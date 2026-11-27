Inbrotten i alla Sveriges kommuner

Fullbordade inbrott i villor, radhus och lägenheter enligt Brå, snitt per år 2021–2025, rangordnade per 100 000 invånare. Rikssnittet är 74.

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Plats Kommun Län Inbrott per år, snitt 2021–2025 Per 100 000 invånare Varav villa och radhus Varav lägenhet Inbrott 2025 1 Bjuv Skåne 34,8 218 30,4 4,4 25 2 Arjeplog Norrbotten 5,6 213 0,0 5,6 0 3 Ljusnarsberg Örebro 9,2 207 7,2 2,0 2 4 Danderyd Stockholm 67,4 207 50,2 17,2 56 5 Emmaboda Kalmar 16,6 182 13,4 3,2 23 6 Markaryd Kronoberg 17,2 171 12,4 4,8 12 7 Örkelljunga Skåne 16,4 158 14,0 2,4 9 8 Munkfors Värmland 5,4 147 3,6 1,8 4 9 Söderhamn Gävleborg 36,4 146 15,0 21,4 35 10 Olofström Blekinge 18,8 144 12,0 6,8 14 11 Hörby Skåne 22,4 143 18,4 4,0 15 12 Filipstad Värmland 14,0 140 8,2 5,8 6 13 Arvika Värmland 35,8 139 6,8 29,0 112 14 Skinnskatteberg Västmanland 6,0 139 3,6 2,4 5 15 Sölvesborg Blekinge 23,8 136 15,0 8,8 20 16 Osby Skåne 17,2 131 12,8 4,4 12 17 Färgelanda Västra Götaland 8,2 127 7,2 1,0 8 18 Båstad Skåne 19,8 125 16,8 3,0 21 19 Sunne Värmland 16,6 124 8,0 8,6 17 20 Svenljunga Västra Götaland 13,0 121 8,6 4,4 11 21 Norberg Västmanland 6,6 119 3,2 3,4 3 22 Hässleholm Skåne 62,0 119 45,2 16,8 49 23 Sjöbo Skåne 22,8 117 19,8 3,0 12 24 Järfälla Stockholm 101,8 117 54,2 47,6 95 25 Helsingborg Skåne 175,8 116 71,4 104,4 165 26 Flen Sörmland 18,2 116 11,2 7,0 18 27 Sollentuna Stockholm 88,6 115 57,6 31,0 48 28 Högsby Kalmar 6,2 114 5,0 1,2 3 29 Hultsfred Kalmar 15,8 114 10,8 5,0 5 30 Degerfors Örebro 10,6 113 8,2 2,4 5 31 Munkedal Västra Götaland 11,8 113 8,4 3,4 6 32 Lund Skåne 144,0 111 62,2 81,8 124 33 Lessebo Kronoberg 9,2 110 7,8 1,4 12 34 Kramfors Västernorrland 19,2 109 14,2 5,0 17 35 Hylte Halland 11,2 108 8,4 2,8 12 36 Kalmar Kalmar 76,8 106 39,4 37,4 41 37 Botkyrka Stockholm 100,4 105 51,6 48,8 88 38 Staffanstorp Skåne 28,2 104 23,8 4,4 24 39 Tyresö Stockholm 51,4 104 33,6 17,8 21 40 Lidingö Stockholm 50,4 104 31,2 19,2 43 41 Ronneby Blekinge 30,2 104 14,8 15,4 27 42 Höör Skåne 18,0 104 14,6 3,4 12 43 Perstorp Skåne 7,6 104 4,4 3,2 7 44 Töreboda Västra Götaland 9,4 103 6,6 2,8 4 45 Bengtsfors Västra Götaland 9,4 103 6,0 3,4 9 46 Askersund Örebro 11,6 101 6,0 5,6 22 47 Lilla Edet Västra Götaland 14,4 100 10,8 3,6 11 48 Vingåker Sörmland 8,8 99 3,8 5,0 5 49 Gnesta Sörmland 11,4 99 9,4 2,0 7 50 Tranemo Västra Götaland 11,8 99 9,4 2,4 12 51 Salem Stockholm 17,2 99 13,4 3,8 7 52 Surahammar Västmanland 9,8 99 8,4 1,4 14 53 Ängelholm Skåne 44,0 99 36,4 7,6 46 54 Hällefors Örebro 6,4 98 3,4 3,0 3 55 Malmö Skåne 353,8 98 125,6 228,2 264 56 Värmdö Stockholm 45,4 98 37,2 8,2 49 57 Säffle Värmland 14,6 97 8,0 6,6 9 58 Vellinge Skåne 36,4 96 29,8 6,6 11 59 Laholm Halland 25,0 94 21,8 3,2 19 60 Älmhult Kronoberg 16,8 94 11,2 5,6 13 61 Gullspång Västra Götaland 4,8 94 4,4 0,4 3 62 Burlöv Skåne 18,8 94 8,2 10,6 16 63 Östra Göinge Skåne 13,4 94 9,8 3,6 9 64 Örebro Örebro 148,0 93 63,6 84,4 126 65 Alvesta Kronoberg 18,6 93 12,2 6,4 14 66 Håbo Uppsala 21,2 93 18,0 3,2 9 67 Nybro Kalmar 18,6 93 13,2 5,4 14 68 Klippan Skåne 16,4 92 11,0 5,4 12 69 Hedemora Dalarna 14,0 91 8,0 6,0 15 70 Ekerö Stockholm 26,4 91 21,8 4,6 36 71 Sävsjö Jönköping 10,6 91 7,6 3,0 17 72 Trelleborg Skåne 42,6 91 31,6 11,0 28 73 Mullsjö Jönköping 6,8 90 6,2 0,6 2 74 Halmstad Halland 94,6 90 59,6 35,0 98 75 Vara Västra Götaland 14,4 89 10,2 4,2 12 76 Skurup Skåne 15,0 89 12,6 2,4 10 77 Eslöv Skåne 31,0 89 21,8 9,2 22 78 Södertälje Stockholm 91,0 89 48,0 43,0 67 79 Ljungby Kronoberg 25,0 88 18,2 6,8 17 80 Trosa Sörmland 13,0 88 10,8 2,2 12 81 Kalix Norrbotten 13,6 88 9,8 3,8 14 82 Hofors Gävleborg 8,2 88 4,6 3,6 4 83 Stockholm Stockholm 865,8 88 263,4 602,4 755 84 Lomma Skåne 21,4 87 18,2 3,2 12 85 Vallentuna Stockholm 30,2 86 22,6 7,6 16 86 Tomelilla Skåne 11,8 86 9,0 2,8 11 87 Huddinge Stockholm 98,0 86 65,0 33,0 92 88 Mellerud Västra Götaland 7,8 85 6,2 1,6 15 89 Lindesberg Örebro 19,8 85 14,0 5,8 15 90 Norrtälje Stockholm 55,8 85 43,2 12,6 55 91 Upplands Väsby Stockholm 41,8 84 19,2 22,6 42 92 Avesta Dalarna 19,0 84 5,8 13,2 23 93 Svedala Skåne 19,6 84 16,4 3,2 9 94 Storfors Värmland 3,2 83 1,4 1,8 2 95 Upplands-Bro Stockholm 26,6 82 13,0 13,6 33 96 Grums Värmland 7,4 82 5,4 2,0 5 97 Täby Stockholm 62,0 81 44,2 17,8 50 98 Karlshamn Blekinge 25,6 80 16,0 9,6 28 99 Svalöv Skåne 11,6 80 9,6 2,0 9 100 Kävlinge Skåne 26,0 80 21,0 5,0 7 101 Torsås Kalmar 5,6 80 4,6 1,0 6 102 Mariestad Västra Götaland 19,6 80 14,8 4,8 8 103 Höganäs Skåne 22,4 80 19,6 2,8 25 104 Åstorp Skåne 13,0 79 10,4 2,6 14 105 Sundbyberg Stockholm 43,8 79 4,4 39,4 43 106 Kristinehamn Värmland 18,8 79 10,2 8,6 11 107 Nässjö Jönköping 24,8 78 12,8 12,0 24 108 Bromölla Skåne 9,8 78 6,8 3,0 7 109 Skara Västra Götaland 14,6 78 10,2 4,4 16 110 Ystad Skåne 24,8 78 15,6 9,2 28 111 Landskrona Skåne 36,6 78 16,2 20,4 35 112 Hagfors Värmland 8,8 77 5,0 3,8 7 113 Dorotea Västerbotten 1,8 77 0,8 1,0 0 114 Ovanåker Gävleborg 8,8 77 5,8 3,0 2 115 Eksjö Jönköping 13,6 76 6,4 7,2 13 116 Oxelösund Sörmland 9,2 76 4,8 4,4 5 117 Kristianstad Skåne 65,6 76 38,8 26,8 48 118 Haparanda Norrbotten 7,0 76 4,2 2,8 8 119 Köping Västmanland 19,6 76 11,4 8,2 10 120 Älvkarleby Uppsala 7,2 75 5,8 1,4 3 121 Gislaved Jönköping 21,8 75 15,8 6,0 28 122 Sigtuna Stockholm 38,6 74 20,8 17,8 27 123 Ludvika Dalarna 19,6 74 8,0 11,6 15 124 Uppvidinge Kronoberg 6,8 74 5,2 1,6 2 125 Simrishamn Skåne 14,0 74 10,4 3,6 19 126 Forshaga Värmland 8,4 73 4,4 4,0 3 127 Laxå Örebro 4,0 73 2,6 1,4 6 128 Ockelbo Gävleborg 4,2 73 3,0 1,2 1 129 Tingsryd Kronoberg 8,8 73 5,8 3,0 6 130 Nordanstig Gävleborg 6,8 73 5,8 1,0 5 131 Falkenberg Halland 34,0 72 25,2 8,8 28 132 Kumla Örebro 16,2 72 9,6 6,6 14 133 Nacka Stockholm 79,6 72 48,8 30,8 50 134 Hjo Västra Götaland 6,6 71 6,2 0,4 4 135 Strängnäs Sörmland 27,4 71 20,4 7,0 16 136 Torsby Värmland 8,0 70 3,8 4,2 6 137 Smedjebacken Dalarna 7,6 70 6,0 1,6 6 138 Österåker Stockholm 34,2 69 28,0 6,2 28 139 Härnösand Västernorrland 17,0 69 7,2 9,8 17 140 Borlänge Dalarna 35,6 69 12,2 23,4 34 141 Tierp Uppsala 14,6 69 9,8 4,8 7 142 Ödeshög Östergötland 3,6 68 3,0 0,6 5 143 Kil Värmland 8,2 68 5,2 3,0 7 144 Herrljunga Västra Götaland 6,4 67 5,2 1,2 2 145 Haninge Stockholm 66,4 67 36,6 29,8 42 146 Falköping Västra Götaland 22,0 67 16,2 5,8 11 147 Götene Västra Götaland 8,8 66 6,6 2,2 9 148 Lidköping Västra Götaland 26,8 66 13,8 13,0 23 149 Hallstahammar Västmanland 11,0 66 7,8 3,2 9 150 Solna Stockholm 56,4 66 3,8 52,6 47 151 Härryda Västra Götaland 26,2 66 19,4 6,8 18 152 Lycksele Västerbotten 8,0 66 3,4 4,6 10 153 Nyköping Sörmland 37,8 65 19,6 18,2 31 154 Åmål Västra Götaland 7,8 65 3,0 4,8 7 155 Katrineholm Sörmland 22,0 64 11,4 10,6 26 156 Eda Värmland 5,4 64 3,8 1,6 8 157 Mönsterås Kalmar 8,4 64 6,6 1,8 8 158 Fagersta Västmanland 8,4 64 3,2 5,2 9 159 Nynäshamn Stockholm 19,2 64 10,8 8,4 22 160 Valdemarsvik Östergötland 4,8 63 2,6 2,2 8 161 Partille Västra Götaland 25,6 63 19,4 6,2 27 162 Trollhättan Västra Götaland 37,4 63 16,0 21,4 38 163 Värnamo Jönköping 21,8 63 15,0 6,8 24 164 Karlskoga Örebro 19,0 63 12,2 6,8 8 165 Nordmaling Västerbotten 4,4 63 3,2 1,2 2 166 Lekeberg Örebro 5,4 63 3,2 2,2 2 167 Säter Dalarna 7,0 62 5,6 1,4 16 168 Nora Örebro 6,6 62 2,6 4,0 9 169 Tibro Västra Götaland 7,0 62 5,4 1,6 3 170 Nykvarn Stockholm 7,4 62 6,4 1,0 2 171 Jönköping Jönköping 90,0 62 49,0 41,0 68 172 Vadstena Östergötland 4,6 61 3,4 1,2 4 173 Eskilstuna Sörmland 66,0 61 28,8 37,2 60 174 Aneby Jönköping 4,2 61 2,6 1,6 4 175 Orust Västra Götaland 9,4 61 7,2 2,2 15 176 Mörbylånga Kalmar 9,8 61 8,0 1,8 4 177 Sala Västmanland 13,8 60 7,8 6,0 9 178 Ljusdal Gävleborg 11,2 60 6,0 5,2 6 179 Mark Västra Götaland 21,2 60 10,4 10,8 14 180 Göteborg Västra Götaland 361,0 60 129,6 231,4 331 181 Vänersborg Västra Götaland 23,8 60 14,4 9,4 22 182 Borgholm Kalmar 6,4 59 5,8 0,6 5 183 Vansbro Dalarna 4,0 59 3,6 0,4 10 184 Enköping Uppsala 28,4 59 20,2 8,2 13 185 Tranås Jönköping 11,0 59 5,0 6,0 14 186 Växjö Kronoberg 56,6 58 26,6 30,0 53 187 Orsa Dalarna 4,0 58 2,6 1,4 6 188 Öckerö Västra Götaland 7,4 58 4,2 3,2 16 189 Vetlanda Jönköping 15,8 57 9,4 6,4 11 190 Sollefteå Västernorrland 10,6 57 4,8 5,8 7 191 Ulricehamn Västra Götaland 14,2 57 6,8 7,4 16 192 Essunga Västra Götaland 3,2 57 3,0 0,2 2 193 Malung-Sälen Dalarna 5,8 57 5,0 0,8 9 194 Gävle Gävleborg 58,6 57 24,2 34,4 43 195 Hudiksvall Gävleborg 21,2 56 11,6 9,6 21 196 Dals-Ed Västra Götaland 2,6 56 1,6 1,0 2 197 Gnosjö Jönköping 5,2 56 4,6 0,6 3 198 Mölndal Västra Götaland 39,2 55 24,8 14,4 35 199 Oskarshamn Kalmar 14,8 55 5,6 9,2 23 200 Arboga Västmanland 7,6 54 5,0 2,6 5 201 Varberg Halland 36,8 54 23,8 13,0 36 202 Övertorneå Norrbotten 2,2 54 1,0 1,2 6 203 Norrköping Östergötland 77,8 54 30,8 47,0 59 204 Karlstad Värmland 52,0 53 23,0 29,0 39 205 Stenungsund Västra Götaland 14,8 53 11,2 3,6 10 206 Sotenäs Västra Götaland 4,8 53 3,6 1,2 3 207 Motala Östergötland 22,8 52 10,6 12,2 21 208 Hallsberg Örebro 8,4 52 5,2 3,2 5 209 Heby Uppsala 7,4 52 6,6 0,8 4 210 Tidaholm Västra Götaland 6,6 52 5,2 1,4 3 211 Leksand Dalarna 8,2 51 6,2 2,0 6 212 Tjörn Västra Götaland 8,2 51 6,8 1,4 6 213 Strömstad Västra Götaland 6,8 51 4,0 2,8 7 214 Kungsör Västmanland 4,4 51 3,2 1,2 7 215 Grästorp Västra Götaland 2,8 50 2,6 0,2 3 216 Ale Västra Götaland 16,0 49 9,0 7,0 13 217 Härjedalen Jämtland 5,0 49 2,8 2,2 2 218 Lerum Västra Götaland 21,2 49 17,2 4,0 16 219 Ånge Västernorrland 4,4 48 3,2 1,2 3 220 Västerås Västmanland 76,8 48 40,0 36,8 82 221 Luleå Norrbotten 38,0 48 12,6 25,4 33 222 Uddevalla Västra Götaland 27,2 48 9,8 17,4 18 223 Borås Västra Götaland 54,6 48 25,2 29,4 32 224 Sandviken Gävleborg 18,4 48 8,8 9,6 11 225 Vårgårda Västra Götaland 5,8 47 3,8 2,0 5 226 Malå Västerbotten 1,4 47 1,2 0,2 2 227 Mjölby Östergötland 13,4 47 10,2 3,2 8 228 Bollnäs Gävleborg 12,2 46 7,2 5,0 5 229 Boden Norrbotten 13,0 46 5,4 7,6 12 230 Kinda Östergötland 4,6 46 3,4 1,2 1 231 Karlskrona Blekinge 29,8 45 14,2 15,6 32 232 Kungälv Västra Götaland 22,0 44 16,0 6,0 10 233 Åsele Västerbotten 1,2 44 0,8 0,4 1 234 Västervik Kalmar 16,0 44 9,0 7,0 12 235 Habo Jönköping 5,8 44 5,2 0,6 2 236 Tanum Västra Götaland 5,6 44 4,6 1,0 6 237 Falun Dalarna 25,6 43 13,0 12,6 23 238 Arvidsjaur Norrbotten 2,6 43 2,0 0,6 2 239 Ragunda Jämtland 2,2 43 1,8 0,4 2 240 Åtvidaberg Östergötland 4,8 42 3,8 1,0 6 241 Östersund Jämtland 27,0 42 10,6 16,4 19 242 Knivsta Uppsala 8,6 42 7,0 1,6 13 243 Vilhelmina Västerbotten 2,6 41 1,8 0,8 1 244 Sundsvall Västernorrland 40,8 41 17,6 23,2 27 245 Kungsbacka Halland 34,8 41 24,8 10,0 32 246 Alingsås Västra Götaland 17,2 41 11,8 5,4 14 247 Älvdalen Dalarna 2,8 40 2,0 0,8 1 248 Uppsala Uppsala 98,4 40 53,0 45,4 76 249 Berg Jämtland 2,8 39 2,6 0,2 3 250 Hammarö Värmland 6,6 39 3,6 3,0 3 251 Vimmerby Kalmar 6,0 39 3,2 2,8 7 252 Skellefteå Västerbotten 29,2 39 12,4 16,8 18 253 Årjäng Värmland 3,8 39 3,0 0,8 3 254 Lysekil Västra Götaland 5,4 39 2,4 3,0 1 255 Skövde Västra Götaland 22,2 38 12,6 9,6 8 256 Älvsbyn Norrbotten 3,0 38 2,4 0,6 8 257 Jokkmokk Norrbotten 1,8 38 1,4 0,4 2 258 Östhammar Uppsala 8,4 38 6,4 2,0 5 259 Finspång Östergötland 8,0 37 6,2 1,8 9 260 Vaggeryd Jönköping 5,4 36 4,2 1,2 4 261 Rättvik Dalarna 4,0 36 3,4 0,6 2 262 Piteå Norrbotten 15,2 36 8,2 7,0 13 263 Strömsund Jämtland 4,0 36 3,2 0,8 4 264 Kiruna Norrbotten 8,0 36 3,0 5,0 3 265 Vaxholm Stockholm 4,2 35 4,0 0,2 2 266 Bjurholm Västerbotten 0,8 34 0,4 0,4 0 267 Söderköping Östergötland 5,0 34 3,8 1,2 2 268 Gotland Gotland 20,6 34 13,6 7,0 21 269 Linköping Östergötland 56,0 33 23,2 32,8 41 270 Krokom Jämtland 5,2 33 4,0 1,2 1 271 Vindeln Västerbotten 1,8 33 1,4 0,4 1 272 Bräcke Jämtland 2,0 33 1,6 0,4 1 273 Robertsfors Västerbotten 2,2 33 1,4 0,8 1 274 Överkalix Norrbotten 1,0 31 0,8 0,2 2 275 Karlsborg Västra Götaland 2,2 31 1,6 0,6 3 276 Umeå Västerbotten 39,8 30 13,4 26,4 19 277 Timrå Västernorrland 5,2 29 3,8 1,4 3 278 Ydre Östergötland 1,0 27 1,0 0,0 0 279 Vännäs Västerbotten 2,4 26 0,2 2,2 2 280 Sorsele Västerbotten 0,6 25 0,4 0,2 0 281 Gagnef Dalarna 2,6 25 2,0 0,6 4 282 Storuman Västerbotten 1,4 25 0,8 0,6 4 283 Örnsköldsvik Västernorrland 13,4 24 7,8 5,6 19 284 Pajala Norrbotten 1,4 24 1,2 0,2 0 285 Gällivare Norrbotten 4,0 23 2,6 1,4 2 286 Mora Dalarna 4,4 21 3,6 0,8 2 287 Åre Jämtland 2,6 21 0,6 2,0 6 288 Boxholm Östergötland 0,8 15 0,6 0,2 0 289 Bollebygd Västra Götaland 1,4 14 1,4 0,0 1 290 Norsjö Västerbotten 0,4 10 0,2 0,2 0

Källa: Brå (fullbordade inbrott i bostad), Kolada/SCB (folkmängd per år).

Villaägarna i Stockholms län drabbas nästan dubbelt så ofta

Räknat per villa ser kartan helt annorlunda ut. Stockholms län har 13,5 procent av landets villor och radhus, men där skedde var fjärde fullbordat villainbrott i Sverige mellan 2021 och 2025, och andelen har legat mellan 24 och 27 procent varje år.

Det motsvarar i snitt ett inbrott per 281 villor och radhus om året i länet, mot ett per 526 i hela landet. Sex av de tio kommuner där risken per villa är högst ligger i Stockholms län, och Stockholms stad, som hamnar på plats 83 räknat per invånare, är trea räknat per villa.

Högst risk har Danderyd, där en av 137 villor och radhus i snitt drabbas varje år och där tre av fyra bostadsinbrott har skett i villor. Antalet har minskat, från 70 fullbordade villainbrott 2021 till 44 i fjol, men kommunen ligger ändå kvar i topp.

I Värmdö och Ekerö står villorna för mer än åtta av tio bostadsinbrott, och där har villainbrotten ökat sedan 2021, trots att de har minskat med 35 procent i hela landet. Värmdö hade 41 fullbordade villainbrott i fjol mot 32 år 2021, och i Ekerö mer än fördubblades antalet, från 11 till 25.

Villainbrotten i Stockholms län

Fullbordade inbrott i villor och radhus enligt Brå, snitt per år 2021–2025, i förhållande till antalet småhus 2025 enligt SCB. Plats i landet avser risken per villa bland alla 290 kommuner.

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Plats i landet Kommun Villainbrott per år, snitt 2021–2025 Villor och radhus Ett inbrott per … villor och år Villornas andel av bostadsinbrotten 2021 2025 1 Danderyd 50,2 6 872 137 74 % 70 44 3 Stockholm 263,4 45 782 174 30 % 333 199 4 Solna 3,8 731 192 7 % 3 4 5 Järfälla 54,2 11 489 212 53 % 95 37 7 Sollentuna 57,6 13 217 229 65 % 92 22 9 Lidingö 31,2 7 276 233 62 % 42 27 11 Botkyrka 51,6 12 582 244 51 % 51 57 14 Tyresö 33,6 9 424 280 65 % 19 18 15 Salem 13,4 3 813 285 78 % 14 7 16 Södertälje 48,0 13 962 291 53 % 56 36 21 Huddinge 65,0 20 758 319 66 % 85 65 22 Sundbyberg 4,4 1 443 328 10 % 9 1 25 Täby 44,2 14 786 335 71 % 52 29 26 Nacka 48,8 16 435 337 61 % 69 21 30 Värmdö 37,2 12 789 344 82 % 32 41 39 Sigtuna 20,8 7 571 364 54 % 31 12 42 Upplands Väsby 19,2 7 065 368 46 % 32 18 51 Upplands-Bro 13,0 5 175 398 49 % 5 13 59 Vallentuna 22,6 9 300 412 75 % 38 11 61 Ekerö 21,8 9 165 420 83 % 11 25 67 Haninge 36,6 15 813 432 55 % 44 18 70 Norrtälje 43,2 19 171 444 77 % 45 39 91 Nykvarn 6,4 3 082 482 86 % 11 1 93 Österåker 28,0 13 635 487 82 % 34 19 120 Nynäshamn 10,8 6 365 589 56 % 8 16 154 Vaxholm 4,0 2 776 694 95 % 7 2 Stockholms län 1 033,0 290 477 281 48 % 1 288 782 Hela landet 4 073,0 2 144 363 526 54 % 4 778 3 101

Hela landet avser summan av kommunerna, utan brott där platsen är okänd.

Ligorna har fått det svårare

Inbrotten har minskat kraftigt i hela landet. Enligt Brå anmäldes 4 261 villainbrott 2025, försöken inräknade, 69 procent färre än 2016, och från januari till oktober i år har antalet minskat med ytterligare 10 procent jämfört med samma period i fjol. Polisen kopplar nedgången till sitt arbete mot utländska ligor.

– Polisen har dels blivit betydligt bättre på att avbryta pågående stöldserier, dels avvisa internationella brottsaktörer. Vi ser i kriminellas chattar att de reagerar på att det har blivit svårare att åka på stöld- och inbrottsturnéer i Sverige, säger Linda Staaf Bydén, nationellt områdesansvarig för polisens arbete mot internationella brottsaktörer.

Tjuvarna kommer i skymningen

Enligt Brå brukar villainbrotten öka från oktober till december. I december 2024 anmäldes 663 villainbrott, fler än under någon annan månad det året, och under 2025 var semestermånaden juli den enda månad då fler villainbrott anmäldes än i december.

Järfälla, som ligger på plats 24 räknat per invånare och femma räknat per villa, har redan märkt ökningen. Där har sex inbrott anmälts hittills i november, dubbelt så många som under hela november i fjol, enligt lokaltidningen Mitt i. De flesta har skett på eftermiddagen, när det redan har mörknat men innan de boende har kommit hem från jobbet.

– Nu när det blir mörkare tidigare är det väldigt bra om man har någon lampa tänd, säger Pontus Enbom, kommunpolis i Järfälla.

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– Det vanliga är att ta sig in via trädgården och en altandörr med dåligt skalskydd, säger han.

Så minskar du risken för inbrott

Skaffa en automatisk lampa och ett brytskydd på altandörren. ”En automatisk lampa som tänds och ett brytskydd på dörren är billiga investeringar”, säger kommunpolisen Pontus Enbom till Mitt i.

Prata med grannarna. Tjuvar som inte blir upptäckta kommer oftare tillbaka till samma område, enligt Pontus Enbom.

Lås dörren även när du bara går ut i trädgården, uppmanar polisen i region Öst (TV4 Nyheterna).

Bor du i lägenhet, se till att entrédörrar och portar alltid går i lås, råder Mia Winberg, hemförsäkringsexpert på Dina Försäkringar.

Konfrontera aldrig tjuven. Larma polisen och lämna ett signalement, enligt polisen.