Detta land är nya Medelhavsfavoriten

Nu märks också intresset på allvar i resebranschen. Perfect Weekend har tidigare skrivit om att charterjätten Ving börjar flyga direkt till Albanien. När stora paketresebolag väl börjar sätta in direktlinjer brukar det vara ett tydligt tecken på att en destination håller på att lämna kategorin “hemligt tips” och gå mot mainstream.

I kustorten Ksamil ligger vattnet så klart att folk tror att bilderna är AI-genererade. Små öar flyter ute i bukten och strandbarerna serverar grillad fisk, kall öl och pasta med skaldjur utan att man behöver sälja en njure efter notan.

Det mest fascinerande med Albanien är kanske att landet fortfarande känns lite oupptäckt. På gott och ont. Vägarna är inte alltid perfekta. Servicen kan vara charmigt improviserad. Men just därför finns också något kvar som stora delar av Medelhavet förlorat: känslan av att man faktiskt är på resa och inte bara i ännu en internationell turistkuliss.

Stränder utan handdukskrig

Den som vill ha lugnare dagar ska fortsätta söderut mot Himarë eller Borsh.

Här finns små stränder där det fortfarande går att hitta en plats utan att behöva spela strandtennis med tyskar från Düsseldorf klockan sju på morgonen. Tempot är långsamt, maten enkel och utsikten ofta löjligt vacker.

En trerättersmiddag för två kostar fortfarande mindre än en förrätt på Capri. Det gör förstås att många börjar tala om Albanien som “det nya Kroatien”. Vilket sannolikt får albanerna att sucka lätt och tänka: “Kan ni inte bara hålla tyst om det här?”

Albanien levererar utsikt utan tilläggsavgift. (Foto: Pressbild)