Det finns ett ögonblick varje sommar när halva Europa verkar fatta samma beslut samtidigt och bokar en resa till den nya Medelhavsfavoriten. Alla ska till Italien. Eller Kroatien. Resultatet blir ungefär som en Black Friday-rea fast med Aperol Spritz och solkräm.
Detta land är nya Medelhavsfavoriten
Då är det intressant att allt fler börjar upptäcka Albanien.
Landet som länge var Europas mest slutna nation håller snabbt på att bli Medelhavets kanske smartaste semesterresa. Här finns samma turkosa vatten som i Grekland, samma dramatiska kustlinje som i Kroatien och samma sena middagar som i södra Italien. Men priserna känns fortfarande som ett nostalgiskt vykort från 2014.
Nu märks också intresset på allvar i resebranschen. Perfect Weekend har tidigare skrivit om att charterjätten Ving börjar flyga direkt till Albanien. När stora paketresebolag väl börjar sätta in direktlinjer brukar det vara ett tydligt tecken på att en destination håller på att lämna kategorin “hemligt tips” och gå mot mainstream.
I kustorten Ksamil ligger vattnet så klart att folk tror att bilderna är AI-genererade. Små öar flyter ute i bukten och strandbarerna serverar grillad fisk, kall öl och pasta med skaldjur utan att man behöver sälja en njure efter notan.
Det mest fascinerande med Albanien är kanske att landet fortfarande känns lite oupptäckt. På gott och ont. Vägarna är inte alltid perfekta. Servicen kan vara charmigt improviserad. Men just därför finns också något kvar som stora delar av Medelhavet förlorat: känslan av att man faktiskt är på resa och inte bara i ännu en internationell turistkuliss.
Stränder utan handdukskrig
Den som vill ha lugnare dagar ska fortsätta söderut mot Himarë eller Borsh.
Här finns små stränder där det fortfarande går att hitta en plats utan att behöva spela strandtennis med tyskar från Düsseldorf klockan sju på morgonen. Tempot är långsamt, maten enkel och utsikten ofta löjligt vacker.
En trerättersmiddag för två kostar fortfarande mindre än en förrätt på Capri. Det gör förstås att många börjar tala om Albanien som “det nya Kroatien”. Vilket sannolikt får albanerna att sucka lätt och tänka: “Kan ni inte bara hålla tyst om det här?”
Mer än bara badsemester
Det stora misstaget är att tro att Albanien bara handlar om strandliv.
Tar man sig inåt landet öppnar sig ett helt annat landskap. I Berat ligger vita ottomanska hus staplade uppför bergssidorna som om någon byggt en kuliss till en Wes Anderson-film på Balkan. Staden finns med på UNESCO:s världsarvslista och är en av Europas mest underskattade kulturstäder.
Sedan finns förstås Syri i Kaltër, “Det blå ögat”. En iskall källa där vattnet är så overkligt blått att det ser ut som en pool designad av en techmiljardär i Silicon Valley.
Åk innan alla andra gör det
Det finns dock ett problem med Albanien. Ryktet sprider sig snabbt.
Fler direktflyg, fler influencers och fler internationella hotellkedjor gör att landet håller på att förändras i rekordfart. Det som i dag känns avslappnat och prisvärt kan om några år vara betydligt mer polerat och betydligt dyrare.
Den smarta resenären åker därför nu. Helst i juni eller början av september när temperaturen fortfarande är behaglig och innan halva kontinenten hunnit lägga beslag på solstolarna.
För det sista man vill upptäcka i Albanien är samma sak som man försökte fly från i Italien.
