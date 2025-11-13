Vi listat Stockholms bästa asiatiska krogar

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

2. Farang

Tulegatan 7

En middag på Farang är lite som att ta en flygbiljett till Bangkok utan att lämna Sveavägen – zingiga smaker serveras i en elegant, ombyggd elstation där servicen glänser lika mycket som vinlistan. Från öppet kök sprids dofter av chili, citrongräs och rostad fläsk, och du beställer sharing menyn för att maxa smakeskapaden. Vi älskar stämningen och lokalen är påkostad utan att kännas stel; gäster talar om festlig och lättsam lyx, där även stora sällskap blir mätta och uppmärksammade.

Boka bord: farang.se

Japanska vibbar i Vasastan – här möts sake och stockholmska. (Foto: Instagram)

3. Gaijin

Döbelnsgatan 8

Årets nykomling. Gaijin kombinerar exklusiv sushi, kreativa mellanrätter och mästerlig service. Omdömen och fullsatta kvällar talar sitt tydliga språk – här vill man vara nu.

Boka bord: gaijinstockholm.se

Mjuk belysning, varm service och fiskås i luften – Minh Mat är terapi i skålform. (Foto: Instagram/Pressbild)

4. Minh Mat

Odengatan 94

Vietnamesisk kvarterskrog där Google och matguider hyllar känslan, smakerna och kombinationen av svenska råvaror och klassiska kryddor.

Boka bord: minhmat.se

En plats för både affärslunch och kärleksmiddag – ibland samtidigt. (Foto: Instagram/Pressbild)

5. Miss Voon

Sturegatan 22

Urban fusionklassiker med både smak och stil. Alltid med i toppen när stans bästa asiatiska nämns – och alltid med smårätter och drinkar som håller måttet.

Boka bord: missvoon.se

Tropisk hetta och växtbaserad lyx på Riddargatan. (Foto: Instagram/Pressbild)

6. Ling Long

Riddargatan 6

Veganskt, tropiskt och Stockholms grönaste matresa. Ling Long är alltid ett hett tips bland både gästrecensioner och trendlistor.

Boka bord: ling-long.se

Foto: Facebook/Surfers Stockholm

7. Surfers

Norrlandsgatan 24

Surfers levererar både kinamat med attityd och feststämning. Recensionsplattformarna älskar den här blandningen av puls, smaker och social energi.

Boka bord: surfersstockholm.se

Asian Post Office är en stilsäker resa genom Asien.

8. Asian Post Office

Regeringsgatan 66

Asian Post Office är en stilsäker resa genom Asien – från Tokyo till Beirut – mitt i centrala Stockholm. Atmosfären är lekfull och festlig, med “sharing”-meny och cocktails som känns lika viktiga som maten. Restaurangen ingår i Supper-familjen och gör ingen hemlighet av att den vill bjuda på både smak och stämning. Ett starkt tillskott för din topplista – ett ställe där du kan gå “all in”.

Boka bord: asianpostoffice.se

Maki, musik och människor som inte vill gå hem. (Foto: Instagram)

9. Goma Gastropub

Linnégatan 1

Kombinera gastropub och karaokebar och du får Goma – internationell känsla, asiatisk meny och nattöppna vibbar för leende gäster.

Boka bord: gomagastropub.se

Hongkongs gatumat med söderkänsla. (Foto: Instagram/Pressbild)

10. LU Nytorget

Skånegatan 88

Streetfood, Hongkong-känsla och söders bästa dumplings – alltid aktuell i matsajters och gästernas egna topplistor.

Boka bord: koket.lu

Så gjorde vi listan:

För denna guide har vi systematiskt samlat in och jämfört både betyg och omdömen från plattformar som Facebook, Google, Thatsup, Tripadvisor, Reco, Yelp, Krogguiden och Boka Bord. Tyngdpunkten har lagts på krogar som återkommande hamnar högt i topplistor samt får positiva gästrecensioner på flera sajter. Endast restauranger som under året 2025 fått bred och aktuell erkänsla i både bransch- och användarranking har kvalat in i urvalet. Men självfallet är det redaktionens personliga omdömen och matminnen som väger tyngt när vi gör denna lista.