Krögaren Brazer Bozlak bygger en internationellt miljardkoncern

Från Gävle till Marbella

I dag består Urban Italian Group av succékoncepten Basta och Florentine – och snart alltså Trattoria Giorgio’s. Den första öppnar den 19 november i Fältöversten på Östermalm.

”Trattoria Giorgio’s är ett kärleksbrev till 60-talets Italien”, säger Bozlak. ”En tid då självsäkerhet, design och passion genomsyrade allt. Vi vill skapa en varm, maskulin trattoria där gemenskap och glädje står i centrum.”

Gruppen har redan 14 restauranger – från Gävle till Malmö, där Basta nu får sällskap av den nya spanska satsningen Lola Maria. I Marbella och Madrid har Florentine etablerats som ett internationellt varumärke, med takterrasser på prestigefyllda adresser.

”Vi älskar att utveckla restaurangupplevelser. Florentine håller på att bli globalt, Basta nationellt. Giorgio’s ska bli Stockholms kvartersitalienare.”

”Vi jobbar egentligen inte med mat – vi jobbar med människor”, säger Bozlak. (Foto: Pressbild)

”Vi har inte en krona i lån”

Det är lätt att tro att framgången bygger på riskkapital, men Bozlak har valt en annan väg. ”Vi har inte en enda krona i banklån. All expansion finansieras av vår egen försäljning. Pizzan vi säljer i dag betalar nästa restaurang.”

Han ler. ”Våra rådgivare tycker vi är galna. De säger att vi borde ta lägre risk genom att säkra oss själva via aktieutdelningar och expandera med lånade pengar. Men för oss handlar det inte om pengar. Det handlar om passion. Vi gör det här helhjärtat.”

Bozlak betonar att framgången inte är hans ensam. ”Jag har otroligt duktiga medarbetare runt mig. Det är deras driv, kreativitet och ansvar som gör att vi kan växa på vårt sätt. Min uppgift är att ge dem frihet och tydlighet – och sedan låta idéerna ta form.”

Han har byggt sitt imperium på disciplin – och en familjär kultur. ”Jag brukar säga att det egentligen inte är mat vi jobbar med, utan människor. Våra medarbetare är kärnan. Vi sätter tydliga ramar och inom dem ska det vara kul, precis som i en bra familj.”

Trattoria Giorgio’s blir både maskulin och varm – en plats för livsnjutare. (Foto: Pressbild)

Från Fältöversten till Slussen

Parallellt med Giorgio’s öppnar Urban Italian Group ytterligare två prestigeprojekt. I april 2026 invigs Villa Valentina vid Slussen – en restaurang som ska ta gästerna till 60-talets Spanien.

”Jag älskar stora, ljusa lokaler med karaktär. Slussen har alla förutsättningar för att bli Sveriges bästa restaurangläge”, säger Bozlak. ”Det handlar bara om att göra det riktigt bra.”

Han tror också att fastighetsägarnas syn på restauranger har förändrats. ”Förr var krogar något man helst undvek i sina lokaler. I dag är det tvärtom. Bra restauranger höjer fastighetsvärdena och skapar liv. De bästa fastighetsägarna vet det.”

Urban Italian Group närmar sig en miljard i omsättning 2027. (Foto: Pressbild)

Expansion utan exit

Trots att investerare flockas runt Urban Italian Group, planerar Bozlak ingen exit. ”Vi får många förfrågningar, men vi har inget intresse av att sälja. Det här är ingen kortsiktig resa. Vi vill bygga något som står i generationer.”

Med en prognos på över en miljard i omsättning 2027, och en rörelsemarginal på nästan 20 procent, är gruppen redan en av Nordens mest lönsamma restaurangaktörer.

”Vi kommer kanske att ta in en strategisk partner en dag – men bara om det behövs för global expansion. Inte för att casha ut.”

Nästa steg: Stockholm

Med Trattoria Giorgio’s vill Bozlak skapa en ny typ av italienare för Stockholm. ”Vi ska öppna fyra till sex restauranger runt stan. Det ska kännas som kvarterskrogar, men med ett tydligt DNA. Giorgio’s är maskulint, rustikt och elegant. Florentine är mer feminint och raffinerat. Basta är folkligt och glatt. Tillsammans berättar de vår historia.”

Och hemligheten bakom framgången? ”Att göra allt med hjärta”, säger Bozlak. ”Vi jobbar direkt med 30 producenter i Italien – från lampor och tallrikar till tryffelkräm. Vi älskar detaljerna. Det går inte att kopiera det engagemanget.”

När presslunchen på Fältöversten närmar sig den 18 november, råder ingen tvekan om att Bozlak och hans team siktar högt. ”Jag tror Trattoria Giorgio’s blir vår mest personliga restaurang hittills. Och vi är bara i början.”

Bozlak och hans kollegor vill skapa kvarterskrogar med internationell klass. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Trattoria Giorgio’s

Premiär: 19 november 2025

Plats: Fältöversten, Östermalm

Stil: 60-talets Milano möter ett modernt Stockholm

Meny: Klassiska italienska rätter med samtida twist

VD och grundare: Brazer Bozlak

Övriga koncept: Basta, Florentine, Villa Valentina

