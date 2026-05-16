Range Rover lockar kriminella – sex bilar stulna under maj

Modellerna Sport, Velar och Evoque i både laddhybrider och prestandaversioner, värderade till långt över en miljon kronor, försvinner från villauppfarter, ofta mitt i natten.

Stöldvågen är inte ny. Redan sommaren 2024 slog polisen larm om att närmare 20 Range Rover och Dodge Ram stals på två månader i Mellansverige. Totalt stals 29 Range Rover under 2024, och i oktober samma år greps tre män i Täby mindre än en timme efter en stöld i Åkersberga.

Polisen konstaterade ”en tydlig koppling till internationella brottsnätverk”.

Relä-attacken tar under en minut

Metoden är densamma varje gång. Tjuvarna använder så kallad relä-teknik vilket innebär att en person ställer sig nära husets ytterdörr med en signalförstärkare som fångar upp bilnyckelns radiosignal.

En medhjälpare vid bilen tar emot den förstärkta signalen, låser upp och startar fordonet. Enligt brittiska säkerhetsexperter tar hela proceduren under 60 sekunder.

Sommaren 2025 slog ligorna till i lyxområdet Tylösand där två Range Rover Sport P460e försvann på två nätter, tillsammans värda nästan tre miljoner kronor.

Ingen av bilarna hade vid rapporteringen återfunnits.