Miss Voon fyller 15 – krogen som lärde Stockholm att älska asiatisk fusion

Hummertacon vägrar dö

Inför jubileet plockar Miss Voon fram delar av sitt eget arkiv. En 15-rättersmeny samlar gamla favoriter och rätter som försvunnit under åren.

Hummertacon, serverad i ett krispigt gyozaskal, fanns med redan från början. Lax­tartaren, som enligt krögaren Jonas Svensson började som en mindre lyckad uppläggning, utvecklades senare till en av restaurangens signaturrätter.

Det är restaurangvärldens motsvarighet till ett jubileumsalbum: några hits som alla väntar på och några spår som bara de riktigt trogna gästerna minns.

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Asiatiskt möter skandinaviskt – en kombination som blivit betydligt mindre exotisk sedan 2011. Foto: Instagram/Miss Voon

Samtidigt byggs nästa kapitel

Miss Voon nöjer sig dock inte med nostalgi. Under sommaren har restaurangen genomgått sin största renovering på många år, med Thomas Sandell och Kolbrún Leosdottir bakom det nya uttrycket. Baren har blivit mer intim, matsalen har fått nya spegelklädda väggar och den röda färgen finns kvar som en tydlig del av identiteten.

Det är kanske den svåraste övningen för en 15-årig restaurang: att påminna gästerna om varför de en gång kom dit utan att förvandlas till ett museum över sig själv.

Stockholm har betydligt fler asiatiska fusionkrogar än 2011. Miss Voon behöver därför inte längre övertyga någon om själva idén.

Nu gäller det snarare att visa att originalet fortfarande har något att säga.