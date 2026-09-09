När Miss Voon öppnade 2011 var asiatisk fusion fortfarande något som kunde behöva förklaras för en svensk krogpublik. Femton år senare finns yuzu, ponzu och sake på menyer över hela Stockholm. Nu firar restaurangen jubileet genom att både blicka tillbaka på sina gamla hits och göra om sig för framtiden.
Miss Voon fyller 15 – krogen som lärde Stockholm att älska asiatisk fusion
Från nyhet till norm
När Miss Voon slog upp dörrarna på Sturegatan var idén tydlig: smaker från stora delar av Asien, ett skandinaviskt uttryck, hög puls och en miljö som skulle kännas mer internationell än traditionell finkrog.
Det var inte först med asiatisk mat i Stockholm, långt därifrån. Men Miss Voon blev en av krogarna som gjorde den moderna, påkostade fusionstilen till en självklar del av innerstadens restaurangliv.
Sedan dess har släktträdet vuxit rejält. Krogar som Tako, Misshumasshu, Farang och Asian Post Office har på olika sätt byggt vidare på samma idé: asiatisk inspiration, cocktails, snygga lokaler och ett tempo som gärna börjar som middag och slutar någonstans närmare nattliv.
I dag känns konceptet nästan självklart. Det är på sätt och vis det bästa beviset på hur mycket Stockholms krogscen har förändrats på femton år.
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Hummertacon vägrar dö
Inför jubileet plockar Miss Voon fram delar av sitt eget arkiv. En 15-rättersmeny samlar gamla favoriter och rätter som försvunnit under åren.
Hummertacon, serverad i ett krispigt gyozaskal, fanns med redan från början. Laxtartaren, som enligt krögaren Jonas Svensson började som en mindre lyckad uppläggning, utvecklades senare till en av restaurangens signaturrätter.
Det är restaurangvärldens motsvarighet till ett jubileumsalbum: några hits som alla väntar på och några spår som bara de riktigt trogna gästerna minns.
Samtidigt byggs nästa kapitel
Miss Voon nöjer sig dock inte med nostalgi. Under sommaren har restaurangen genomgått sin största renovering på många år, med Thomas Sandell och Kolbrún Leosdottir bakom det nya uttrycket. Baren har blivit mer intim, matsalen har fått nya spegelklädda väggar och den röda färgen finns kvar som en tydlig del av identiteten.
Det är kanske den svåraste övningen för en 15-årig restaurang: att påminna gästerna om varför de en gång kom dit utan att förvandlas till ett museum över sig själv.
Stockholm har betydligt fler asiatiska fusionkrogar än 2011. Miss Voon behöver därför inte längre övertyga någon om själva idén.
Nu gäller det snarare att visa att originalet fortfarande har något att säga.
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