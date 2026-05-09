Saab-fabriken i Trollhättan får nytt liv. Nu handlar det om en storskalig produktion av vindkraftstorn i trä med stöd från EU.
Ny innovation i Saab-fabriken: "Världsunik satsning"
Produktionen av personbilar, såväl traditionella som eldrivna, lär vara förbi för gott på Saab-fabriken i Trollhättan.
Det hindrar inte att ny innovativ produktion kommer igång där, i lokaler där ingenjörskonst, kreativitet och innovation sitter i väggarna.
Dagens PS har berättat om startupen som ska bygga fartyg för försvaret i delar av den tidigare bilfabriken.
Nu handlar det om vindkraft och en storskalig produktion av vindkrafttorn i trä, vilken ska fylla andra delar av de gigantiska utrymmena i Trollhättan.
Starkt stöd från EU
Göteborgs-baserade Modvion har tecknat ett bidragsavtal med EU inom ramen för EU:s innovationsfond.
Finansieringen uppgår till maximalt 39,1 miljoner euro, motsvarande drygt 420 miljoner kronor.
Syftet är att möjliggöra storskalig produktion av bolagets modulära vindkrafttorn i trä och etablera världens första anläggning för serieproduktion av denna typ av torn, skriver Vindkraftsnyheter.
Den nya anläggningen skapas i Trollhättans tidigare Saab och ska nå full kapacitet år 2031.
I fabriken ska Modvion tillverka vindkrafttorn med laminerat faner som basmaterial, så kallat LVL, Laminated Veneer Lumber.
Planen är att under de första 10 åren tillverka cirka 1 500 vindkrafttorn.
Stor miljöeffekt på sikt
Enligt Modvions beräkning kan fabrikens produktion bidra till att världen slipper utsläpp motsvarande ungefär 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
De installerade turbinerna beräknas generera cirka 29 000 gigawattimmar förnybar el per år, motsvarande elförbrukningen hos cirka 7,3 miljoner genomsnittshushåll inom EU.
”Detta bidragsavtal med Europeiska innovationsfonden är ett historiskt ögonblick för Modvion och för vindenergibranschen i stort. Det bekräftar både den kommersiella potentialen och den strategiska vikten av det vi bygger”, säger Maria-Lina Hedlund, vd för Modvion.
EU står för 60 procent
EU-bidraget täcker upp till 60 procent av totalkostnaden för att etablera produktionen i Trollhättan. För de 40 procent som återstår krävs annan finansiering.
Just nu arbetar Modvion därför med att resa kapital, vilket man räknar med att göra i etapper framöver.
Bästa argumentet är naturligtvis EU:s tro på satsningen, där Modvions projekt valdes ut som ett av de 61 projekt bland 359 sökande som klarade den ursprungliga gallringen.
Vindkraft har, som bekant haft, haft det tungt i Sverige en tid och Modvion räknar heller inte med att Sverige ska bli den primära marknaden för vindkraftstornen.
Andra europeiska länder, framför allt Tyskland, är fokus. Tyskland var dominanten inom utbyggnad av landbaserad vindkraft 2025 och har aviserat utökade satsningar framöver.