Sex Range Rover har stulits i Stockholms län bara under maj. Polisen varnar för organiserade ligor använder avancerad teknik för att stjäla miljonbilar direkt från uppfarter.
Range Rover lockar kriminella – sex bilar stulna under maj
Det brittiska lyxmärket har blivit en magnet för bilstölder i Sverige. Under maj månad har i genomsnitt en Range Rover stulits varannan dag i Stockholms län, enligt Larmtjänst.
Modellerna Sport, Velar och Evoque i både laddhybrider och prestandaversioner, värderade till långt över en miljon kronor, försvinner från villauppfarter, ofta mitt i natten.
Stöldvågen är inte ny. Redan sommaren 2024 slog polisen larm om att närmare 20 Range Rover och Dodge Ram stals på två månader i Mellansverige. Totalt stals 29 Range Rover under 2024, och i oktober samma år greps tre män i Täby mindre än en timme efter en stöld i Åkersberga.
Polisen konstaterade ”en tydlig koppling till internationella brottsnätverk”.
Relä-attacken tar under en minut
Metoden är densamma varje gång. Tjuvarna använder så kallad relä-teknik vilket innebär att en person ställer sig nära husets ytterdörr med en signalförstärkare som fångar upp bilnyckelns radiosignal.
En medhjälpare vid bilen tar emot den förstärkta signalen, låser upp och startar fordonet. Enligt brittiska säkerhetsexperter tar hela proceduren under 60 sekunder.
Sommaren 2025 slog ligorna till i lyxområdet Tylösand där två Range Rover Sport P460e försvann på två nätter, tillsammans värda nästan tre miljoner kronor.
Ingen av bilarna hade vid rapporteringen återfunnits.
Försvinner utomlands
Enligt polisens region Väst drivs stölderna av nätverk med kopplingar till Polen och Rumänien. Bilarna exporteras snabbt, ofta till Mellanöstern eller östeuropeiska länder.
Chansen att hitta dom är mycket liten. Av nyare bilmodeller (2018 och framåt) hittades bara 56 procent under första halvåret 2025.
Problemet är inte unikt för Sverige. I London har stölderna gjort Range Rover närmast omöjlig att försäkra.
Försäkringsbolag har krävt premier på över 500 000 kronor per år eller vägrat helt, även om tillverkaren JLR sedan dess investerat i förbättrat stöldskydd.
Parallellt pågår en stöldvåg av Dodge Ram i Sverige. Över 200 sådana fordon har anmälts stulna sedan 2022, varav 70 procent fortfarande saknas.
Utredare misstänker att en del av dem hamnar i Ukraina-konflikten som uppskjutningsramper för drönare.
Så skyddar du dig
Larmtjänst och polisen rekommenderar:
- Förvara bilnycklar i signalblockerande fodral eller metallburk
- Parkera i garage eller väl upplyst område
- Installera mekaniskt rattlås som komplement
- Använd GPS-spårare dold i bilen
- Aktivera rörelsevarning via bilens app