok

Gaggan Anand har gjort modern indisk gastronomi till en av Asiens stora restaurangupplevelser. På Gaggan i Bangkok möts indiska smaker, experimentell teknik och en lekfull servering.

Restaurangen placerades som tvåa på The 50 Best Restaurants 2026, endast slagen av spanska Asador Etxebarri. Anand har därmed en central position i den internationella fine dining-världen.

8. Dabiz Muñoz – DiverXO, Madrid

Dabiz Muñoz är känd för sin kompromisslösa matlagning, där spanska råvaror möter asiatiska influenser och dramatiska presentationer.

DiverXO ligger nia på The 50 Best Restaurants 2026, fem placeringar lägre än året före. Muñoz driver även det mer informella konceptet StreetXO.

9. Daniel Humm – Eleven Madison Park, New York

Daniel Humm väckte internationell debatt när han 2021 ställde om den tidigare världsettan Eleven Madison Park till en växtbaserad avsmakningsmeny.

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Beslutet utmanade den traditionella lyxgastronomins beroende av exklusiva animaliska råvaror och gav Humm en framträdande roll i diskussionen om restaurangbranschens framtid.

10. Daniel Berlin – Vyn, Österlen

Daniel Berlin har byggt sitt internationella rykte kring en enda plats. Vyn öppnade 2023, fick två Michelinstjärnor året därpå och har nu klättrat från plats 47 till 23 på The 50 Best Restaurants.

Vyn är den enda svenska restaurangen bland årets 50 främsta och har därmed passerat trestjärniga Frantzén på världslistan. Berlin har nått dit med en gastronomi förankrad i Österlens råvaror och landskap.

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