Göteborgs krogscen bubblar som aldrig förr. Nya restauranger öppnar i rasande takt och det gäller att hänga med för att inte hamna efter på nästa middagsdejt. Vi har gått igenom recensioner, guider och topplistor från de mest trovärdiga källorna och rangordnat de fem hetaste nyöppningarna just nu. Från tacos på Linné till italienskt i Dicksonska palatset – här är krogarna som sätter tonen i höst.
Göteborg kokar – här är fem nya krogar du inte får missa
1. Miss Miso
Miss Miso öppnade sommaren 2024 och blev snabbt snackisen bland Göteborgs foodies. Bakom står gänget från Project, som redan plockat en Michelin-stjärna. Här kör man på modern asiatisk fusion: små, vackra rätter med smaker från Seoul, Tokyo och Bangkok, serverade i en miljö som känns mer New York än Vasastan. Betygen på Tripadvisor, Google och Thatsup är skyhöga och det är nästan alltid fullt, så boka i tid. Vill du ha något att prata om på nästa middag – gå hit, beställ ett par signaturcocktails och se hur hela lokalen glöder i neonljus.
2. Umarell
I september 2025 öppnade Umarell i pampiga Dicksonska Palatset – en byggnad som hittills mest varit känd för studentfester och privata event. Nu är det Oliver Ingrosso och kockprofilen Louise Johansson som fyller huset med italienska dofter. Här är det pasta, tryffel och vedugnsbakade pizzor som gäller, allt serverat i miljöer som känns mer Milano än Göteborg. En öppning med pondus, där själva lokalen gör halva jobbet.
3. Brasserie Voyage
Brasserie Voyage öppnade på Vasaplatsen i slutet av 2024 och har redan hunnit bli ett vardagsrum för Göteborgs innerstad. Här är det franska brasseriklassiker med medelhavstwist som gäller, och inredningen flirtar friskt med Paris. På soliga dagar är uteserveringen en magnet för både lokala advokater och kulturtanter. Kort sagt: Voyage är stället där man gärna dricker tre glas när man egentligen bara skulle ta ett.
4. New California Taco Shop
Göteborg har alltid älskat texmex, men hösten 2025 öppnade en krog som tar det till nästa nivå. New California Taco Shop på Övre Husargatan levererar tacos på hemgjort majsbröd med toppings som känns lika mycket Los Angeles som Linné. Stället är avslappnat, med ett soundtrack av West Coast-hiphop och service som får dig att vilja stanna för ännu en margarita. Perfekt för att runda av en torsdagskväll eller börja en längre helg med vänner.
5. Wine Mechanics Linné
Efter att ha satt Gamlestaden på vinkartan öppnade Wine Mechanics sin nya vinbar på Linnégatan våren 2025. Här serveras comfort food till glas från både egna tunnor och noga utvalda importflaskor. Atmosfären är mindre industriell än originalet, mer mysig kvarterskänsla – men fortfarande med en cool edge. Perfekt ställe att droppa in på en onsdag för ett glas chenin blanc och en smash burger. Linnéborna har fått sitt nya vardagsrum.
Perfect Weekend Guide till fem nya krogar i Göteborg
Miss Miso
Adress: Aschebergsgatan 26, Göteborg
Öppnade: sommaren 2024
Öppettider: tis–lör 17.00–23.00
Boka bord här.
Umarell
Adress: Dicksonska Palatset, Parkgatan 2, Göteborg
Öppnade: september 2025
Öppettider: tis–lör 17.00–00.00
Boka bord här
Brasserie Voyage
Adress: Vasaplatsen 10, Göteborg
Öppnade: slutet av 2024
Öppettider: mån–fre 11.00–23.00, lör–sön 12.00–23.00
Boka bord: brasserievoyage.se
New California Taco Shop
Adress: Övre Husargatan 17, Göteborg
Öppnade: hösten 2025
Öppettider: ons–sön 16.00–23.00
Boka bord: thatsup.se/new-california-taco-shop
Wine Mechanics Linné
Adress: Linnégatan 7, Göteborg
Öppnade: våren 2025
Öppettider: tis–sön 16.00–23.00
Boka bord: winemechanics.se
Perfect Weekend Guide: Så gjordes listan fem nya krogar i Göteborg
Vi sammanställde recensioner och betyg från Facebook, Google, Thatsup, Tripadvisor, Reco, Yelp, Krogguiden och Boka Bord. Därefter jämförde vi vilka krogar som oftast nämns i topplistor och guider, bland annat på Thatsup och Tripadvisor. Alla restauranger fick sedan ett genomsnittsbetyg på en femgradig skala, där 5 motsvarar högsta betyg. Rangordningen bygger alltså både på hur nya ställena är och hur väl de mottagits av gäster och recensenter.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
