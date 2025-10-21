Turistdrömmen i Sinai blev en diplomatisk mardröm

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Aten rasade – Kairo teg

När en egyptisk domstol i våras beordrade munkarna att lämna flera marklotter som de brukat i århundraden, exploderade reaktionerna i Aten. Ärkebiskopen Leronymos II kallade det hela för “ett övergrepp mot både ortodoxin och det grekiska kulturarvet”.

I Grekland började man tala om bojkott, och diplomater skickades kors och tvärs över Medelhavet. Egypten svarade med tystnad – kanske upptagna med att dra ritningar över infinitypoolen.

Fred i öknen

Men i slutet av förra veckan kom så beskedet: efter intensiva förhandlingar har länderna nått en uppgörelse. Klostret får stå kvar. Marklotterna får behållas. Turistplanerna – åtminstone i denna form – skrotas.

Enligt Reuters ska avtalet skrivas under inom de närmaste veckorna. Mitsotakis sa i det grekiska parlamentet att överenskommelsen “garanterar klostrets karaktär för all framtid”.

Ett ovanligt exempel på att diplomati faktiskt fungerar – särskilt när både Gud och Unesco sitter på samma sida av bordet.

Perfect Weekend Guide: Sankta Katarina-klostret

Sankta Katarina-klostret grundades på 500-talet vid foten av berget Sinai i Egypten. Det är världens äldsta fungerande kristna kloster och rymmer ett av världens äldsta bibliotek – fullt av handskrifter från den tid då bokstaven A fortfarande var ung. Klostret drivs av grekisk-ortodoxa munkar och är sedan 2002 upptaget på Unescos världsarvslista.

Källa: SvD, Reuters, AP.

