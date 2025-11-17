Du har redan sett det, kanske till och med suttit mitt i det utan att förstå vad som pågår. Plötsligt på Stockholms krogar pressas gäster tätare, tallrikar skickas runt som hemliga meddelanden och främlingar börjar prata med varandra som om det vore midsommar i Dalarna. Bakom förändringen står Gen Z – generationen som nu håller på att skriva om hela Stockholms krogkultur, ett långbord i taget.
Fenomenet som smyger sig in på Stockholms krogar – och förändrar allt
Mest läst i kategorin
Burgardrömmen som gick upp i rök
Wendy’s var en gång burgardrömmen alla pratade om. Amerikas stora hopp i hamburgarvärlden. En glad rödhårig flicka log från varje skylt, och löftet var enkelt: färskt, aldrig fryst. På 1980-talet kom kedjan även till Sverige – mitt i yuppieeran, när Stureplan var en parkeringsplats och ingen ännu sagt “latte”. Men precis som många amerikanska drömmar …
Krögaren Brazer Bozlak bygger en internationell miljardkoncern
När restaurangkoncernen Urban Italian Group lanserar sitt tredje koncept, Trattoria Giorgio’s, är det inte bara ännu en italiensk restaurang som slår upp portarna. Det är snarare nästa kapitel i en ovanligt ambitiös svensk framgångssaga – där en före detta fotbollstalang från Gävle har byggt en restaurangkoncern som snart omsätter en miljard kronor utan vare sig …
Vi listar Stockholms bästa asiatiska krogar
Välkommen till den enda lista asiatiska krogar du behöver i Stockholm! Här hittar du årets högst betygsatta och mest omtalade asiatiska restauranger i Stockholm, presenterade i Perfect Weekend-stil: personligt, opretentiöst och alltid med wow-faktor. Krogarna har valts ut för att de toppar omdömessajter, guidelistor och – här hittar du också direktlänkar för att boka bord …
Från biff till ben – Jensens Bøfhus får nytt liv
Många trodde att Jensens Bøfhus var historia. Den danska stekkedjan som i decennier lockat barnfamiljer med brun sås, grillad entrecôte och glassbuffé verkade stekt för gott. Men nu visar det sig att dödsdomen var överdriven. Efter flera år av ekonomiska bekymmer har konkurrenten Bone’s tagit över de sista tolv restaurangerna – och planerar en comeback …
Vi listar bästa de krogarna när ni ska fira fars dag i Stockholm
Fars dag är inte bara en ursäkt för att köpa en slips eller en flaska whisky. Det är årets bästa anledning att ta ut pappa på stan och bjuda på en riktigt bra middag. Här är åtta ställen i Stockholm där farsan får allt han vill ha – kött, klass och kanske ett glas Barolo. …
Långbordets oväntade comeback
Det började utomlands och sköljde sedan in över Sverige som en mild social storm. Resys stora matrapport för 2025 visar att 90 procent av Gen Z föredrar att sitta vid långbord och 97 procent delar helst rätter när de går ut och äter. Det är siffror som chockar äldre generationer som länge trott att restaurangbesöket var en privat ceremoni, inte ett gruppmoment.
Men den unga generationen har tröttnat på att sitta i tystnad framför varsin rätt som om det vore hemma vid köksbordet en tisdag. De vill ha energi, spontanitet, nya människor och mat som cirkulerar runt bordet som ett socialt kretslopp. Och nu har Stockholm börjat följa efter.
Vi listar Stockholms bästa asiatiska krogar
Välkommen till den enda lista asiatiska krogar du behöver i Stockholm! Här hittar du årets högst betygsatta och mest omtalade asiatiska restauranger i
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Stockholm leder matrevolutionen
På Asian Post Office vid Norrmalmstorg är långborden lika centrala som dimsum-parfymen i luften. Här hamnar du ofta i mitten av ett sorlande block av människor som delar rätter, byter smak på drinkar och spontant börjar prata med grannar de aldrig tidigare mött.
På Surfers i Nosh & Chow är det ännu mer uttalat. När Sichuan-pepparn börjar dansa på tungan och ångade korgar landar i kluster över bordet uppstår något närmast ceremoniellt. Du pratar. Du frågar. Du skrattar åt något någon annan beställde som visar sig vara för starkt för mänsklig konsumtion.
Och trenden sprider sig. Shibumi, L’Avventura, Schmaltz och Riche Fenix bygger sina kvällar på täthet och närvaro. Till och med ställen som Lådan i Vasastan använder långbänkar och delade bord som standard. Stockholm har – helt otippat – blivit en av de städer där socialt ätande växer snabbast.
Läs även: De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm
Varför Gen Z gör tvärtom
För denna generation är långbord inte bara en sittplats. Det är en trygghetszon.
Gen Z vill inte bära samtalet själva. De vill vara del av en grupp, smyga in i ett samtal, lyssna, bidra, försvinna och återvända. Det är som en social buffert där du är med – men inte huvudperson.
Efter tio år av skärmliv, hemleveransmat och isolerade studier är längtan efter människomöten större än vad många äldre vågar erkänna. Långbordet blir en mild form av återintroduktion till världen.
Läs även: Glöm Paris och Rom – här är Europas nya höstfavoriter, Realtid
Ekonomin bakom bordskampen
Det finns förstås ett ekonomiskt skäl också. Delade rätter är billigare per person än individuella huvudrätter. I en tid när restaurangpriserna drar iväg snabbare än antalet nya vinbarer i Vasastan är det smart att äta tillsammans – både för magen och plånboken.
Restaurangerna jublar. Ett långbord är inte bara trevligt, det är en maskin för högre flöde, fler gäster och bättre stämning. Det är också betydligt mer Instagram-vänligt.
Vad det betyder för din perfect weekend
Det betyder att du inte längre bara bokar bord – du bokar stämning. När du går ut i helgen kan du förvänta dig skratt från främlingar, komplexa bordslogistiska förhandlingar och upplevelser som inte går att filtrera fram i en app.
Och om du hamnar vid långbordet på Asian Post Office eller Surfers är chansen stor att du går därifrån med en ny vän, ett nytt matminne – eller i värsta fall med någon annans bestick i din jackficka.
Källa: Resy 2025 Retrospective, TheFork Trends Report, Business Insider, World Happiness Report.
Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Krögaren Brazer Bozlak bygger en internationell miljardkoncern eller Köttsuget är tillbaka – men biffen blir allt dyrare.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Aporna försvann spårlöst 2015 – nu hittas en i ett vardagsrum
Här är historien om aporna som borde blivit en dokumentär: En av de sjutton lejon-tamarin-apor som stals från ZooParc de Beauval 2015 har nu hittats – i ett privat hem i Slovakien. Efter tio år dök apan upp tack vare sin chip-märkning. Sexton apor är fortfarande spårlöst borta. Men Perfect Weekend vet var du kan …
JPMorgon: Teknik hetare än på länge i Asien
Teknologi, telekommunikation och media blomstrar i Asien-Stillahavsområdet, och mer glödhett väntas det bli, enligt JPMorgan. Enligt Wall Street-banken JPMorgan sväller nästan orderstockarna över för teknikaffärer i Asien-Stillahavsområdet. Affärerna inom teknologi, telekommunikation och media spås öka ännu mer nästa år från en fyraårshögsta nivå i år. Det här berättar Mark Fiteny, chef för JPMorgans TMT-investeringsbankverksamhet i Asien-Stillahavsområdet, …
Äter du hårvitaminer? Då bör du läsa detta
Biotintrenden med hårvitaminer har dragit över Sverige som en glansig storm, men nu kliver de tunga experterna fram – Harvard, Mayo Clinic, NIH och våra egna myndigheter – och säger det många inte vill höra. För de flesta gör biotin absolut ingen skillnad. I värsta fall kan tillskottet till och med störa dina blodprov. Biotin …
Solidstate-batterier kraftigt försenade
Trots höga förväntningar tar utvecklingen av helsolidstate-batterier längre tid än många trott — nästa genombrott kan dröja tills efter 2030. Vid 2025 World Power Battery Conference i Sichuan betonade ledande aktörer från Kina att tekniken för helsolidstate-batterier trots allt inte är nära masstillverkning, skriver Car news China. Wu Chengxin, vice ordförande för China All‑Solid‑State Battery …
Chockbeskedet: Tim Cook kliver ner från tronen
Apple står inför ett skifte i toppen, där samtalen om framtiden nu blir allt mer intensiva bakom kulisserna. Det händer något i Cupertino. Det som tidigare bara skymtats i periferin verkar nu ta form: Apple förbereder sig på ett ledarskifte. Efter över ett decennium vid rodret väntas Tim Cook snart lämna över ansvaret för företaget …