Leif Mannerström förknippas med Göteborg, fisk, husmanskost och krogar som Johanna, Sjömagasinet och Kometen. Men karriären började faktiskt i Stockholm – på Solliden på Skansen. Nu återvänder han till platsen där han som 16-åring lärde sig lägga in sill.
Göteborgs mest göteborgska kock återvänder till Stockholm
Det är nästan svårt att tänka på Leif Mannerström utan att tänka på Göteborg.
Han är född i Stockholm, men blev med tiden något av Göteborgs gastronomiska stadsarkitekt. Under decennier byggde han upp ett krogliv där fisk, franska influenser, svensk husmanskost och en påtaglig ovilja mot mat som mest såg snygg ut blev återkommande ingredienser.
Nu går färden åt andra hållet.
I höst återvänder Mannerström till Stockholm och Solliden på Skansen – samma plats där hans yrkesliv började för exakt 70 år sedan.
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Från Solliden till Göteborg
När Mannerström var 16 år arbetade han i köket på Solliden. Där fick han lära sig grunderna av kallskänkorna, bland annat gravningar och sillinläggningar.
Sedan drog karriären vidare.
Efter arbete på Amerikabåtarna hamnade han i Göteborg och blev redan som ung köksmästare på Henriksberg. Därefter följde bland annat Golfrestaurangen i Hovås.
Det verkliga genombrottet kom 1974 när han tillsammans med Christer Svantesson öppnade restaurang Johanna i Göteborg.
Johanna blev en av de krogar som förde in det moderna franska köket i Sverige. Det var långt innan varenda kvarterskrog hade beurre blanc på menyn och servitören kände sig tvungen att förklara var moroten vuxit.
Mannerström blev ett av namnen som förändrade svensk restaurangkultur.
Sjömagasinet blev flaggskeppet
Den krog som kanske starkast kom att förknippas med honom blev ändå Sjömagasinet.
Mannerström drev restaurangen mellan 1994 och 2010 och gjorde den till en av Göteborgs stora gastronomiska institutioner. På morgnarna kunde han själv gå till fiskauktionen för att välja råvaror. Restaurangen belönades också med en stjärna i Guide Michelin.
Efter Sjömagasinet skulle han i teorin varva ner.
Det gick ungefär som man kunde förvänta sig.
Han tog i stället över klassiska Kometen på Vasagatan och fortsatte servera svensk husmanskost, fiskgratäng och biff Rydberg. Själv konstaterade han senare att alternativet – att gå hem och mata duvor – inte riktigt låg för honom.
På meritlistan finns dessutom krogar som Belle Avenue och andra restaurangprojekt i och utanför Göteborg.
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Från kock till rikskändis
För en yngre generation blev Mannerström minst lika känd genom televisionen.
Som jurymedlem i Sveriges Mästerkock blev den tidigare göteborgskrögaren plötsligt en person som hela Sverige hade åsikter om vid middagsbordet.
Men hans linje har varit märkvärdigt konsekvent genom åren: bra råvaror, ordentligt hantverk och en ganska djup skepsis mot det han själv kallat ”nippertippe-mat” – små droppar och dekorationer som ser viktigare ut än de smakar.
Tillbaka där allt började
Nu återvänder alltså den kanske mest göteborgska av svenska kockar till Stockholm.
På Solliden ska han ansvara för det återuppståndna julbordet i de restaurerade salarna.
Men det mest intressanta är egentligen inte julbordet.
Det är cirkeln.
När Mannerström stod där 1956 var han en 16-åring som lärde sig lägga in sill.
När han återvänder 70 år senare gör han det som en av de personer som mer än någon annan format modern svensk restaurangkultur.
Ibland leder karriären långt bort.
Och ibland slutar den nästan exakt där den började.
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