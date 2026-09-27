Palantirs vd köper svensk skog för 235 miljoner – betalade bara en fjärdedel av snittpriset

Kontraktet anger skogsbruk som syfte

Jenny Lopes Da Silva sitter i styrelsen för Cladonia Skog. I ett mejl till Tidningen Härjedalen skriver hon att ”den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande”.

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”De vidsträckta, naturliga skogslandskapen erbjuder värdefulla livsmiljöer för växter och djur, samtidigt som de utgör en plats för rekreation och återhämtning”, skriver hon.

I kontraktet, som tidningen har läst, står det att syftet är att ”äga och förvalta skogsfastigheten samt bedriva skogsbruk”.

Tio gånger större än ranchen i Colorado

Palantir ökade omsättningen med 93 procent under andra kvartalet. Karp har under samma tid köpt mark i stor skala. Enligt The Next Web äger han fastigheter för över 200 miljoner dollar. Bland dem finns två villor på en grindbevakad ö i Miami och en gård på 200 hektar i New Hampshire.

I december 2025 betalade han 120 miljoner dollar för ett tidigare kloster med 1 500 hektar mark utanför Aspen i Colorado. Skogen i Härjedalen är tio gånger så stor.

Palantir har varit verksamt i Sverige i runt 14 år och har kontrakt med både Försvarsmakten och Polisen, enligt Expressen. Karp har nyligen gått in med privata pengar i bolaget som Ukrainas avsatte försvarsminister startar. Han har också krävt att staten sätter ett tak för AI-bolagens skadeståndsansvar.

Peter Thiel, som grundade Palantir tillsammans med Karp, har länge haft Nya Zeeland som reservplan, och flera techmiljardärer har byggt privata domedagsbunkrar. Något sådant syfte har inte angetts för köpet i Härjedalen.

En fjärdedel av snittpriset

Enligt Skogsstyrelsens prisstatistik kostade produktiv skogsmark i Södra Norrland, där Jämtlands län ingår, i snitt 62 700 kronor per hektar under 2025. För köp över 100 hektar låg snittet i hela landet på 49 900 kronor.

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Karp betalar ungefär en fjärdedel av det regionala snittet. Hur stor del av hans areal som är produktiv skogsmark har inte redovisats.

Köpet är stort även med nationella mått mätt. De 1 888 köp som ingår i Skogsstyrelsens statistik för 2025 omfattade totalt 76 300 hektar produktiv skogsmark. Karps enda affär motsvarar en femtedel av den arealen.

Marknaden är svag. I januari bedömde mäklarfirman Ludvig & Co att norra Sverige sannolikt hade störst uppsida i år. I stället föll priserna i norra Sverige med 4 procent under första halvåret, och antalet affärer låg omkring 30 procent under snittet för 2020-talet. Skogsindustrin har samtidigt pressats av en torr marknad för skogen.