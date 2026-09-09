Göteborgs mest göteborgska kock återvänder till Stockholm

Sjömagasinet blev flaggskeppet

Den krog som kanske starkast kom att förknippas med honom blev ändå Sjömagasinet.

Mannerström drev restaurangen mellan 1994 och 2010 och gjorde den till en av Göteborgs stora gastronomiska institutioner. På morgnarna kunde han själv gå till fiskauktionen för att välja råvaror. Restaurangen belönades också med en stjärna i Guide Michelin.

Efter Sjömagasinet skulle han i teorin varva ner.

Det gick ungefär som man kunde förvänta sig.

Han tog i stället över klassiska Kometen på Vasagatan och fortsatte servera svensk husmanskost, fiskgratäng och biff Rydberg. Själv konstaterade han senare att alternativet – att gå hem och mata duvor – inte riktigt låg för honom.

På meritlistan finns dessutom krogar som Belle Avenue och andra restaurangprojekt i och utanför Göteborg.

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Från kock till rikskändis

För en yngre generation blev Mannerström minst lika känd genom televisionen.

Som jurymedlem i Sveriges Mästerkock blev den tidigare göteborgskrögaren plötsligt en person som hela Sverige hade åsikter om vid middagsbordet.

Men hans linje har varit märkvärdigt konsekvent genom åren: bra råvaror, ordentligt hantverk och en ganska djup skepsis mot det han själv kallat ”nippertippe-mat” – små droppar och dekorationer som ser viktigare ut än de smakar.

Efter 70 år sluts cirkeln för Leif Mannerström på Solliden – med sill, tradition och ett helt liv i restaurangbranschen bakom sig. Foto: Pressbild

Tillbaka där allt började

Nu återvänder alltså den kanske mest göteborgska av svenska kockar till Stockholm.

På Solliden ska han ansvara för det återuppståndna julbordet i de restaurerade salarna.

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Men det mest intressanta är egentligen inte julbordet.

Det är cirkeln.

När Mannerström stod där 1956 var han en 16-åring som lärde sig lägga in sill.

När han återvänder 70 år senare gör han det som en av de personer som mer än någon annan format modern svensk restaurangkultur.

Ibland leder karriären långt bort.

Och ibland slutar den nästan exakt där den började.