I Bjuv i nordvästra Skåne tar sig tjuvar in i ett hem ungefär var tionde dag, och ingen annan kommun i Sverige har haft så många inbrott per invånare de senaste fem åren. I Stockholms län drabbas villaägarna nästan dubbelt så ofta som i resten av landet, och om några dagar börjar december, en av årets värsta månader för villainbrott.
Här görs flest inbrott per invånare – julen är högsäsong
Bjuv hade i snitt 218 fullbordade inbrott i hus och lägenheter per 100 000 invånare och år mellan 2021 och 2025. Det är nästan tre gånger rikssnittet på 74, visar Brås statistik för alla 290 kommuner, omräknad per invånare.
Kommunen har legat högt varje år. Värst var 2023, då Bjuv hade 58 fullbordade inbrott bara i villor och radhus, fler än Linköping med tio gånger så många invånare.
Bjuv har sedan dess minskat, från 60 fullbordade inbrott i hus och lägenheter 2023 till 25 i fjol, men ligger ändå på två och en halv gånger rikssnittet för 2025 räknat per invånare.
Skåne dominerar toppen
Tolv av de 25 kommunerna i toppen ligger i södra Sverige, åtta av dem i Skåne. I botten dominerar Norrland, där 16 av de 25 kommunerna med lägst risk finns.
Tvåa på listan är Arjeplog i Norrbotten med 213 inbrott per 100 000 invånare, men där vilar placeringen på ett enda år. Under 2022 anmäldes 28 fullbordade lägenhetsinbrott i kommunen, som har 2 570 invånare, och under de övriga fyra åren inte ett enda. Arvikas plats 13 vilar också på ett enda år, då 111 fullbordade lägenhetsinbrott anmäldes i fjol mot två året före.
Därefter följer Ljusnarsberg i Bergslagen och Danderyd norr om Stockholm, båda med 207 inbrott per 100 000 invånare. Danderyd har dubbelt så många invånare som Bjuv, och där har tjuvar i snitt tagit sig in i ett hem var femte dag.
Storstäderna hamnar längre ned när inbrotten räknas per invånare. Malmö ligger på plats 55, Stockholms stad på plats 83 och Göteborg på plats 180.
Inbrotten i alla Sveriges kommuner
Fullbordade inbrott i villor, radhus och lägenheter enligt Brå, snitt per år 2021–2025, rangordnade per 100 000 invånare. Rikssnittet är 74.
|Plats
|Kommun
|Län
|Inbrott per år, snitt 2021–2025
|Per 100 000 invånare
|Varav villa och radhus
|Varav lägenhet
|Inbrott 2025
|1
|Bjuv
|Skåne
|34,8
|218
|30,4
|4,4
|25
|2
|Arjeplog
|Norrbotten
|5,6
|213
|0,0
|5,6
|0
|3
|Ljusnarsberg
|Örebro
|9,2
|207
|7,2
|2,0
|2
|4
|Danderyd
|Stockholm
|67,4
|207
|50,2
|17,2
|56
|5
|Emmaboda
|Kalmar
|16,6
|182
|13,4
|3,2
|23
|6
|Markaryd
|Kronoberg
|17,2
|171
|12,4
|4,8
|12
|7
|Örkelljunga
|Skåne
|16,4
|158
|14,0
|2,4
|9
|8
|Munkfors
|Värmland
|5,4
|147
|3,6
|1,8
|4
|9
|Söderhamn
|Gävleborg
|36,4
|146
|15,0
|21,4
|35
|10
|Olofström
|Blekinge
|18,8
|144
|12,0
|6,8
|14
|11
|Hörby
|Skåne
|22,4
|143
|18,4
|4,0
|15
|12
|Filipstad
|Värmland
|14,0
|140
|8,2
|5,8
|6
|13
|Arvika
|Värmland
|35,8
|139
|6,8
|29,0
|112
|14
|Skinnskatteberg
|Västmanland
|6,0
|139
|3,6
|2,4
|5
|15
|Sölvesborg
|Blekinge
|23,8
|136
|15,0
|8,8
|20
|16
|Osby
|Skåne
|17,2
|131
|12,8
|4,4
|12
|17
|Färgelanda
|Västra Götaland
|8,2
|127
|7,2
|1,0
|8
|18
|Båstad
|Skåne
|19,8
|125
|16,8
|3,0
|21
|19
|Sunne
|Värmland
|16,6
|124
|8,0
|8,6
|17
|20
|Svenljunga
|Västra Götaland
|13,0
|121
|8,6
|4,4
|11
|21
|Norberg
|Västmanland
|6,6
|119
|3,2
|3,4
|3
|22
|Hässleholm
|Skåne
|62,0
|119
|45,2
|16,8
|49
|23
|Sjöbo
|Skåne
|22,8
|117
|19,8
|3,0
|12
|24
|Järfälla
|Stockholm
|101,8
|117
|54,2
|47,6
|95
|25
|Helsingborg
|Skåne
|175,8
|116
|71,4
|104,4
|165
|26
|Flen
|Sörmland
|18,2
|116
|11,2
|7,0
|18
|27
|Sollentuna
|Stockholm
|88,6
|115
|57,6
|31,0
|48
|28
|Högsby
|Kalmar
|6,2
|114
|5,0
|1,2
|3
|29
|Hultsfred
|Kalmar
|15,8
|114
|10,8
|5,0
|5
|30
|Degerfors
|Örebro
|10,6
|113
|8,2
|2,4
|5
|31
|Munkedal
|Västra Götaland
|11,8
|113
|8,4
|3,4
|6
|32
|Lund
|Skåne
|144,0
|111
|62,2
|81,8
|124
|33
|Lessebo
|Kronoberg
|9,2
|110
|7,8
|1,4
|12
|34
|Kramfors
|Västernorrland
|19,2
|109
|14,2
|5,0
|17
|35
|Hylte
|Halland
|11,2
|108
|8,4
|2,8
|12
|36
|Kalmar
|Kalmar
|76,8
|106
|39,4
|37,4
|41
|37
|Botkyrka
|Stockholm
|100,4
|105
|51,6
|48,8
|88
|38
|Staffanstorp
|Skåne
|28,2
|104
|23,8
|4,4
|24
|39
|Tyresö
|Stockholm
|51,4
|104
|33,6
|17,8
|21
|40
|Lidingö
|Stockholm
|50,4
|104
|31,2
|19,2
|43
|41
|Ronneby
|Blekinge
|30,2
|104
|14,8
|15,4
|27
|42
|Höör
|Skåne
|18,0
|104
|14,6
|3,4
|12
|43
|Perstorp
|Skåne
|7,6
|104
|4,4
|3,2
|7
|44
|Töreboda
|Västra Götaland
|9,4
|103
|6,6
|2,8
|4
|45
|Bengtsfors
|Västra Götaland
|9,4
|103
|6,0
|3,4
|9
|46
|Askersund
|Örebro
|11,6
|101
|6,0
|5,6
|22
|47
|Lilla Edet
|Västra Götaland
|14,4
|100
|10,8
|3,6
|11
|48
|Vingåker
|Sörmland
|8,8
|99
|3,8
|5,0
|5
|49
|Gnesta
|Sörmland
|11,4
|99
|9,4
|2,0
|7
|50
|Tranemo
|Västra Götaland
|11,8
|99
|9,4
|2,4
|12
|51
|Salem
|Stockholm
|17,2
|99
|13,4
|3,8
|7
|52
|Surahammar
|Västmanland
|9,8
|99
|8,4
|1,4
|14
|53
|Ängelholm
|Skåne
|44,0
|99
|36,4
|7,6
|46
|54
|Hällefors
|Örebro
|6,4
|98
|3,4
|3,0
|3
|55
|Malmö
|Skåne
|353,8
|98
|125,6
|228,2
|264
|56
|Värmdö
|Stockholm
|45,4
|98
|37,2
|8,2
|49
|57
|Säffle
|Värmland
|14,6
|97
|8,0
|6,6
|9
|58
|Vellinge
|Skåne
|36,4
|96
|29,8
|6,6
|11
|59
|Laholm
|Halland
|25,0
|94
|21,8
|3,2
|19
|60
|Älmhult
|Kronoberg
|16,8
|94
|11,2
|5,6
|13
|61
|Gullspång
|Västra Götaland
|4,8
|94
|4,4
|0,4
|3
|62
|Burlöv
|Skåne
|18,8
|94
|8,2
|10,6
|16
|63
|Östra Göinge
|Skåne
|13,4
|94
|9,8
|3,6
|9
|64
|Örebro
|Örebro
|148,0
|93
|63,6
|84,4
|126
|65
|Alvesta
|Kronoberg
|18,6
|93
|12,2
|6,4
|14
|66
|Håbo
|Uppsala
|21,2
|93
|18,0
|3,2
|9
|67
|Nybro
|Kalmar
|18,6
|93
|13,2
|5,4
|14
|68
|Klippan
|Skåne
|16,4
|92
|11,0
|5,4
|12
|69
|Hedemora
|Dalarna
|14,0
|91
|8,0
|6,0
|15
|70
|Ekerö
|Stockholm
|26,4
|91
|21,8
|4,6
|36
|71
|Sävsjö
|Jönköping
|10,6
|91
|7,6
|3,0
|17
|72
|Trelleborg
|Skåne
|42,6
|91
|31,6
|11,0
|28
|73
|Mullsjö
|Jönköping
|6,8
|90
|6,2
|0,6
|2
|74
|Halmstad
|Halland
|94,6
|90
|59,6
|35,0
|98
|75
|Vara
|Västra Götaland
|14,4
|89
|10,2
|4,2
|12
|76
|Skurup
|Skåne
|15,0
|89
|12,6
|2,4
|10
|77
|Eslöv
|Skåne
|31,0
|89
|21,8
|9,2
|22
|78
|Södertälje
|Stockholm
|91,0
|89
|48,0
|43,0
|67
|79
|Ljungby
|Kronoberg
|25,0
|88
|18,2
|6,8
|17
|80
|Trosa
|Sörmland
|13,0
|88
|10,8
|2,2
|12
|81
|Kalix
|Norrbotten
|13,6
|88
|9,8
|3,8
|14
|82
|Hofors
|Gävleborg
|8,2
|88
|4,6
|3,6
|4
|83
|Stockholm
|Stockholm
|865,8
|88
|263,4
|602,4
|755
|84
|Lomma
|Skåne
|21,4
|87
|18,2
|3,2
|12
|85
|Vallentuna
|Stockholm
|30,2
|86
|22,6
|7,6
|16
|86
|Tomelilla
|Skåne
|11,8
|86
|9,0
|2,8
|11
|87
|Huddinge
|Stockholm
|98,0
|86
|65,0
|33,0
|92
|88
|Mellerud
|Västra Götaland
|7,8
|85
|6,2
|1,6
|15
|89
|Lindesberg
|Örebro
|19,8
|85
|14,0
|5,8
|15
|90
|Norrtälje
|Stockholm
|55,8
|85
|43,2
|12,6
|55
|91
|Upplands Väsby
|Stockholm
|41,8
|84
|19,2
|22,6
|42
|92
|Avesta
|Dalarna
|19,0
|84
|5,8
|13,2
|23
|93
|Svedala
|Skåne
|19,6
|84
|16,4
|3,2
|9
|94
|Storfors
|Värmland
|3,2
|83
|1,4
|1,8
|2
|95
|Upplands-Bro
|Stockholm
|26,6
|82
|13,0
|13,6
|33
|96
|Grums
|Värmland
|7,4
|82
|5,4
|2,0
|5
|97
|Täby
|Stockholm
|62,0
|81
|44,2
|17,8
|50
|98
|Karlshamn
|Blekinge
|25,6
|80
|16,0
|9,6
|28
|99
|Svalöv
|Skåne
|11,6
|80
|9,6
|2,0
|9
|100
|Kävlinge
|Skåne
|26,0
|80
|21,0
|5,0
|7
|101
|Torsås
|Kalmar
|5,6
|80
|4,6
|1,0
|6
|102
|Mariestad
|Västra Götaland
|19,6
|80
|14,8
|4,8
|8
|103
|Höganäs
|Skåne
|22,4
|80
|19,6
|2,8
|25
|104
|Åstorp
|Skåne
|13,0
|79
|10,4
|2,6
|14
|105
|Sundbyberg
|Stockholm
|43,8
|79
|4,4
|39,4
|43
|106
|Kristinehamn
|Värmland
|18,8
|79
|10,2
|8,6
|11
|107
|Nässjö
|Jönköping
|24,8
|78
|12,8
|12,0
|24
|108
|Bromölla
|Skåne
|9,8
|78
|6,8
|3,0
|7
|109
|Skara
|Västra Götaland
|14,6
|78
|10,2
|4,4
|16
|110
|Ystad
|Skåne
|24,8
|78
|15,6
|9,2
|28
|111
|Landskrona
|Skåne
|36,6
|78
|16,2
|20,4
|35
|112
|Hagfors
|Värmland
|8,8
|77
|5,0
|3,8
|7
|113
|Dorotea
|Västerbotten
|1,8
|77
|0,8
|1,0
|0
|114
|Ovanåker
|Gävleborg
|8,8
|77
|5,8
|3,0
|2
|115
|Eksjö
|Jönköping
|13,6
|76
|6,4
|7,2
|13
|116
|Oxelösund
|Sörmland
|9,2
|76
|4,8
|4,4
|5
|117
|Kristianstad
|Skåne
|65,6
|76
|38,8
|26,8
|48
|118
|Haparanda
|Norrbotten
|7,0
|76
|4,2
|2,8
|8
|119
|Köping
|Västmanland
|19,6
|76
|11,4
|8,2
|10
|120
|Älvkarleby
|Uppsala
|7,2
|75
|5,8
|1,4
|3
|121
|Gislaved
|Jönköping
|21,8
|75
|15,8
|6,0
|28
|122
|Sigtuna
|Stockholm
|38,6
|74
|20,8
|17,8
|27
|123
|Ludvika
|Dalarna
|19,6
|74
|8,0
|11,6
|15
|124
|Uppvidinge
|Kronoberg
|6,8
|74
|5,2
|1,6
|2
|125
|Simrishamn
|Skåne
|14,0
|74
|10,4
|3,6
|19
|126
|Forshaga
|Värmland
|8,4
|73
|4,4
|4,0
|3
|127
|Laxå
|Örebro
|4,0
|73
|2,6
|1,4
|6
|128
|Ockelbo
|Gävleborg
|4,2
|73
|3,0
|1,2
|1
|129
|Tingsryd
|Kronoberg
|8,8
|73
|5,8
|3,0
|6
|130
|Nordanstig
|Gävleborg
|6,8
|73
|5,8
|1,0
|5
|131
|Falkenberg
|Halland
|34,0
|72
|25,2
|8,8
|28
|132
|Kumla
|Örebro
|16,2
|72
|9,6
|6,6
|14
|133
|Nacka
|Stockholm
|79,6
|72
|48,8
|30,8
|50
|134
|Hjo
|Västra Götaland
|6,6
|71
|6,2
|0,4
|4
|135
|Strängnäs
|Sörmland
|27,4
|71
|20,4
|7,0
|16
|136
|Torsby
|Värmland
|8,0
|70
|3,8
|4,2
|6
|137
|Smedjebacken
|Dalarna
|7,6
|70
|6,0
|1,6
|6
|138
|Österåker
|Stockholm
|34,2
|69
|28,0
|6,2
|28
|139
|Härnösand
|Västernorrland
|17,0
|69
|7,2
|9,8
|17
|140
|Borlänge
|Dalarna
|35,6
|69
|12,2
|23,4
|34
|141
|Tierp
|Uppsala
|14,6
|69
|9,8
|4,8
|7
|142
|Ödeshög
|Östergötland
|3,6
|68
|3,0
|0,6
|5
|143
|Kil
|Värmland
|8,2
|68
|5,2
|3,0
|7
|144
|Herrljunga
|Västra Götaland
|6,4
|67
|5,2
|1,2
|2
|145
|Haninge
|Stockholm
|66,4
|67
|36,6
|29,8
|42
|146
|Falköping
|Västra Götaland
|22,0
|67
|16,2
|5,8
|11
|147
|Götene
|Västra Götaland
|8,8
|66
|6,6
|2,2
|9
|148
|Lidköping
|Västra Götaland
|26,8
|66
|13,8
|13,0
|23
|149
|Hallstahammar
|Västmanland
|11,0
|66
|7,8
|3,2
|9
|150
|Solna
|Stockholm
|56,4
|66
|3,8
|52,6
|47
|151
|Härryda
|Västra Götaland
|26,2
|66
|19,4
|6,8
|18
|152
|Lycksele
|Västerbotten
|8,0
|66
|3,4
|4,6
|10
|153
|Nyköping
|Sörmland
|37,8
|65
|19,6
|18,2
|31
|154
|Åmål
|Västra Götaland
|7,8
|65
|3,0
|4,8
|7
|155
|Katrineholm
|Sörmland
|22,0
|64
|11,4
|10,6
|26
|156
|Eda
|Värmland
|5,4
|64
|3,8
|1,6
|8
|157
|Mönsterås
|Kalmar
|8,4
|64
|6,6
|1,8
|8
|158
|Fagersta
|Västmanland
|8,4
|64
|3,2
|5,2
|9
|159
|Nynäshamn
|Stockholm
|19,2
|64
|10,8
|8,4
|22
|160
|Valdemarsvik
|Östergötland
|4,8
|63
|2,6
|2,2
|8
|161
|Partille
|Västra Götaland
|25,6
|63
|19,4
|6,2
|27
|162
|Trollhättan
|Västra Götaland
|37,4
|63
|16,0
|21,4
|38
|163
|Värnamo
|Jönköping
|21,8
|63
|15,0
|6,8
|24
|164
|Karlskoga
|Örebro
|19,0
|63
|12,2
|6,8
|8
|165
|Nordmaling
|Västerbotten
|4,4
|63
|3,2
|1,2
|2
|166
|Lekeberg
|Örebro
|5,4
|63
|3,2
|2,2
|2
|167
|Säter
|Dalarna
|7,0
|62
|5,6
|1,4
|16
|168
|Nora
|Örebro
|6,6
|62
|2,6
|4,0
|9
|169
|Tibro
|Västra Götaland
|7,0
|62
|5,4
|1,6
|3
|170
|Nykvarn
|Stockholm
|7,4
|62
|6,4
|1,0
|2
|171
|Jönköping
|Jönköping
|90,0
|62
|49,0
|41,0
|68
|172
|Vadstena
|Östergötland
|4,6
|61
|3,4
|1,2
|4
|173
|Eskilstuna
|Sörmland
|66,0
|61
|28,8
|37,2
|60
|174
|Aneby
|Jönköping
|4,2
|61
|2,6
|1,6
|4
|175
|Orust
|Västra Götaland
|9,4
|61
|7,2
|2,2
|15
|176
|Mörbylånga
|Kalmar
|9,8
|61
|8,0
|1,8
|4
|177
|Sala
|Västmanland
|13,8
|60
|7,8
|6,0
|9
|178
|Ljusdal
|Gävleborg
|11,2
|60
|6,0
|5,2
|6
|179
|Mark
|Västra Götaland
|21,2
|60
|10,4
|10,8
|14
|180
|Göteborg
|Västra Götaland
|361,0
|60
|129,6
|231,4
|331
|181
|Vänersborg
|Västra Götaland
|23,8
|60
|14,4
|9,4
|22
|182
|Borgholm
|Kalmar
|6,4
|59
|5,8
|0,6
|5
|183
|Vansbro
|Dalarna
|4,0
|59
|3,6
|0,4
|10
|184
|Enköping
|Uppsala
|28,4
|59
|20,2
|8,2
|13
|185
|Tranås
|Jönköping
|11,0
|59
|5,0
|6,0
|14
|186
|Växjö
|Kronoberg
|56,6
|58
|26,6
|30,0
|53
|187
|Orsa
|Dalarna
|4,0
|58
|2,6
|1,4
|6
|188
|Öckerö
|Västra Götaland
|7,4
|58
|4,2
|3,2
|16
|189
|Vetlanda
|Jönköping
|15,8
|57
|9,4
|6,4
|11
|190
|Sollefteå
|Västernorrland
|10,6
|57
|4,8
|5,8
|7
|191
|Ulricehamn
|Västra Götaland
|14,2
|57
|6,8
|7,4
|16
|192
|Essunga
|Västra Götaland
|3,2
|57
|3,0
|0,2
|2
|193
|Malung-Sälen
|Dalarna
|5,8
|57
|5,0
|0,8
|9
|194
|Gävle
|Gävleborg
|58,6
|57
|24,2
|34,4
|43
|195
|Hudiksvall
|Gävleborg
|21,2
|56
|11,6
|9,6
|21
|196
|Dals-Ed
|Västra Götaland
|2,6
|56
|1,6
|1,0
|2
|197
|Gnosjö
|Jönköping
|5,2
|56
|4,6
|0,6
|3
|198
|Mölndal
|Västra Götaland
|39,2
|55
|24,8
|14,4
|35
|199
|Oskarshamn
|Kalmar
|14,8
|55
|5,6
|9,2
|23
|200
|Arboga
|Västmanland
|7,6
|54
|5,0
|2,6
|5
|201
|Varberg
|Halland
|36,8
|54
|23,8
|13,0
|36
|202
|Övertorneå
|Norrbotten
|2,2
|54
|1,0
|1,2
|6
|203
|Norrköping
|Östergötland
|77,8
|54
|30,8
|47,0
|59
|204
|Karlstad
|Värmland
|52,0
|53
|23,0
|29,0
|39
|205
|Stenungsund
|Västra Götaland
|14,8
|53
|11,2
|3,6
|10
|206
|Sotenäs
|Västra Götaland
|4,8
|53
|3,6
|1,2
|3
|207
|Motala
|Östergötland
|22,8
|52
|10,6
|12,2
|21
|208
|Hallsberg
|Örebro
|8,4
|52
|5,2
|3,2
|5
|209
|Heby
|Uppsala
|7,4
|52
|6,6
|0,8
|4
|210
|Tidaholm
|Västra Götaland
|6,6
|52
|5,2
|1,4
|3
|211
|Leksand
|Dalarna
|8,2
|51
|6,2
|2,0
|6
|212
|Tjörn
|Västra Götaland
|8,2
|51
|6,8
|1,4
|6
|213
|Strömstad
|Västra Götaland
|6,8
|51
|4,0
|2,8
|7
|214
|Kungsör
|Västmanland
|4,4
|51
|3,2
|1,2
|7
|215
|Grästorp
|Västra Götaland
|2,8
|50
|2,6
|0,2
|3
|216
|Ale
|Västra Götaland
|16,0
|49
|9,0
|7,0
|13
|217
|Härjedalen
|Jämtland
|5,0
|49
|2,8
|2,2
|2
|218
|Lerum
|Västra Götaland
|21,2
|49
|17,2
|4,0
|16
|219
|Ånge
|Västernorrland
|4,4
|48
|3,2
|1,2
|3
|220
|Västerås
|Västmanland
|76,8
|48
|40,0
|36,8
|82
|221
|Luleå
|Norrbotten
|38,0
|48
|12,6
|25,4
|33
|222
|Uddevalla
|Västra Götaland
|27,2
|48
|9,8
|17,4
|18
|223
|Borås
|Västra Götaland
|54,6
|48
|25,2
|29,4
|32
|224
|Sandviken
|Gävleborg
|18,4
|48
|8,8
|9,6
|11
|225
|Vårgårda
|Västra Götaland
|5,8
|47
|3,8
|2,0
|5
|226
|Malå
|Västerbotten
|1,4
|47
|1,2
|0,2
|2
|227
|Mjölby
|Östergötland
|13,4
|47
|10,2
|3,2
|8
|228
|Bollnäs
|Gävleborg
|12,2
|46
|7,2
|5,0
|5
|229
|Boden
|Norrbotten
|13,0
|46
|5,4
|7,6
|12
|230
|Kinda
|Östergötland
|4,6
|46
|3,4
|1,2
|1
|231
|Karlskrona
|Blekinge
|29,8
|45
|14,2
|15,6
|32
|232
|Kungälv
|Västra Götaland
|22,0
|44
|16,0
|6,0
|10
|233
|Åsele
|Västerbotten
|1,2
|44
|0,8
|0,4
|1
|234
|Västervik
|Kalmar
|16,0
|44
|9,0
|7,0
|12
|235
|Habo
|Jönköping
|5,8
|44
|5,2
|0,6
|2
|236
|Tanum
|Västra Götaland
|5,6
|44
|4,6
|1,0
|6
|237
|Falun
|Dalarna
|25,6
|43
|13,0
|12,6
|23
|238
|Arvidsjaur
|Norrbotten
|2,6
|43
|2,0
|0,6
|2
|239
|Ragunda
|Jämtland
|2,2
|43
|1,8
|0,4
|2
|240
|Åtvidaberg
|Östergötland
|4,8
|42
|3,8
|1,0
|6
|241
|Östersund
|Jämtland
|27,0
|42
|10,6
|16,4
|19
|242
|Knivsta
|Uppsala
|8,6
|42
|7,0
|1,6
|13
|243
|Vilhelmina
|Västerbotten
|2,6
|41
|1,8
|0,8
|1
|244
|Sundsvall
|Västernorrland
|40,8
|41
|17,6
|23,2
|27
|245
|Kungsbacka
|Halland
|34,8
|41
|24,8
|10,0
|32
|246
|Alingsås
|Västra Götaland
|17,2
|41
|11,8
|5,4
|14
|247
|Älvdalen
|Dalarna
|2,8
|40
|2,0
|0,8
|1
|248
|Uppsala
|Uppsala
|98,4
|40
|53,0
|45,4
|76
|249
|Berg
|Jämtland
|2,8
|39
|2,6
|0,2
|3
|250
|Hammarö
|Värmland
|6,6
|39
|3,6
|3,0
|3
|251
|Vimmerby
|Kalmar
|6,0
|39
|3,2
|2,8
|7
|252
|Skellefteå
|Västerbotten
|29,2
|39
|12,4
|16,8
|18
|253
|Årjäng
|Värmland
|3,8
|39
|3,0
|0,8
|3
|254
|Lysekil
|Västra Götaland
|5,4
|39
|2,4
|3,0
|1
|255
|Skövde
|Västra Götaland
|22,2
|38
|12,6
|9,6
|8
|256
|Älvsbyn
|Norrbotten
|3,0
|38
|2,4
|0,6
|8
|257
|Jokkmokk
|Norrbotten
|1,8
|38
|1,4
|0,4
|2
|258
|Östhammar
|Uppsala
|8,4
|38
|6,4
|2,0
|5
|259
|Finspång
|Östergötland
|8,0
|37
|6,2
|1,8
|9
|260
|Vaggeryd
|Jönköping
|5,4
|36
|4,2
|1,2
|4
|261
|Rättvik
|Dalarna
|4,0
|36
|3,4
|0,6
|2
|262
|Piteå
|Norrbotten
|15,2
|36
|8,2
|7,0
|13
|263
|Strömsund
|Jämtland
|4,0
|36
|3,2
|0,8
|4
|264
|Kiruna
|Norrbotten
|8,0
|36
|3,0
|5,0
|3
|265
|Vaxholm
|Stockholm
|4,2
|35
|4,0
|0,2
|2
|266
|Bjurholm
|Västerbotten
|0,8
|34
|0,4
|0,4
|0
|267
|Söderköping
|Östergötland
|5,0
|34
|3,8
|1,2
|2
|268
|Gotland
|Gotland
|20,6
|34
|13,6
|7,0
|21
|269
|Linköping
|Östergötland
|56,0
|33
|23,2
|32,8
|41
|270
|Krokom
|Jämtland
|5,2
|33
|4,0
|1,2
|1
|271
|Vindeln
|Västerbotten
|1,8
|33
|1,4
|0,4
|1
|272
|Bräcke
|Jämtland
|2,0
|33
|1,6
|0,4
|1
|273
|Robertsfors
|Västerbotten
|2,2
|33
|1,4
|0,8
|1
|274
|Överkalix
|Norrbotten
|1,0
|31
|0,8
|0,2
|2
|275
|Karlsborg
|Västra Götaland
|2,2
|31
|1,6
|0,6
|3
|276
|Umeå
|Västerbotten
|39,8
|30
|13,4
|26,4
|19
|277
|Timrå
|Västernorrland
|5,2
|29
|3,8
|1,4
|3
|278
|Ydre
|Östergötland
|1,0
|27
|1,0
|0,0
|0
|279
|Vännäs
|Västerbotten
|2,4
|26
|0,2
|2,2
|2
|280
|Sorsele
|Västerbotten
|0,6
|25
|0,4
|0,2
|0
|281
|Gagnef
|Dalarna
|2,6
|25
|2,0
|0,6
|4
|282
|Storuman
|Västerbotten
|1,4
|25
|0,8
|0,6
|4
|283
|Örnsköldsvik
|Västernorrland
|13,4
|24
|7,8
|5,6
|19
|284
|Pajala
|Norrbotten
|1,4
|24
|1,2
|0,2
|0
|285
|Gällivare
|Norrbotten
|4,0
|23
|2,6
|1,4
|2
|286
|Mora
|Dalarna
|4,4
|21
|3,6
|0,8
|2
|287
|Åre
|Jämtland
|2,6
|21
|0,6
|2,0
|6
|288
|Boxholm
|Östergötland
|0,8
|15
|0,6
|0,2
|0
|289
|Bollebygd
|Västra Götaland
|1,4
|14
|1,4
|0,0
|1
|290
|Norsjö
|Västerbotten
|0,4
|10
|0,2
|0,2
|0
Källa: Brå (fullbordade inbrott i bostad), Kolada/SCB (folkmängd per år).
Villaägarna i Stockholms län drabbas nästan dubbelt så ofta
Räknat per villa ser kartan helt annorlunda ut. Stockholms län har 13,5 procent av landets villor och radhus, men där skedde var fjärde fullbordat villainbrott i Sverige mellan 2021 och 2025, och andelen har legat mellan 24 och 27 procent varje år.
Det motsvarar i snitt ett inbrott per 281 villor och radhus om året i länet, mot ett per 526 i hela landet. Sex av de tio kommuner där risken per villa är högst ligger i Stockholms län, och Stockholms stad, som hamnar på plats 83 räknat per invånare, är trea räknat per villa.
Högst risk har Danderyd, där en av 137 villor och radhus i snitt drabbas varje år och där tre av fyra bostadsinbrott har skett i villor. Antalet har minskat, från 70 fullbordade villainbrott 2021 till 44 i fjol, men kommunen ligger ändå kvar i topp.
I Värmdö och Ekerö står villorna för mer än åtta av tio bostadsinbrott, och där har villainbrotten ökat sedan 2021, trots att de har minskat med 35 procent i hela landet. Värmdö hade 41 fullbordade villainbrott i fjol mot 32 år 2021, och i Ekerö mer än fördubblades antalet, från 11 till 25.
Villainbrotten i Stockholms län
Fullbordade inbrott i villor och radhus enligt Brå, snitt per år 2021–2025, i förhållande till antalet småhus 2025 enligt SCB. Plats i landet avser risken per villa bland alla 290 kommuner.
|Plats i landet
|Kommun
|Villainbrott per år, snitt 2021–2025
|Villor och radhus
|Ett inbrott per … villor och år
|Villornas andel av bostadsinbrotten
|2021
|2025
|1
|Danderyd
|50,2
|6 872
|137
|74 %
|70
|44
|3
|Stockholm
|263,4
|45 782
|174
|30 %
|333
|199
|4
|Solna
|3,8
|731
|192
|7 %
|3
|4
|5
|Järfälla
|54,2
|11 489
|212
|53 %
|95
|37
|7
|Sollentuna
|57,6
|13 217
|229
|65 %
|92
|22
|9
|Lidingö
|31,2
|7 276
|233
|62 %
|42
|27
|11
|Botkyrka
|51,6
|12 582
|244
|51 %
|51
|57
|14
|Tyresö
|33,6
|9 424
|280
|65 %
|19
|18
|15
|Salem
|13,4
|3 813
|285
|78 %
|14
|7
|16
|Södertälje
|48,0
|13 962
|291
|53 %
|56
|36
|21
|Huddinge
|65,0
|20 758
|319
|66 %
|85
|65
|22
|Sundbyberg
|4,4
|1 443
|328
|10 %
|9
|1
|25
|Täby
|44,2
|14 786
|335
|71 %
|52
|29
|26
|Nacka
|48,8
|16 435
|337
|61 %
|69
|21
|30
|Värmdö
|37,2
|12 789
|344
|82 %
|32
|41
|39
|Sigtuna
|20,8
|7 571
|364
|54 %
|31
|12
|42
|Upplands Väsby
|19,2
|7 065
|368
|46 %
|32
|18
|51
|Upplands-Bro
|13,0
|5 175
|398
|49 %
|5
|13
|59
|Vallentuna
|22,6
|9 300
|412
|75 %
|38
|11
|61
|Ekerö
|21,8
|9 165
|420
|83 %
|11
|25
|67
|Haninge
|36,6
|15 813
|432
|55 %
|44
|18
|70
|Norrtälje
|43,2
|19 171
|444
|77 %
|45
|39
|91
|Nykvarn
|6,4
|3 082
|482
|86 %
|11
|1
|93
|Österåker
|28,0
|13 635
|487
|82 %
|34
|19
|120
|Nynäshamn
|10,8
|6 365
|589
|56 %
|8
|16
|154
|Vaxholm
|4,0
|2 776
|694
|95 %
|7
|2
|Stockholms län
|1 033,0
|290 477
|281
|48 %
|1 288
|782
|Hela landet
|4 073,0
|2 144 363
|526
|54 %
|4 778
|3 101
Hela landet avser summan av kommunerna, utan brott där platsen är okänd.
Ligorna har fått det svårare
Inbrotten har minskat kraftigt i hela landet. Enligt Brå anmäldes 4 261 villainbrott 2025, försöken inräknade, 69 procent färre än 2016, och från januari till oktober i år har antalet minskat med ytterligare 10 procent jämfört med samma period i fjol. Polisen kopplar nedgången till sitt arbete mot utländska ligor.
– Polisen har dels blivit betydligt bättre på att avbryta pågående stöldserier, dels avvisa internationella brottsaktörer. Vi ser i kriminellas chattar att de reagerar på att det har blivit svårare att åka på stöld- och inbrottsturnéer i Sverige, säger Linda Staaf Bydén, nationellt områdesansvarig för polisens arbete mot internationella brottsaktörer.
Tjuvarna kommer i skymningen
Enligt Brå brukar villainbrotten öka från oktober till december. I december 2024 anmäldes 663 villainbrott, fler än under någon annan månad det året, och under 2025 var semestermånaden juli den enda månad då fler villainbrott anmäldes än i december.
Järfälla, som ligger på plats 24 räknat per invånare och femma räknat per villa, har redan märkt ökningen. Där har sex inbrott anmälts hittills i november, dubbelt så många som under hela november i fjol, enligt lokaltidningen Mitt i. De flesta har skett på eftermiddagen, när det redan har mörknat men innan de boende har kommit hem från jobbet.
– Nu när det blir mörkare tidigare är det väldigt bra om man har någon lampa tänd, säger Pontus Enbom, kommunpolis i Järfälla.
– Det vanliga är att ta sig in via trädgården och en altandörr med dåligt skalskydd, säger han.
Så minskar du risken för inbrott
- Skaffa en automatisk lampa och ett brytskydd på altandörren. ”En automatisk lampa som tänds och ett brytskydd på dörren är billiga investeringar”, säger kommunpolisen Pontus Enbom till Mitt i.
- Prata med grannarna. Tjuvar som inte blir upptäckta kommer oftare tillbaka till samma område, enligt Pontus Enbom.
- Lås dörren även när du bara går ut i trädgården, uppmanar polisen i region Öst (TV4 Nyheterna).
- Bor du i lägenhet, se till att entrédörrar och portar alltid går i lås, råder Mia Winberg, hemförsäkringsexpert på Dina Försäkringar.
- Konfrontera aldrig tjuven. Larma polisen och lämna ett signalement, enligt polisen.