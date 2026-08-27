Tinder skulle döda ragget på dansgolvet och en nykter generation begrava nattklubben. I Sverige har klubbar stängt och unga väljer baren framför dansgolvet. Men någon glömde tydligen att meddela Bangkok, Berlin och New York – där nattlivet fortfarande går på högvarv.
Nattklubben är död i Sverige – här festar världen vidare
I Sverige har nattklubbens död diskuterats i flera år. Färre unga går ut för att dansa, alkoholkonsumtionen har minskat och den gamla anledningen att trängas på ett dansgolv – att träffa någon – har delvis flyttat in i mobilen.
Nattlivsforskaren Sébastien Tutenges vid Lunds universitet har pekat ut just mindre alkohol, dejtingappar och större fokus på hälsa och framtid som några förklaringar. På flera håll i Sverige har renodlade nattklubbar försvunnit helt.
Och visst finns det siffror bakom nykterheten. Svenska skolelevers alkoholkonsumtion har minskat kraftigt under 2000-talet, även om nedgången har planat ut under senare år.
Men globalt är nattklubben långt ifrån begravd.
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Bangkok dansar förbi alla
Time Out har frågat över 24 000 människor i 150 städer om hur bra deras stad är efter mörkrets inbrott. Resultatet är en lista där Bangkok utses till världens bästa nattlivsstad 2026. Berlin kommer tvåa och New York trea.
Bangkok har dessutom rusat från plats 13 förra året till förstaplatsen. Här samsas takbarer, små cocktailbarer, nattmat, megaklubbar och ett nattliv som bokstavligen flyter ut på gatan. 73 procent av Bangkokborna i undersökningen tycker att nattlivet är bra eller fantastiskt.
Berlin håller samtidigt fast vid sin gamla position som Europas klubbhuvudstad. Visst talas även där om Clubsterben när hyror stiger och klassiska klubbar hotas, men scenen har snarare muterat än dött. Pop up-fester, kollektiva arrangörer och nya klubbar ersätter det som försvinner.
New York kommer trea, följt av Melbourne och São Paulo.
Bara tre europeiska städer
Det kanske mest slående är Europas svaga representation. Bara Berlin, Brighton och Amsterdam tar sig in på topp tio.
Time Outs slutsats är samtidigt att vi kanske letar efter nattlivet på fel plats. Den klassiska modellen – middag, förfest och sedan ett jättelikt dansgolv klockan ett – håller på att ersättas av kvarter där gäster vandrar mellan barer, takfester, listening bars, små klubbar och sena restauranger.
Nattklubben kanske alltså inte är död.
Den har bara slutat stå ensam längst ned på Kungsgatan och hoppas att någon kommer.
Världens tio bästa städer för nattliv 2026
- Bangkok
- Berlin
- New York
- Melbourne
- São Paulo
- Medellín
- Johannesburg
- Brighton
- Beijing
- Amsterdam
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