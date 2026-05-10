Stockholms mest lönsamma hotell är tillbaka – i helt ny kostym

Från sunkpub till boutiquehotell

Tillbaka till Thon på Vasagatan. Huset med anor från 1800-talet har efter köpet för några år sedan genomgått en grundlig renovering. Borta är alla spår och minnen av sunkpuben Kasper i bottenplanet. Här finns numera en elegant bar och innanför den ett brasserie som är minst lika elegant som Luzette mittemot på Stockholms central. En trappa upp ovanför baren finns en mysig lounge och går man hela varvet runt landar man ovanpå receptionen. Där hittar vi hotellets enda riktiga mötesrum. Perfekt för ett exklusivt styrelsemöte.

Men blir ni fler än handens fingrar bör ni söka er till närmaste grannen Scandic Continental eller näst närmaste grannen Sheraton eller till något av de övriga 30 hotellen inom en radie på 300 meter. Ja, Vasagatan är Sveriges i särklass mest tätbefolkade gata när det kommer till hotell med minst 3 000 rum tillgängliga. När det är tryck i systemet med konferenser och konserter i huvudstaden hittar du inte ett hotellrum här för under 2 500 kronor.

Vad ska man då göra för att sticka ut i den mördande konkurrensen? Thons svar är en lyxrenovering där man inte snålat på något. Det gamla sunkhotellet för handelsresande har förvandlats till något som bäst kan beskrivas som ett boutiquehotell i samma division som Bank på Blasieholmen och Reisen på Skeppsbron.

Ett hotellrum byggt för tystnad

Jag och min älskade Anna har fått möjlighet att testa en liten svit på fjärde våningen. Hörnrummet är inte gigantiskt, men det är väldigt smart ritat. Toaletten ligger i korridoren som leder fram till sviten. En rejäl toalettdörr gör att man kan skapa ljud där inne som aldrig någonsin kommer att nå den underbara sängen på andra sidan väggen. Kanske har arkitekterna äntligen förstått att rejäla dörrar till hemlighuset är gästernas viktigaste krav på ett hotellrum.

I det stora hörnrummet hittar vi också en bekväm bäddsoffa som även den kan beskrivas som elegant. Franska balkonger ut mot Centralen och Riddarfjärden ger en kontinental känsla. Tunna gardiner gör att gästerna hos grannen Scandic inte ser rakt in i sovkammaren.

Men känslan av anrikt stadshotell är inte helt borta. Jag gillar speciellt medaljongtapeterna. Och förstås de vackra jugendfönstren i trappan. Ja, heltäckningsmatta i korridorerna är inte heller fel. Det dämpar ljud i en gammal kåk.

Hos grannen Scandic och i det gamla Esseltehuset som omfamnar Terminus kan man då och då höra tunnelbanan mullra i källaren. Detta var förstås värre när röda och gröna linjen trafikerades av plåtvagnar. Dessa är nu ytterst sällsynta i tuben och hur jag än anstränger mig hör jag inte en enda tunnelbanevagn under mina 24 timmar i huset.

Ska jag vara lite kritisk mot inredningen så är bristen på rymd det enda problemet. Jag hade gärna sett högre takhöjd i flera av de allmänna ytorna. Men i övrigt präglas hotellet av en känsla av schysst lyx.

Förr låg sunkpuben Kasper här. Nu serveras Gillardeau-ostron och en fin röding. Stockholm rör sig snabbt ibland.

Ostron och premiumplånböcker

Restaurangen heter Salon Terminal och även här vill man locka till sig premiumplånböcker. Följaktligen har man tre sorters ostron på menyn. Gillardeau är det godaste ostron jag ätit i år, men absolut inte det enda. Min pärlhöna håller också absolut högsta klass. Anna får en regnbåge som även den hanteras elegant av köket. Utseendet matchar smaken.

Det är uppenbart att varken hotellgästerna eller stockholmarna har upptäckt den nya krogen och baren än. Men personalen är ändå på tårna och det är uppenbart att man hittat ett gäng som både har kunskap och lång erfarenhet av hospitality i den högre divisionen. Vi får fin guidning i vinets värld utan att man känner sig trampad på tårna.

Salon Terminal har alla förutsättningar att bli en av de absolut bästa krogarna på Vasagatan när det kommer till affärsmöten. Men krogen funkar även för par och familjer som vill fira en högtidsdag. Det är gott om kockar i det öppna köket och man är väl rustade att ta hand om många människor med höga krav.

Frukostkaoset som aldrig kom

Frukosten på helgen är alla hotells akilleshäl. Förklaringen är enkel, alla vill sova så länge det går och äta frukost tidigast klockan 9. När 200 personer ska göra något samtidigt i en ganska liten lokal blir det ofta trångt och lite bökigt. Men jag tycker att det funkar helt okej. Buffén är välfylld med det man förväntar sig och bryggkaffet smakar ljuvligt. Jag lyckas även trycka ner en pannkaka med gräddglass. Uppskattar att man kör den svenska varianten.

Summa summarum så är Hotel Thon Vasa ett fint tillskott på stans tuffaste hotellgata. Att bo här som stockholmare är verkligen som att befinna sig utomlands. Man hör röster från hela världen på Vasagatan, men ytterst få som pratar stockholmska. Att Thon Gruppen väljer att slåss med kvalitet framför pris är modigt. Jag är dock tveksam till om man kommer att nå drömmen om att åter bli Sveriges mest lönsamma hotell.

