Glöm Neapel för ett ögonblick. Världens bästa pizzeria ligger numera i London, åtminstone enligt 50 Top Pizza 2026. Samtidigt har Sverige byggt upp en pizzascen där den gamla kvarterspizzan fått sällskap av långjäst deg, vedugnar från Neapel och pizzabagare som diskuterar tomater med samma allvar som sommelierer pratar om Bourgogne.
Världens bästa pizza finns i London – här är fem svenska pizzerior värda en omväg
Pizza är inte längre bara något man beställer när kylskåpet är tomt och ingen i familjen orkar laga mat.
Den har blivit gastronomi.
I årets upplaga av 50 Top Pizza World tar Napoli on the Road i London förstaplatsen. Pizzerian grundades av Michele Pascarella, som började betydligt mindre glamoröst: 2016 bakade han pizza i en vedugn monterad på en trehjulig Piaggio Ape på Londons gator och marknader.
I dag finns verksamheten på flera adresser i London.
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London slår rättens hemland
Att vinnaren finns i London är förstås en liten förolämpning mot Neapel.
Men numera är pizza en internationell tävlingsgren.
Efter två år på förstaplatsen får Anthony Mangieris Una Pizza Napoletana i New York nöja sig med silver. Trea kommer Confine i Milano.
Rankningen bygger på nästan 1 000 anonyma inspektörer. Restaurangerna besöks två gånger och bedöms på bland annat pizzan, ingredienserna, servicen och gästfriheten.
Det är ungefär Guide Michelin, fast med mer mozzarella.
Här är världens 20 bästa pizzerior 2026
- Napoli on the Road – London, Storbritannien
- Una Pizza Napoletana – New York, USA
- Confine – Milano, Italien
- I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italien
- Seu Pizza Illuminati – Rom, Italien
- Pizzeria Sei – Los Angeles, USA
- Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA
- Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasilien
- RistoPizza by Napoli sta ca – Tokyo, Japan
- Baldoria – Madrid, Spanien
- The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Japan
- Razza – Jersey City, USA
- Allería – Providencia, Chile
- Palazzo Petrucci Pizzeria – Neapel, Italien
- I Tigli – San Bonifacio, Italien
- 50 Kalò – Neapel, Italien
- Avenida Calò – Rom, Italien
- Fiata – Hongkong
- gigi’s – Sydney, Australien
- Pizzardi Artigianale – Bogotá, Colombia
- QT Pizza Bar – São Paulo, Brasilien
- Dry Milano – Milano, Italien
- Cambia-Menti – Caserta, Italien
- Sasà Martucci – Caserta, Italien
Listan visar också hur totalt pizza har lämnat sitt italienska pass bakom sig. USA, Japan, Brasilien, Australien, Chile, Colombia och Hongkong finns numera med bland världseliten.
Fast Italien håller förstås ställningarna hyggligt. Caserta har tre krogar bland de 20 främsta, vilket borde räcka för att ortens turistchef ska börja trycka nya broschyrer omedelbart.
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Och hur går det för Sverige?
Ganska bra. I 50 Top Pizza Europa 2026 utsågs 450 Gradi på Lidingö till Sveriges främsta pizzeria och placerades som nummer 44 i Europa.
Perfect Weekend har därför gått igenom årets ranking, tidigare 50 Top Pizza-listor och aktuella svenska utmärkelser.
Här är fem svenska pizzerior som förtjänar en omväg.
Sveriges fem bästa pizzerior
1. 450 Gradi, Lidingö
Här finns det tydligaste facit för 2026. 50 Top Pizza utser 450 Gradi till Sveriges bästa pizzeria och placerar den på plats 44 i Europa.
Pizzorna är napolitanska, degen får kalljäsa länge och gräddas på ungefär 90 sekunder i cirka 450 grader. Restaurangen arbetar dessutom med italienska råvaror och vedugn byggd i Italien.
Man åker alltså till Lidingö och kommer ut mentalt någonstans utanför Neapel.
2. Lilla Napoli, Falkenberg
Sveriges mest mytomspunna pizzaställe behöver knappast någon presentation.
Lilla Napoli fick 97 av 100 poäng i Falstaff Streetfood Guide Nordics 2026, där maten belönades med full pott.
Här har pizza blivit något mellan religion, kemi och lätt vansinne. Restaurangen beskriver själv sin pizza som en egen tolkning av Pizza Napoletana.
3. Babette, Stockholm
Babette är beviset på att pizza inte måste ha ett berg av fluffig napolitansk kant.
Här är stilen snarare romersk: tunn, frasig och gjord för ett glas bra vin.
2025 hamnade Babette på plats 20 i Europa och plats 98 i världen hos 50 Top Pizza. Dessutom utsågs restaurangen till New Entry of the Year.
Det är ganska bra jobbat för en liten restaurang på Roslagsgatan.
4. La Piccola Nonna Pizza, Stockholm
En av de mer egensinniga adresserna på listan.
La Piccola Nonna arbetar helt vegetariskt och veganskt och fanns med bland 50 Top Pizzas utvalda Excellent Pizzerias i Europa 2025.
Här kan klassiska italienska idéer få betydligt friare tolkningar. Det är med andra ord inte pizzerian för den som anser att livet tog slut när någon lade ananas på en Vesuvio.
5. Bistro Leoparden, Stockholm
Även Bistro Leoparden har funnits med bland 50 Top Pizzas europeiska Excellent Pizzerias.
Här handlar det om pizza som krogupplevelse snarare än kartong framför tv:n, med napolitansk ugn och kombinationer med exempelvis ’nduja, mortadella, pistage och svartkål.
Sverige har blivit ett pizzaland
Det mest intressanta är kanske inte vilken restaurang som är nummer ett.
Det är hur snabbt svensk pizza har förändrats.
För 20 år sedan handlade den stora nationella pizzadebatten ungefär om huruvida bearnaisesås verkligen hörde hemma på en kebabpizza.
Nu diskuteras degtemperatur, fermentering, San Marzano-tomater och vilken vedugn som byggts av vilken italiensk ugnsmakare.
Och ändå finns Hawaii kvar.
Vissa svenska institutioner är tydligen starkare än tiden.
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