Lisa Elmqvist fyller 100 – nu väntar nästa kapitel i Östermalmshallen

I dag är Ulf Elmqvist vd och huvudägare. Han representerar fjärde generationen och har i praktiken vuxit upp bland fiskdiskar, kockar och lunchgäster.

Han började arbeta i verksamheten redan som elvaåring. Vid 15 stod han i kassan.

”Man tror att det bara är positivt att jobba i generationer. Det är klart att man har olika tänk många gånger och kan känna sig felbehandlad”, säger han.

Men några längre utflykter från familjeföretaget blev det aldrig.

Kunde blivit racerförare

Det saknades annars alternativ.

Ulf Elmqvist berättar att han provkörde Formel Ford och hade talang för racing. Tankarna på att göra något helt annat har alltså funnits där.

”Det har varit många gånger som jag har förstått att jag hade kunnat prova någonting annat. Men det har alltid varit lite dålig tajming.”

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I stället blev han kvar.

En förklaring är den egna envisheten.

”Min läggning är att jag har ett stort driv, inte ger upp och är väldigt envis. Det är väl det som har tagit mig dit jag är.”

En annan är hans pappa, som enligt Ulf var bra på att släppa fram nästa generation och ge honom ansvar tidigt.

Det är ungefär så familjeföretag överlever i hundra år. Man måste både hålla fast och kunna flytta på sig.