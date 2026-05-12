Johanna kliver upp i Göteborgs takbarskrig

Nora Juraskovic leder satsningen

Restaurangchef Nora Juraskovic beskriver takbaren som ”en oas i innerstan” och säger att målet är att skapa ”Göteborgs trevligaste och varmaste plats”. Det är kaxigt, men i en stad där TaKeT, Above, Cielo, Jacy’z och Bar Himmel redan slåss om kvällssolen krävs just det.

Frågan är nu om Johanna blir nästa stora namn i Göteborgs takbarsliga. Läget, kapaciteten och utsikten talar för det. Resten avgörs som vanligt av vädret, drinkarna och hur många som lyckas ta en bild utan att någon i bakgrunden gör fredstecken.

Fem andra takbarer att testa i Göteborg

TaKeT

Fortfarande kungen av sociala medier i Göteborg. DJ:s, prosecco och utsikt över älven. Här går folk upp för att ta ”en drink” och kommer ner fyra timmar senare med 83 nya bilder i mobilen.

Above Rooftop Bar

Scandics höghöjdsprojekt har blivit ett av stadens starkaste sommarkort. Miami-känsla, färgglada cocktails och en publik som gärna låtsas att Göteborg egentligen ligger i Kalifornien.

Cielo Rooftop Bar

Belloras takterrass fortsätter vara ett av stadens mest semesterdoftande ställen. Palmer, Aperol och italienska vibbar mitt på Avenyn. Göteborgs svar på en Netflix-serie om Milano.

Jacy’z Hotel & Resort

ESS Groups stora lekplats i Göteborg. Pool club, skyline och maximal hotellfantasi. Ett ställe där folk checkar in lika mycket för utsikten som för att dokumentera att de varit där.

Bar Himmel

Klassikern vid Götaplatsen. Sol, folkliv och känslan av att hela Göteborg fått samma idé samtidigt. Lite som Way Out West, fast med fler roséglas och färre regnponchos.