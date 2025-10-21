Dagensps.se
Turistdrömmen i Sinai blev en diplomatisk mardröm

Katarinaklostret i Egypten hotas nu av turismen, där myndigheterna vill bygga hotell och andra anläggningar i Sinai-området.
Katarinaklostret i Egypten hotades nu av turismen, där myndigheterna vill bygga hotell och andra anläggningar i Sinai-området, men nu verkar Guds frid åter ha lagt sig över verksamheten. (Foto: Berthold Werner/Wikimedia Commons)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Egypten ville bygga ett lyxhotell vid foten av Sinai. Grekland såg rött, munkarna bad, FN protesterade – och nu är klostret räddat. Den diplomatiska fejden mellan Egypten och Grekland om Sankta Katarina-klostret är över.

“All omvandling av klostret liksom av de övriga gudstjänstlokalerna är förbjuden”, säger Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis.

Moses berg och munkarnas tålamod

Det hela började i september när uppgifter spreds om att Egypten planerade ett turistprojekt av det mer pråliga slaget vid Sinaiberget – platsen där Moses enligt Bibeln tog emot de tio budorden. Förslaget: lyxhotell, golfbanor, pooler och spa mitt i öknen. Problemet: där ligger också Sankta Katarina-klostret, en av kristenhetens mest heliga platser.

Klostret, som har funnits sedan 500-talet, drivs av grekisk-ortodoxa munkar och står på Unescos världsarvslista. Att bygga lyxresort i deras bakgård är lite som att smälla upp en nattklubb i Peterskyrkans krypta – möjligt, men ingen bra idé.

Egypten struntar i sin historia – bygger lyxhotell

Egypten vill dra in pengar på turism efter covid, och då spelar heliga platser och beduiners rättigheter mindre roll.

Aten rasade – Kairo teg

När en egyptisk domstol i våras beordrade munkarna att lämna flera marklotter som de brukat i århundraden, exploderade reaktionerna i Aten. Ärkebiskopen Leronymos II kallade det hela för “ett övergrepp mot både ortodoxin och det grekiska kulturarvet”.

I Grekland började man tala om bojkott, och diplomater skickades kors och tvärs över Medelhavet. Egypten svarade med tystnad – kanske upptagna med att dra ritningar över infinitypoolen.

Läs även: Sümela – det spektakulära klostret trotsar gravitationslagen

Fred i öknen

Men i slutet av förra veckan kom så beskedet: efter intensiva förhandlingar har länderna nått en uppgörelse. Klostret får stå kvar. Marklotterna får behållas. Turistplanerna – åtminstone i denna form – skrotas.

Enligt Reuters ska avtalet skrivas under inom de närmaste veckorna. Mitsotakis sa i det grekiska parlamentet att överenskommelsen “garanterar klostrets karaktär för all framtid”.

Ett ovanligt exempel på att diplomati faktiskt fungerar – särskilt när både Gud och Unesco sitter på samma sida av bordet.

Perfect Weekend Guide: Sankta Katarina-klostret

Sankta Katarina-klostret grundades på 500-talet vid foten av berget Sinai i Egypten. Det är världens äldsta fungerande kristna kloster och rymmer ett av världens äldsta bibliotek – fullt av handskrifter från den tid då bokstaven A fortfarande var ung. Klostret drivs av grekisk-ortodoxa munkar och är sedan 2002 upptaget på Unescos världsarvslista.

Källa: SvD, Reuters, AP.

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Glöm Botox – så blir du yngre på tre sekunderSå blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton och Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

