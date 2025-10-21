Turistdrömmen i Sinai blev en diplomatisk mardröm
Mest läst i kategorin
Sümela – det spektakulära klostret trotsar gravitationslagen
Vissa platser aktiverar ett slags tvivel i hjärnan. Sümela-klostret i östra Turkiet är en av dem. Byggnaden sitter fast i en lodrät klippvägg i Pontiska alperna, nästan trehundra meter ovanför dalen. På avstånd ser den ut som en hallucination och något som definitivt trotsar gravitationslagen. Klostret bär dessutom ett historiskt djup som är ovanligt, även …
Frukostfajten mellan Scandic och Stordalen hårdnar: "Det liknar Nord-Korea"
Det nordiska hotellkriget har fått en ny front: frukostbuffén.Scandic har beslutat att sluta inkludera frukosten i rumspriset. Den som vill börja dagen med äggröra, juice och våfflor får nu betala mellan 125 och 225 kronor extra per person. Förändringen gäller hela kedjan och omfattar alla gäster utan företags- eller gruppavtal. För vanliga weekendresenärer innebär det …
Viggos dagbok vecka 42
Anteckningar från veckan som gått av Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Högt och långt. Falskt och sant, nej, allt är förstås sant. Roligt och platt.Producerat i stunden utan mer tanke än att det ska ge en underhållande bild av livet på Stureplan och världen 2025.Dagboken publiceras nu för andra gången söndag den 19 oktober. Måndag …
Glöm Paris och Bali – här är platsen alla vill resa till 2026
Japans korallrev? Kanske Italiens Maldiverna? Bortom stränder och koraller väntar dock årets vinnare: en dold pärla bland bergen. Resenärer väljer bort storstäderna och söker sig allt oftare till naturen. Det visar en ny global rapport från Expedia, Hotels.com och Vrbo, som rankar de tio snabbast växande resmålen inför 2026. Hit ska du resa Sökningarna efter …
Budapest – staden där forinten fortfarande räcker till både spa och spritz
Budapest har seglat upp som svenskarnas nya weekendfavorit. Inte för att Viktor Orbán plötsligt börjat kännas som en mysfarbror, utan trots det. För i Ungerns huvudstad är det fortfarande billigt, vackert och lite lagom dekadent. En perfekt mix för oss som gillar att kombinera kultur med kalkon. Billigt, bubbligt och Budapest Enligt FOREX Shoppingindex 2025 …
“All omvandling av klostret liksom av de övriga gudstjänstlokalerna är förbjuden”, säger Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis.
Moses berg och munkarnas tålamod
Det hela började i september när uppgifter spreds om att Egypten planerade ett turistprojekt av det mer pråliga slaget vid Sinaiberget – platsen där Moses enligt Bibeln tog emot de tio budorden. Förslaget: lyxhotell, golfbanor, pooler och spa mitt i öknen. Problemet: där ligger också Sankta Katarina-klostret, en av kristenhetens mest heliga platser.
Klostret, som har funnits sedan 500-talet, drivs av grekisk-ortodoxa munkar och står på Unescos världsarvslista. Att bygga lyxresort i deras bakgård är lite som att smälla upp en nattklubb i Peterskyrkans krypta – möjligt, men ingen bra idé.
Egypten struntar i sin historia – bygger lyxhotell
Egypten vill dra in pengar på turism efter covid, och då spelar heliga platser och beduiners rättigheter mindre roll.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Aten rasade – Kairo teg
När en egyptisk domstol i våras beordrade munkarna att lämna flera marklotter som de brukat i århundraden, exploderade reaktionerna i Aten. Ärkebiskopen Leronymos II kallade det hela för “ett övergrepp mot både ortodoxin och det grekiska kulturarvet”.
I Grekland började man tala om bojkott, och diplomater skickades kors och tvärs över Medelhavet. Egypten svarade med tystnad – kanske upptagna med att dra ritningar över infinitypoolen.
Läs även: Sümela – det spektakulära klostret trotsar gravitationslagen
Fred i öknen
Men i slutet av förra veckan kom så beskedet: efter intensiva förhandlingar har länderna nått en uppgörelse. Klostret får stå kvar. Marklotterna får behållas. Turistplanerna – åtminstone i denna form – skrotas.
Enligt Reuters ska avtalet skrivas under inom de närmaste veckorna. Mitsotakis sa i det grekiska parlamentet att överenskommelsen “garanterar klostrets karaktär för all framtid”.
Ett ovanligt exempel på att diplomati faktiskt fungerar – särskilt när både Gud och Unesco sitter på samma sida av bordet.
Perfect Weekend Guide: Sankta Katarina-klostret
Sankta Katarina-klostret grundades på 500-talet vid foten av berget Sinai i Egypten. Det är världens äldsta fungerande kristna kloster och rymmer ett av världens äldsta bibliotek – fullt av handskrifter från den tid då bokstaven A fortfarande var ung. Klostret drivs av grekisk-ortodoxa munkar och är sedan 2002 upptaget på Unescos världsarvslista.
Källa: SvD, Reuters, AP.
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Glöm Botox – så blir du yngre på tre sekunder, Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton och Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Sveriges osynliga bostadskris: “Extremt ökat behov”
Sverige står inför en växande men nästintill osynlig bostadskris. Den handlar inte om unga som inte får tag i lägenheter – utan om äldre.? När det talas om bostadskris talas det inte sällan om unga. Var femte ung svensk är fast i föräldrahemmet och var tredje person under 25 ser blancolånet – lån utan säkerhet …
Turistdrömmen i Sinai blev en diplomatisk mardröm
Egypten ville bygga ett lyxhotell vid foten av Sinai. Grekland såg rött, munkarna bad, FN protesterade – och nu är klostret räddat. Den diplomatiska fejden mellan Egypten och Grekland om Sankta Katarina-klostret är över. "All omvandling av klostret liksom av de övriga gudstjänstlokalerna är förbjuden", säger Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis. Moses berg och munkarnas tålamod …
Därför är denna Ferrari helt unik i världen
Det är en hyllning till en ikon och ett unikt kapitel i biltillverkarens historia. Den italienska sportbilstillverkaren har nu visat upp sin senaste skapelse, en specialbyggd superbil som endast kommer att byggas i ett enda exemplar. Denna "one-off" är resultatet av ett nära samarbete med en av märkets allra mest hängivna kunder, och den andas …
Vd:n om framtiden för ikonen: Den får en uppföljare
Den retroinspirerade elbilen har tagit Europa med storm, och framgångarna är så stora att tillverkaren redan nu hintar om en efterföljare. Att låta succén dö ut vore ett misstag, enligt en av företagets nyckelpersoner. En elbil som väcker nostalgi och säljer i rekordtakt Renault 5 E-Tech har blivit mer än vad tillverkaren kunnat drömma om. …
Viggos testar Cadillac Optiq
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har gjort det Elvis bara kunde drömma om – provkört Cadillacs eldrivna familjeSUV i bergen utanför Barcelona. Det mullrar inte längre under huven, men skärmen är större än en biosalong och ljudsystemet får till och med Presley att snurra i graven av avund. Frågan är bara om den elektriska Optiq …