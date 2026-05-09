Ny innovation i Saab-fabriken: "Världsunik satsning"

Dagens PS har berättat om startupen som ska bygga fartyg för försvaret i delar av den tidigare bilfabriken.

Nu handlar det om vindkraft och en storskalig produktion av vindkrafttorn i trä, vilken ska fylla andra delar av de gigantiska utrymmena i Trollhättan.

Starkt stöd från EU

Göteborgs-baserade Modvion har tecknat ett bidragsavtal med EU inom ramen för EU:s innovationsfond.

Finansieringen uppgår till maximalt 39,1 miljoner euro, motsvarande drygt 420 miljoner kronor.

Syftet är att möjliggöra storskalig produktion av bolagets modulära vindkrafttorn i trä och etablera världens första anläggning för serieproduktion av denna typ av torn, skriver Vindkraftsnyheter.

Den nya anläggningen skapas i Trollhättans tidigare Saab och ska nå full kapacitet år 2031.

I fabriken ska Modvion tillverka vindkrafttorn med laminerat faner som basmaterial, så kallat LVL, Laminated Veneer Lumber.

Planen är att under de första 10 åren tillverka cirka 1 500 vindkrafttorn.

