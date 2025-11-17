Fenomenet som smyger sig in på Stockholms krogar – och förändrar allt

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Stockholm leder matrevolutionen

På Asian Post Office vid Norrmalmstorg är långborden lika centrala som dimsum-parfymen i luften. Här hamnar du ofta i mitten av ett sorlande block av människor som delar rätter, byter smak på drinkar och spontant börjar prata med grannar de aldrig tidigare mött.

På Surfers i Nosh & Chow är det ännu mer uttalat. När Sichuan-pepparn börjar dansa på tungan och ångade korgar landar i kluster över bordet uppstår något närmast ceremoniellt. Du pratar. Du frågar. Du skrattar åt något någon annan beställde som visar sig vara för starkt för mänsklig konsumtion.

Och trenden sprider sig. Shibumi, L’Avventura, Schmaltz och Riche Fenix bygger sina kvällar på täthet och närvaro. Till och med ställen som Lådan i Vasastan använder långbänkar och delade bord som standard. Stockholm har – helt otippat – blivit en av de städer där socialt ätande växer snabbast.

Varför Gen Z gör tvärtom

För denna generation är långbord inte bara en sittplats. Det är en trygghetszon.

Gen Z vill inte bära samtalet själva. De vill vara del av en grupp, smyga in i ett samtal, lyssna, bidra, försvinna och återvända. Det är som en social buffert där du är med – men inte huvudperson.

Efter tio år av skärmliv, hemleveransmat och isolerade studier är längtan efter människomöten större än vad många äldre vågar erkänna. Långbordet blir en mild form av återintroduktion till världen.

Gen Z beställer in 14 rätter och delar allt – inklusive din integritet. (Foto: Pressbild)

Ekonomin bakom bordskampen

Det finns förstås ett ekonomiskt skäl också. Delade rätter är billigare per person än individuella huvudrätter. I en tid när restaurangpriserna drar iväg snabbare än antalet nya vinbarer i Vasastan är det smart att äta tillsammans – både för magen och plånboken.

Restaurangerna jublar. Ett långbord är inte bara trevligt, det är en maskin för högre flöde, fler gäster och bättre stämning. Det är också betydligt mer Instagram-vänligt.

Vad det betyder för din perfect weekend

Det betyder att du inte längre bara bokar bord – du bokar stämning. När du går ut i helgen kan du förvänta dig skratt från främlingar, komplexa bordslogistiska förhandlingar och upplevelser som inte går att filtrera fram i en app.

Och om du hamnar vid långbordet på Asian Post Office eller Surfers är chansen stor att du går därifrån med en ny vän, ett nytt matminne – eller i värsta fall med någon annans bestick i din jackficka.

Källa: Resy 2025 Retrospective, TheFork Trends Report, Business Insider, World Happiness Report.

