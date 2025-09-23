Göteborg kokar – här är fem nya krogar du inte får missa

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

2. Umarell

I september 2025 öppnade Umarell i pampiga Dicksonska Palatset – en byggnad som hittills mest varit känd för studentfester och privata event. Nu är det Oliver Ingrosso och kockprofilen Louise Johansson som fyller huset med italienska dofter. Här är det pasta, tryffel och vedugnsbakade pizzor som gäller, allt serverat i miljöer som känns mer Milano än Göteborg. En öppning med pondus, där själva lokalen gör halva jobbet.

Paris möter Vasaplatsen – ostron, entrecôte och bubbel i Göteborg. (Foto: Instagram)

3. Brasserie Voyage

ANNONS

Brasserie Voyage öppnade på Vasaplatsen i slutet av 2024 och har redan hunnit bli ett vardagsrum för Göteborgs innerstad. Här är det franska brasseriklassiker med medelhavstwist som gäller, och inredningen flirtar friskt med Paris. På soliga dagar är uteserveringen en magnet för både lokala advokater och kulturtanter. Kort sagt: Voyage är stället där man gärna dricker tre glas när man egentligen bara skulle ta ett.

Färskaste öppningen i stan – hypen kring Cali Taco Shop växer varje vecka (Foto: Instagram)

4. New California Taco Shop

Göteborg har alltid älskat texmex, men hösten 2025 öppnade en krog som tar det till nästa nivå. New California Taco Shop på Övre Husargatan levererar tacos på hemgjort majsbröd med toppings som känns lika mycket Los Angeles som Linné. Stället är avslappnat, med ett soundtrack av West Coast-hiphop och service som får dig att vilja stanna för ännu en margarita. Perfekt för att runda av en torsdagskväll eller börja en längre helg med vänner.

Comfort food möter naturvin i ny kvarterskrog (Foto: Instagram)

5. Wine Mechanics Linné

Efter att ha satt Gamlestaden på vinkartan öppnade Wine Mechanics sin nya vinbar på Linnégatan våren 2025. Här serveras comfort food till glas från både egna tunnor och noga utvalda importflaskor. Atmosfären är mindre industriell än originalet, mer mysig kvarterskänsla – men fortfarande med en cool edge. Perfekt ställe att droppa in på en onsdag för ett glas chenin blanc och en smash burger. Linnéborna har fått sitt nya vardagsrum.

Perfect Weekend Guide till fem nya krogar i Göteborg

ANNONS

Miss Miso

Adress: Aschebergsgatan 26, Göteborg

Öppnade: sommaren 2024

Öppettider: tis–lör 17.00–23.00

Boka bord här.

Umarell

Adress: Dicksonska Palatset, Parkgatan 2, Göteborg

Öppnade: september 2025

Öppettider: tis–lör 17.00–00.00

Boka bord här

Brasserie Voyage

Adress: Vasaplatsen 10, Göteborg

Öppnade: slutet av 2024

Öppettider: mån–fre 11.00–23.00, lör–sön 12.00–23.00

Boka bord: brasserievoyage.se

New California Taco Shop

Adress: Övre Husargatan 17, Göteborg

Öppnade: hösten 2025

Öppettider: ons–sön 16.00–23.00

Boka bord: thatsup.se/new-california-taco-shop

Wine Mechanics Linné

Adress: Linnégatan 7, Göteborg

Öppnade: våren 2025

Öppettider: tis–sön 16.00–23.00

Boka bord: winemechanics.se

Perfect Weekend Guide: Så gjordes listan fem nya krogar i Göteborg

Vi sammanställde recensioner och betyg från Facebook, Google, Thatsup, Tripadvisor, Reco, Yelp, Krogguiden och Boka Bord. Därefter jämförde vi vilka krogar som oftast nämns i topplistor och guider, bland annat på Thatsup och Tripadvisor. Alla restauranger fick sedan ett genomsnittsbetyg på en femgradig skala, där 5 motsvarar högsta betyg. Rangordningen bygger alltså både på hur nya ställena är och hur väl de mottagits av gäster och recensenter.