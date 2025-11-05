Dagensps.se
Weekend
Restaurang

Köttsuget är tillbaka – men biffen blir allt dyrare

Biffen är tillbaka – och den kostar mer än någonsin. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Det doftar smör, rök och nygrillad entrecôte över hela Stureplan. Perfect Weekend pratar förstås om det nya köttsuget. Efter år av oat-latte, pulled jackfruit och köttskam har stockholmarna återfått aptiten på det röda guldet. Och priset följer suget uppåt.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Restaurang AG har gått som tåget i över ett decennium. Den gamla verkstadslokalen på Kungsholmen är ett tempel för köttälskare – där marmorerade ribeyes och chateaubriander får vuxna män att tystna vid första tuggan.

Nu följer Björn Frantzén efter. Hans nya satsning, Frantzén Grillhouse, öppnar 2026 på Stureplan – mittemot nyöppnade grillkrogen Sperling & Co. Det blir kött på finporslin, eldshow vid bordet och vinlistor som kostar som en småbil. Grillat är det nya exklusiva – och biffen en statussymbol.

En köttbit för själen, inte för plånboken. (Foto: Canva)

Från skam till cravings

För bara några år sedan var köttet klimatfienden nummer ett. Idag har tongångarna ändrats. Vegotrenden backar, ekoetiketterna samlar damm och kötthungriga svenskar beställer entrecôte igen – fast med gott samvete.

”Kött är inte dyrt i förhållande till vad man får”, säger Isabel Moretti, expert på svensk livsmedelsproduktion till Dagens Nyheter. ”Det är näringsrikt, mättande och produceras under världens kanske bästa djurhållningsregler.”

Ändå har priset skjutit i höjden. Enligt Matpriskollen har nötfärs stigit med 16 procent på ett år, och slaktpriset till bönderna har ökat med nästan 80 procent sedan 2019.

På Sterling & Co möts New York-steakhouse och svensk noggrannhet i en perfekt grillstrimma signerad Michael Andersson, årets kock 2024. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Korna försvinner – biffen blir dyrbar

ANNONS

I Sverige finns nu färre än 1,4 miljoner nötdjur – det lägsta antalet sedan 1800-talet. ”Utan kor växer landskapet igen. Gräset växer bra i Värmland, men du kan inte leva på att odla spannmål i skogsbygder. Det är bättre att göra mat av gräs än att låta det bli sly,” säger Henrik Lander, ordförande för Sveriges nötköttsproducenter.

Produktionen hinner inte med efterfrågan. Slakten har minskat med över tio procent under 2025, och det går inte ens att importera tillräckligt. Resultatet: köttbrist, stigande priser – och köttkrogar som får fulla böcker månader i förväg.

Frantzéns eldshow på Stureplan väntas bli vårens hetaste premiär. Foto: Malin Hoelstad

Eld, fett och perfektion

Kanske är det doften som lockar. Den där första kontakten mellan kött och gjutjärn, ljudet när smöret fräser. Eller det faktum att en perfekt grillad entrecôte är mer än mat – det är en ritual.

När Frantzén öppnar sitt grillhus på Stureplan blir det kulinarisk teater i världsklass. En motreaktion mot ultraprocessat och syntetiskt. Här handlar det om eld, fett och hantverk.

Kött har blivit ett statement. Ett sätt att säga: jag vill ha det äkta. Jag vill känna smaken av något som tagit tid – även om priset gör ont.

En köttbit som kräver både mod och kreditkort. (Foto: Canva)

Köttets revansch

ANNONS

Visst, ett vuxet nötkreatur släpper ut metan – men utan korna tappar vi också öppna landskap, biologisk mångfald och kulturmark. Den svenska biffen har fått en ny roll: symbolen för både njutning och brist.

Och så länge AG:s biffar säljer slut och Frantzén tänder sina grillar på Stureplan, kan man nog slå fast: köttet är inte bara dyrt. Det är hett igen.

Eld, fett och perfektion. Det enkla är det svåra. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Köttsuget är tillbaka – men biffen blir allt dyrare

• Priset till svenska lantbrukare för nötkött har ökat från 42 till 71 kronor per kilo sedan 2019.
• Självförsörjningsgraden ligger på cirka 55 procent – resten importeras.
• Under 2025 minskade nötslakten med över 10 procent.
• Den totala köttkonsumtionen ökade med 2 procent under 2024.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KöttMat & VinRestaurangTrend
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, avslöjar vilken bildel som stjäls mest just nu. (Foto: Dagens PS)
Spela klippet
Motor

Vilken bildel stjäls mest – och varför?

05 nov. 2025
ANNONS
ANNONS