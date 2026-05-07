Det finns flera sätt att hålla nere kostnaderna när man är på resande fot. Ett av dem är att helt enkelt välja rätt resmål.
Tre länder där svenskar får mer semester för pengarna
Det har blivit dyrare att resa i Europa. Mellan 2019 och 2023 steg kostnaderna för både flyg och hotell med dryga 30 procent, enligt siffror från European Travel Commission.
Det går dock att komma billigare undan, detta utan att resa mindre. Åtminstone enligt Apollo.
”Det behöver inte handla om att resa mindre, utan om att resa smartare. De som är öppna för att justera både tidpunkt, resesätt och resmål kan ofta säkra både bättre priser och mer semester för pengarna”, säger Martina Krantz, pressansvarig på Apollo.
Tre länder – här räcker pengarna längre
Det kanske bästa tipset är att helt enkelt välja ett resmål där dina svenska pengar räcker längre.
Apollo pekar ut tre länder där prisnivån fortfarande är låg jämfört med Sverige: Albanien, Grekland och Bulgarien.
Faktum är att Tirana, Albaniens huvudstad, har utsetts till Europas billigaste storstad. En dag på stan i Tirana är cirka 50 procent billigare än i Stockholm.
Bulgariens Sofia är i sin tur 40 procent billigare.
Tidpunkten kan göra stor skillnad
Annat som kan påverka slutnotan är tidpunkten.
PS har tidigare konstaterat att början av juni, innan lovperioden, samt augusti och september är bäst för den som vill resa billigt.
Under de mest populära semesterveckorna pressas priserna istället upp av hög efterfrågan.
Undvik de dyraste turiststråken
Även inom samma resmål kan kostnaderna skilja sig mycket. Därför gör man klokt i att välja mindre kända orter framför de mest turisttäta områdena.
På exempelvis Kreta kan prisskillnaderna vara stora mellan populära semesterorter och mer lokala platser.
Små, familjeägda hotell kan också vara billigare än stora internationella hotellresorts.
