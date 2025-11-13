Välkommen till den enda lista asiatiska krogar du behöver i Stockholm! Här hittar du årets högst betygsatta och mest omtalade asiatiska restauranger i Stockholm, presenterade i Perfect Weekend-stil: personligt, opretentiöst och alltid med wow-faktor.
Vi listat Stockholms bästa asiatiska krogar
Krogarna har valts ut för att de toppar omdömessajter, guidelistor och – här hittar du också direktlänkar för att boka bord på varje ställe. Men självfallet är det redaktionens personliga omdömen och matminnen som väger tyngt när vi gör denna lista.
1. Shibumi
Malmskillnadsgatan 38B
Sayan Isakssons hyllade izakaya som först öppnade 2015 är tillbaka. Tio år efter födelsen och en uppskattad pop up på Röda Huset har man nu åter egen adress Här betyder “shibumi” obesvärad perfektion; du kliver in till mörkt trä, LP-klassiker på väggen och en avslappnad atmosfär med rockmusik från Rolling Stones till Creedence – gästerna bläddrar själva bland skivorna och väljer musiken för kvällen.
Menyn är en hyllning till japansk izakaya-kultur, men med Isakssons egen nyskapande twist: sashimi med svensk råvaruprakt, pilgrimsmussla med rischips, silkestofu och magiska sliders på högrev. Baren är en magnet för både cocktailälskare och snackssugna, och personalen står redo att guida genom både mat och dryck – med kunskap och värme.
Boka bord: shibumi.nu
2. Farang
Tulegatan 7
En middag på Farang är lite som att ta en flygbiljett till Bangkok utan att lämna Sveavägen – zingiga smaker serveras i en elegant, ombyggd elstation där servicen glänser lika mycket som vinlistan. Från öppet kök sprids dofter av chili, citrongräs och rostad fläsk, och du beställer sharing menyn för att maxa smakeskapaden. Vi älskar stämningen och lokalen är påkostad utan att kännas stel; gäster talar om festlig och lättsam lyx, där även stora sällskap blir mätta och uppmärksammade.
Boka bord: farang.se
3. Gaijin
Döbelnsgatan 8
Årets nykomling. Gaijin kombinerar exklusiv sushi, kreativa mellanrätter och mästerlig service. Omdömen och fullsatta kvällar talar sitt tydliga språk – här vill man vara nu.
Boka bord: gaijinstockholm.se
4. Minh Mat
Odengatan 94
Vietnamesisk kvarterskrog där Google och matguider hyllar känslan, smakerna och kombinationen av svenska råvaror och klassiska kryddor.
Boka bord: minhmat.se
5. Miss Voon
Sturegatan 22
Urban fusionklassiker med både smak och stil. Alltid med i toppen när stans bästa asiatiska nämns – och alltid med smårätter och drinkar som håller måttet.
Boka bord: missvoon.se
6. Ling Long
Riddargatan 6
Veganskt, tropiskt och Stockholms grönaste matresa. Ling Long är alltid ett hett tips bland både gästrecensioner och trendlistor.
Boka bord: ling-long.se
7. Surfers
Norrlandsgatan 24
Surfers levererar både kinamat med attityd och feststämning. Recensionsplattformarna älskar den här blandningen av puls, smaker och social energi.
Boka bord: surfersstockholm.se
8. Asian Post Office
Regeringsgatan 66
Asian Post Office är en stilsäker resa genom Asien – från Tokyo till Beirut – mitt i centrala Stockholm. Atmosfären är lekfull och festlig, med “sharing”-meny och cocktails som känns lika viktiga som maten. Restaurangen ingår i Supper-familjen och gör ingen hemlighet av att den vill bjuda på både smak och stämning. Ett starkt tillskott för din topplista – ett ställe där du kan gå “all in”.
Boka bord: asianpostoffice.se
9. Goma Gastropub
Linnégatan 1
Kombinera gastropub och karaokebar och du får Goma – internationell känsla, asiatisk meny och nattöppna vibbar för leende gäster.
Boka bord: gomagastropub.se
10. LU Nytorget
Skånegatan 88
Streetfood, Hongkong-känsla och söders bästa dumplings – alltid aktuell i matsajters och gästernas egna topplistor.
Boka bord: koket.lu
Så gjorde vi listan:
För denna guide har vi systematiskt samlat in och jämfört både betyg och omdömen från plattformar som Facebook, Google, Thatsup, Tripadvisor, Reco, Yelp, Krogguiden och Boka Bord. Tyngdpunkten har lagts på krogar som återkommande hamnar högt i topplistor samt får positiva gästrecensioner på flera sajter. Endast restauranger som under året 2025 fått bred och aktuell erkänsla i både bransch- och användarranking har kvalat in i urvalet. Men självfallet är det redaktionens personliga omdömen och matminnen som väger tyngt när vi gör denna lista.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
