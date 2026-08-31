Sveriges mest internationella stjärnkock fortsätter att bygga sitt krogimperium. Nästa år öppnar Björn Frantzén två restauranger i Australien – en ambitiös fine dining-krog i Sydney och ett Brasserie Astoria i Perth. Avståndet mellan dem är 380 mil, så någon gemensam personalmiddag blir det knappast.
Stjärnkocken goes down under – öppnar två restauranger i Australien
Från Stockholm till Sydney
Björn Frantzéns restauranggrupp växer från tio till tolv krogar. Satsningen görs tillsammans med det australiska lyxhotellbolaget Crown Resorts, och båda restaurangerna kommer att ligga i anslutning till företagets hotell, skriver Di.
På Australiens västkust får Perth i stället en filial av Brasserie Astoria, Frantzéns mer lättillgängliga men fortfarande påkostade restaurangkoncept.
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Lockas av ostron och hummer
Australien har länge funnits på Frantzéns önskelista. Framför allt lockas han av landets råvaror.
”Australien har en otrolig bredd och kvalitet på sina råvaror, inte minst när det gäller fisk och skaldjur”, säger Björn Frantzén.
Menyn är fortfarande under utveckling. Grundidén blir densamma som på Frantzéns övriga topprestauranger: australiska råvaror möter nordiska smaker samt franska och japanska tekniker.
Restaurangen ska samtidigt få en tydlig lokal identitet.
”Den ska vara förankrad i Australien och inte upplevas som en kopia av våra andra fine dining-restauranger”, säger han.
Här delas inga Michelinstjärnor ut
Frantzéns restaurang i Stockholm har tre Michelinstjärnor. Detsamma gäller koncernens fine dining-krogar Zén i Singapore och FZN i Dubai.
I Australien blir det däremot inga stjärnor, oavsett hur bra maten är. Guide Michelin bedömer helt enkelt inte landets restauranger.
I stället är det The Good Food Guide som regerar och delar ut upp till tre kockmössor. Frantzén säger att tre mössor vore ett fint erkännande, men att restaurangen inte ska byggas för att charma en guide.
Fokus ska ligga på maten, servicen och gästen. Mössorna får komma senare. Först ska någon flyga ostronen till rätt sida av kontinenten.
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