Egypten struntar i sin historia – bygger lyxhotell

Många länder som kämpar ekonomiskt efter pandemin har insett att turism är en lätt kassako för att dra in cash till statskassan.

Egypten vill locka fler turister

Egypten är ett sådant land där regeringen vill locka betydligt fler inom de kommande åren, närmare 30 miljoner inom tre år, en stor uppgång från den nuvarande siffran som ser ut att landa på 18 miljoner under 2025.

Hur lockar man då nya internationella besökare?

I Egyptens fall genom att bygga moderna anläggningar kring historiska monument.

Det senaste exemplet kallas Jabal Musa, eller Sinai-berget, där Moses sägs ha fått de tio budorden, vilket är ett av de heligaste platserna av judar, kristna och muslimer i Egypten.