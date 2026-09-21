Världens bästa pizza finns i London – här är fem svenska pizzerior värda en omväg

Här är världens 20 bästa pizzerior 2026

Napoli on the Road – London, Storbritannien Una Pizza Napoletana – New York, USA Confine – Milano, Italien I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italien Seu Pizza Illuminati – Rom, Italien Pizzeria Sei – Los Angeles, USA Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasilien RistoPizza by Napoli sta ca – Tokyo, Japan Baldoria – Madrid, Spanien The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Japan Razza – Jersey City, USA Allería – Providencia, Chile Palazzo Petrucci Pizzeria – Neapel, Italien I Tigli – San Bonifacio, Italien 50 Kalò – Neapel, Italien Avenida Calò – Rom, Italien Fiata – Hongkong gigi’s – Sydney, Australien Pizzardi Artigianale – Bogotá, Colombia QT Pizza Bar – São Paulo, Brasilien Dry Milano – Milano, Italien Cambia-Menti – Caserta, Italien Sasà Martucci – Caserta, Italien

Listan visar också hur totalt pizza har lämnat sitt italienska pass bakom sig. USA, Japan, Brasilien, Australien, Chile, Colombia och Hongkong finns numera med bland världseliten.

Fast Italien håller förstås ställningarna hyggligt. Caserta har tre krogar bland de 20 främsta, vilket borde räcka för att ortens turistchef ska börja trycka nya broschyrer omedelbart.

Och hur går det för Sverige?

Ganska bra. I 50 Top Pizza Europa 2026 utsågs 450 Gradi på Lidingö till Sveriges främsta pizzeria och placerades som nummer 44 i Europa.

Perfect Weekend har därför gått igenom årets ranking, tidigare 50 Top Pizza-listor och aktuella svenska utmärkelser.

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Här är fem svenska pizzerior som förtjänar en omväg.

Sveriges bästa pizza finns på Lidingö. 450 Gradi är högst rankad av de svenska pizzeriorna i 50 Top Pizza Europa 2026. Foto: Pressbild

Sveriges fem bästa pizzerior

1. 450 Gradi, Lidingö

Här finns det tydligaste facit för 2026. 50 Top Pizza utser 450 Gradi till Sveriges bästa pizzeria och placerar den på plats 44 i Europa.

Pizzorna är napolitanska, degen får kalljäsa länge och gräddas på ungefär 90 sekunder i cirka 450 grader. Restaurangen arbetar dessutom med italienska råvaror och vedugn byggd i Italien.

Man åker alltså till Lidingö och kommer ut mentalt någonstans utanför Neapel.

2. Lilla Napoli, Falkenberg

Sveriges mest mytomspunna pizzaställe behöver knappast någon presentation.

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Lilla Napoli fick 97 av 100 poäng i Falstaff Streetfood Guide Nordics 2026, där maten belönades med full pott.

Här har pizza blivit något mellan religion, kemi och lätt vansinne. Restaurangen beskriver själv sin pizza som en egen tolkning av Pizza Napoletana.

3. Babette, Stockholm

Babette är beviset på att pizza inte måste ha ett berg av fluffig napolitansk kant.

Här är stilen snarare romersk: tunn, frasig och gjord för ett glas bra vin.

2025 hamnade Babette på plats 20 i Europa och plats 98 i världen hos 50 Top Pizza. Dessutom utsågs restaurangen till New Entry of the Year.

Det är ganska bra jobbat för en liten restaurang på Roslagsgatan.

4. La Piccola Nonna Pizza, Stockholm

En av de mer egensinniga adresserna på listan.

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La Piccola Nonna arbetar helt vegetariskt och veganskt och fanns med bland 50 Top Pizzas utvalda Excellent Pizzerias i Europa 2025.

Här kan klassiska italienska idéer få betydligt friare tolkningar. Det är med andra ord inte pizzerian för den som anser att livet tog slut när någon lade ananas på en Vesuvio.

5. Bistro Leoparden, Stockholm

Även Bistro Leoparden har funnits med bland 50 Top Pizzas europeiska Excellent Pizzerias.

Här handlar det om pizza som krogupplevelse snarare än kartong framför tv:n, med napolitansk ugn och kombinationer med exempelvis ’nduja, mortadella, pistage och svartkål.

Sverige har blivit ett pizzaland

Det mest intressanta är kanske inte vilken restaurang som är nummer ett.

Det är hur snabbt svensk pizza har förändrats.

För 20 år sedan handlade den stora nationella pizzadebatten ungefär om huruvida bearnaisesås verkligen hörde hemma på en kebabpizza.

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Nu diskuteras degtemperatur, fermentering, San Marzano-tomater och vilken vedugn som byggts av vilken italiensk ugnsmakare.

Och ändå finns Hawaii kvar.

Vissa svenska institutioner är tydligen starkare än tiden.