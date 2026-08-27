Nattklubben är död i Sverige – här festar världen vidare

Nattlivsforskaren Sébastien Tutenges vid Lunds universitet har pekat ut just mindre alkohol, dejtingappar och större fokus på hälsa och framtid som några förklaringar. På flera håll i Sverige har renodlade nattklubbar försvunnit helt.

Och visst finns det siffror bakom nykterheten. Svenska skolelevers alkoholkonsumtion har minskat kraftigt under 2000-talet, även om nedgången har planat ut under senare år.

Men globalt är nattklubben långt ifrån begravd.

Bangkok dansar förbi alla

Time Out har frågat över 24 000 människor i 150 städer om hur bra deras stad är efter mörkrets inbrott. Resultatet är en lista där Bangkok utses till världens bästa nattlivsstad 2026. Berlin kommer tvåa och New York trea.

Bangkok har dessutom rusat från plats 13 förra året till förstaplatsen. Här samsas takbarer, små cocktailbarer, nattmat, megaklubbar och ett nattliv som bokstavligen flyter ut på gatan. 73 procent av Bangkokborna i undersökningen tycker att nattlivet är bra eller fantastiskt.

Berlin håller samtidigt fast vid sin gamla position som Europas klubbhuvudstad. Visst talas även där om Clubsterben när hyror stiger och klassiska klubbar hotas, men scenen har snarare muterat än dött. Pop up-fester, kollektiva arrangörer och nya klubbar ersätter det som försvinner.

New York kommer trea, följt av Melbourne och São Paulo.

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