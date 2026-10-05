Krogkampen om stolarna i Stockholm hårdnar

Nya krogar vid Slussen har gett lika många krogstolar som i hela Gamla stan, enligt Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.
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Nya krogar vid Slussen har gett lika många krogstolar som i hela Gamla stan, enligt Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.
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Det var på Mälarterrassen som Urban Italian Groups Villa Valentina, Napolyon Sürers Brasserie Astrid och Tommy Myllymäkis Liv öppnade i maj, efter ett år då Slussen lockat stjärnkockarna till fastighetsägaren Atrium Ljungbergs nya lokaler.
”Bara i det området har det öppnat fem, sex nya krogar. Lika många krogstolar där som i hela Gamla stan, så det är en enormt ny kapacitet som har tillförts”, säger Viggo Cavling i en intervju med Dagens PS.
Villa Valentina rymmer närmare 400 sittplatser, varav 150 på terrassen, enligt Urban Italian Groups pressmeddelande i maj. Cavling menar att restaurangen har nått de många turisterna och ovana krogbesökarna som rör sig i området. ”Sedan är maten inte suverän, men det gör inte så mycket för att man är i Tivoli, en extremt Instagramvänlig restaurang”, säger han.
Liv, som Tommy Myllymäki driver tillsammans med Pi Le, har enligt Cavling ett smalare koncept som passar sämre på en plats där så många av gästerna är turister på väg mellan Gamla stan och Södermalm. ”Jag tror inte det är rätt plats för en smal restaurang”, säger han.
Cavling har en enkel tumregel för krogstolens lönsamhet. ”Någon ska sitta på den helst tre gånger om dagen och spendera minst 500 kronor per person”, säger han.
Räknat på Villa Valentinas 400 platser blir det 600 000 kronor om dagen.
”Fredag, lördag är det fullt på alla restauranger, det är inte då matchen avgörs. Det är tisdagkväll, det är måndag eftermiddag, det är torsdag lunch”, säger Cavling.
På Stureplan, som just nu är en stor byggarbetsplats, väntar branschen på Björn Frantzéns grillkrog Emberlin på Stureplan 8, i botten av ett hus där Telia enligt Cavling tidigare hade kontor och där fastighetsägaren vill ha en krog som marknadsför hela fastigheten.
Mitt emot ligger Stureplansgruppens Sperling & Co, som öppnade i oktober i fjol och enligt Cavling har haft en väldigt bra start. Emberlin har ännu inget satt öppningsdatum.
Sturehof ska enligt honom bli dubbelt så stort.
”Killar älskar kött, svårare än så är det inte”, säger han och tror att båda grillkrogarna klarar sig.
Atrium Ljungberg står också bakom Söderhallarna vid Medborgarplatsen, som öppnar igen den 23 oktober med bland annat nio nya restauranger. Hallen har varit stängd sedan slutet av 2023.
Cavling tror att det kan bli ”ganska tufft” för den att bli Södermalms svar på Östermalmshallen.
Få restauranger når upp till en vinst på 10 procent av omsättningen, enligt Cavling, och utöver de höga personalkostnaderna har krögarna svårt att hitta bra personal trots att arbetslösheten i Sverige är hög, eftersom gästerna ställer högre krav.
”När de ska få in en kötträtt för 500 spänn vill de att den som levererar den ska kunna säga något om den”, säger han om gästerna.
Själv åt han nyligen på Niklas Ekstedts Hillenberg på Humlegårdsgatan, där Linnea Jarnrot som vann Sveriges mästerkock 2025 är köksmästare sedan den 24 augusti. ”Hon hade stenkoll på köttet, men det ska man ha även på någon 19-åring, som min son till exempel”, säger han.
Restaurangernas försäljningsvolym ökade 2,8 procent under andra kvartalet, enligt Visita.
”För en mycket stor andel av restaurangerna är det fortsatt tufft med lägre volymer och höga kostnadsnivåer sedan inflationsåren”, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på branschorganisationen Visita.
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