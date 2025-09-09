Dagensps.se
Resor

Egypten struntar i sin historia – bygger lyxhotell

Katarinaklostret i Egypten hotas nu av turismen, där myndigheterna vill bygga hotell och andra anläggningar i Sinai-området.
Katarinaklostret i Egypten hotas nu av turismen, där myndigheterna vill bygga hotell och andra anläggningar i Sinai-området. (Foto: Berthold Werner/Wikimedia Commons)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Egypten vill dra in pengar på turism efter covid, och då spelar heliga platser och beduiners rättigheter mindre roll. Det senaste exemplet är en lyxig resort som struntar fullständigt i landets rika historia.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Många länder som kämpar ekonomiskt efter pandemin har insett att turism är en lätt kassako för att dra in cash till statskassan.

Egypten vill locka fler turister

Egypten är ett sådant land där regeringen vill locka betydligt fler inom de kommande åren, närmare 30 miljoner inom tre år, en stor uppgång från den nuvarande siffran som ser ut att landa på 18 miljoner under 2025.

Hur lockar man då nya internationella besökare?

I Egyptens fall genom att bygga moderna anläggningar kring historiska monument.

Det senaste exemplet kallas Jabal Musa, eller Sinai-berget, där Moses sägs ha fått de tio budorden, vilket är ett av de heligaste platserna av judar, kristna och muslimer i Egypten.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Bygga lyxig resort

Där vill regeringen nu bygga en maffig lyxig resort, enligt BBC.

Projektet har lagts fram som att det kommer att öka turism men inga beduiner, lokalbefolkningen, har rådfrågats eller fått någon ersättning utan det hela rör sig snarare om ett projekt “som har påtvingas uppifrån och ner för att tjäna utomståendes intressen framför lokalsamhällets” uppger Ben Hoffler, en brittisk reseskribent som har arbetat med Sinai-stammar.

ANNONS

Turismen vid Röda havet

Det följer samma slags mönster som de populära resorterna vid Röda havet som också utvecklades för turism under 1980-talet.

Moderna lyxhotell tar upp allt mer plats på resorter som Sharm El-Sheikh i Egypten.
Moderna lyxhotell tar upp allt mer plats på resorter som Sharm El-Sheikh i Egypten. (Foto: Pexels)

Den rika egyptiska kulturen har i många fall rykt när moderna hotell ska få plats, och det är allt fler i Egypten som höjer på ögonbrynen inför vad som fortsatt händer i landet.

“Beduinerna var regionens folk, de var guiderna, arbetarna”, säger den egyptiske journalisten Mohannad Sabry som har sett ursprungsbefolkningen få allt mindre att säga till om.

“Den industriella turismen kom in och de trängdes ut.”

Läs även:

Arkeologer hittar ny hemlig kristen bosättning. Dagens PS

Graffiti avslöjar vilka som byggde pyramiderna: “Inte slavar”. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EgyptenKulturPandeminTurism
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS