Palantirs vd Alex Karp köper 15 000 hektar skog i Härjedalen av SCA. Han betalar 235 miljoner kronor, knappt 15 700 kronor per hektar. Två jaktlag har redan förlorat sin jakträtt.
Palantirs vd köper svensk skog för 235 miljoner – betalade bara en fjärdedel av snittpriset
Köpet görs via bolaget Cladonia Skog AB, där Karp är verklig huvudman. Marken ligger i Storsjö kapell i Bergs kommun, i norra Härjedalen. Affären avslöjades av Tidningen Härjedalen på lördagen, och Expressen uppger köpeskillingen.
Arealen är 150 kvadratkilometer, eller ungefär 21 000 fotbollsplaner.
SCA sålde marken i början av september. Enligt Expressen säger bolaget att marken inte var optimal för skogsbruk. SCA har redovisat fyra svaga kvartal i rad, pressat av lägre priser och högre råvarukostnader.
Jaktlagen fick beskedet i juni
Den 16 juni fick ett jaktlag ett brev. Det fick inte längre jaga på marken som laget arrenderat söder om Storsjö kapell, skriver Tidningen Härjedalen. Två jaktlag har förlorat sin jakträtt.
Therese Kärngard (S), kommunstyrelsens ordförande i Bergs kommun, säger till SvD att ”det är klart man drar öronen åt sig”.
”Jag vill säga att jag inte är orolig heller. Men det är klart det väcker frågor”, säger hon.
”Det rör sig om mark som många av våra kommuninvånare väl känner till och där mycket älgjakt har bedrivits under åren”, fortsätter Kärngard.
Kontraktet anger skogsbruk som syfte
Jenny Lopes Da Silva sitter i styrelsen för Cladonia Skog. I ett mejl till Tidningen Härjedalen skriver hon att ”den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande”.
”De vidsträckta, naturliga skogslandskapen erbjuder värdefulla livsmiljöer för växter och djur, samtidigt som de utgör en plats för rekreation och återhämtning”, skriver hon.
I kontraktet, som tidningen har läst, står det att syftet är att ”äga och förvalta skogsfastigheten samt bedriva skogsbruk”.
Tio gånger större än ranchen i Colorado
Palantir ökade omsättningen med 93 procent under andra kvartalet. Karp har under samma tid köpt mark i stor skala. Enligt The Next Web äger han fastigheter för över 200 miljoner dollar. Bland dem finns två villor på en grindbevakad ö i Miami och en gård på 200 hektar i New Hampshire.
I december 2025 betalade han 120 miljoner dollar för ett tidigare kloster med 1 500 hektar mark utanför Aspen i Colorado. Skogen i Härjedalen är tio gånger så stor.
Palantir har varit verksamt i Sverige i runt 14 år och har kontrakt med både Försvarsmakten och Polisen, enligt Expressen. Karp har nyligen gått in med privata pengar i bolaget som Ukrainas avsatte försvarsminister startar. Han har också krävt att staten sätter ett tak för AI-bolagens skadeståndsansvar.
Peter Thiel, som grundade Palantir tillsammans med Karp, har länge haft Nya Zeeland som reservplan, och flera techmiljardärer har byggt privata domedagsbunkrar. Något sådant syfte har inte angetts för köpet i Härjedalen.
En fjärdedel av snittpriset
Enligt Skogsstyrelsens prisstatistik kostade produktiv skogsmark i Södra Norrland, där Jämtlands län ingår, i snitt 62 700 kronor per hektar under 2025. För köp över 100 hektar låg snittet i hela landet på 49 900 kronor.
Karp betalar ungefär en fjärdedel av det regionala snittet. Hur stor del av hans areal som är produktiv skogsmark har inte redovisats.
Köpet är stort även med nationella mått mätt. De 1 888 köp som ingår i Skogsstyrelsens statistik för 2025 omfattade totalt 76 300 hektar produktiv skogsmark. Karps enda affär motsvarar en femtedel av den arealen.
Marknaden är svag. I januari bedömde mäklarfirman Ludvig & Co att norra Sverige sannolikt hade störst uppsida i år. I stället föll priserna i norra Sverige med 4 procent under första halvåret, och antalet affärer låg omkring 30 procent under snittet för 2020-talet. Skogsindustrin har samtidigt pressats av en torr marknad för skogen.