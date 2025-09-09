Egypten vill dra in pengar på turism efter covid, och då spelar heliga platser och beduiners rättigheter mindre roll. Det senaste exemplet är en lyxig resort som struntar fullständigt i landets rika historia.
Egypten struntar i sin historia – bygger lyxhotell
Många länder som kämpar ekonomiskt efter pandemin har insett att turism är en lätt kassako för att dra in cash till statskassan.
Egypten vill locka fler turister
Egypten är ett sådant land där regeringen vill locka betydligt fler inom de kommande åren, närmare 30 miljoner inom tre år, en stor uppgång från den nuvarande siffran som ser ut att landa på 18 miljoner under 2025.
Hur lockar man då nya internationella besökare?
I Egyptens fall genom att bygga moderna anläggningar kring historiska monument.
Det senaste exemplet kallas Jabal Musa, eller Sinai-berget, där Moses sägs ha fått de tio budorden, vilket är ett av de heligaste platserna av judar, kristna och muslimer i Egypten.
Bygga lyxig resort
Där vill regeringen nu bygga en maffig lyxig resort, enligt BBC.
Projektet har lagts fram som att det kommer att öka turism men inga beduiner, lokalbefolkningen, har rådfrågats eller fått någon ersättning utan det hela rör sig snarare om ett projekt “som har påtvingas uppifrån och ner för att tjäna utomståendes intressen framför lokalsamhällets” uppger Ben Hoffler, en brittisk reseskribent som har arbetat med Sinai-stammar.
Turismen vid Röda havet
Det följer samma slags mönster som de populära resorterna vid Röda havet som också utvecklades för turism under 1980-talet.
Den rika egyptiska kulturen har i många fall rykt när moderna hotell ska få plats, och det är allt fler i Egypten som höjer på ögonbrynen inför vad som fortsatt händer i landet.
“Beduinerna var regionens folk, de var guiderna, arbetarna”, säger den egyptiske journalisten Mohannad Sabry som har sett ursprungsbefolkningen få allt mindre att säga till om.
“Den industriella turismen kom in och de trängdes ut.”
Läs även:
Arkeologer hittar ny hemlig kristen bosättning. Dagens PS
Graffiti avslöjar vilka som byggde pyramiderna: “Inte slavar”. Dagens PS
