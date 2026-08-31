Stjärnkocken goes down under – öppnar två restauranger i Australien

Lockas av ostron och hummer

Australien har länge funnits på Frantzéns önskelista. Framför allt lockas han av landets råvaror.

”Australien har en otrolig bredd och kvalitet på sina råvaror, inte minst när det gäller fisk och skaldjur”, säger Björn Frantzén.

Menyn är fortfarande under utveckling. Grundidén blir densamma som på Frantzéns övriga topprestauranger: australiska råvaror möter nordiska smaker samt franska och japanska tekniker.

Restaurangen ska samtidigt få en tydlig lokal identitet.

”Den ska vara förankrad i Australien och inte upplevas som en kopia av våra andra fine dining-restauranger”, säger han.

Björn Frantzén lovar en australisk restaurang – inte en kopia av krogen i Stockholm. Foto: Canva/TT

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Här delas inga Michelinstjärnor ut

Frantzéns restaurang i Stockholm har tre Michelinstjärnor. Detsamma gäller koncernens fine dining-krogar Zén i Singapore och FZN i Dubai.

I Australien blir det däremot inga stjärnor, oavsett hur bra maten är. Guide Michelin bedömer helt enkelt inte landets restauranger.

I stället är det The Good Food Guide som regerar och delar ut upp till tre kockmössor. Frantzén säger att tre mössor vore ett fint erkännande, men att restaurangen inte ska byggas för att charma en guide.

Fokus ska ligga på maten, servicen och gästen. Mössorna får komma senare. Först ska någon flyga ostronen till rätt sida av kontinenten.