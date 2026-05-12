Göteborg har fått ännu en spelare i det pågående takbarskriget. Den heter Johanna Rooftop Bar och ligger på Södra Hamngatan 49, ovanpå Johanna Steakhouse.
Johanna kliver upp i Göteborgs takbarskrig
Takbaren öppnade den 29 april och har en tydlig ambition: att bli Göteborgs nya favoritplats för somriga drinkar, långsamma kvällar och utsikt som får även den mest luttrade göteborgare att titta upp från mobilen. Men konkurrensen i takbarskriget är tuff som vi skrivit om tidigare.
Stockholms mest lönsamma hotell är tillbaka – i helt ny kostym
Gamla Hotel Terminus vid Stockholms central har fått nytt liv som lyxiga Thon Hotel Vasa. Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling checkar in på Vasagatans
300 gäster på våning sju
Terrassen ligger på våning sju, precis ovanför takåsarna. Enligt restaurangen skuggas den inte av andra byggnader och har sol från morgon till solnedgång. Det är en ovanligt stark formulering i Göteborg, där vädret annars brukar komma med egen pressansvarig.
Johanna Rooftop Bar rymmer 300 gäster, varav mer än hälften sittande. Fokus ligger på cocktails, utsikt och snacks, enligt ett pressmeddelande.
Nora Juraskovic leder satsningen
Restaurangchef Nora Juraskovic beskriver takbaren som ”en oas i innerstan” och säger att målet är att skapa ”Göteborgs trevligaste och varmaste plats”. Det är kaxigt, men i en stad där TaKeT, Above, Cielo, Jacy’z och Bar Himmel redan slåss om kvällssolen krävs just det.
Frågan är nu om Johanna blir nästa stora namn i Göteborgs takbarsliga. Läget, kapaciteten och utsikten talar för det. Resten avgörs som vanligt av vädret, drinkarna och hur många som lyckas ta en bild utan att någon i bakgrunden gör fredstecken.
Göteborgs 15 bästa uteserveringar och takbarer
Dagens PS Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling listar Göteborgs 15 bästa uteserveringar och takbarer just nu. Göteborg är inte en stad som skriker
Fem andra takbarer att testa i Göteborg
TaKeT
Fortfarande kungen av sociala medier i Göteborg. DJ:s, prosecco och utsikt över älven. Här går folk upp för att ta ”en drink” och kommer ner fyra timmar senare med 83 nya bilder i mobilen.
Above Rooftop Bar
Scandics höghöjdsprojekt har blivit ett av stadens starkaste sommarkort. Miami-känsla, färgglada cocktails och en publik som gärna låtsas att Göteborg egentligen ligger i Kalifornien.
Cielo Rooftop Bar
Belloras takterrass fortsätter vara ett av stadens mest semesterdoftande ställen. Palmer, Aperol och italienska vibbar mitt på Avenyn. Göteborgs svar på en Netflix-serie om Milano.
Jacy’z Hotel & Resort
ESS Groups stora lekplats i Göteborg. Pool club, skyline och maximal hotellfantasi. Ett ställe där folk checkar in lika mycket för utsikten som för att dokumentera att de varit där.
Bar Himmel
Klassikern vid Götaplatsen. Sol, folkliv och känslan av att hela Göteborg fått samma idé samtidigt. Lite som Way Out West, fast med fler roséglas och färre regnponchos.
Sälj Liseberg nu – innan notan landar hos skattebetalarna
En ny lag kan skaka om hela Göteborgs modell för nöjesindustrin. Frågan är enkel: ska kommunen fortsätta driva tivolit Liseberg med skattepengar som