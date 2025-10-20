Vissa platser aktiverar ett slags tvivel i hjärnan. Sümela-klostret i östra Turkiet är en av dem. Byggnaden sitter fast i en lodrät klippvägg i Pontiska alperna, nästan trehundra meter ovanför dalen. På avstånd ser den ut som en hallucination och något som definitivt trotsar gravitationslagen.
Sümela – det spektakulära klostret trotsar gravitationslagen
Klostret bär dessutom ett historiskt djup som är ovanligt, även i en region där nästan varje kulle har sedimental kulturhistoria. Det grundades under 300-talet när kristendomen fortfarande var en minoritet. Det stod kvar när romarriket gled över i bysantinsk ordning. Det stod kvar när osmanerna tog kontroll över området år 1461. Det stod kvar under sekler av religiös pluralism, konflikter och maktskiften. Och det står kvar i dag.
Under 1900-talet föll anläggningen i glömska. Den lämnades åt vandalism, plundring och erosion. Men under senare år har staten återställt platsen och gjort den till museum. Sümela finns idag på Unescos preliminära lista över världsarv.
Arbetet trotsade gravitationslagen – öppnade dold tunnel
Tusentals besökare går varje dag upp för den stenlagda stigen mot klostret. Några är pilgrimer. De flesta kommer för att se en byggnad som trotsar gravitationslagen och ett bildprogram som är äldre än stora delar av kontinentens institutionshistoria.
Läs mer: Budapest – staden där forinten fortfarande räcker till både spa och spritz Dagens PS
“Vi har alltid haft ett problem med fallande sten,” säger Levent Alniak, som ansvarar för kulturarv i provinsen Trabzon, till CNN. För att skydda både besökare och byggnader lät man industriella klättrare borra in metallförankringar och dra stålnät över de mest riskabla partierna. Ett arbete de kunde genomföra genom att hänga i vajer mot klippan.
Arbetet levererade en oväntad bonus. En dold tunnel blottlades. Den ledde till ett okänt kapell med fresker av himmel, helvete, liv och död. Fyndet stärker bilden av ett kloster som även organiserade sitt eget försvar.
Freskerna som kom tillbaka
En annan del av restaureringen gäller målningarna. Freskerna täcker både fasader och grottvolymen bakom klosterkyrkans front. De tillhör kärnan i Sümelas ikoniska dragningskraft.
“Under många år fanns ingen kontroll och mycket vandalism. Folk skrev sina namn och annat på freskerna som vi nu målar över i stil och färg som ligger nära originalet”, säger restauratören Senol Aktaş som arbetar med ett 1700-talsmotiv av Jungfru Maria till CNN.
Interiören är äldre, mörkare och brutalt tydlig. I grottkyrkan från 1200-talet återfinns stora porträtt av Jesus och Jungfru Maria i taket. Väggarna domineras av apostlar och helgon. Ett motiv visar hur Sankt Ignatius slits sönder av lejon i en romersk arena.
I flera fresker har ögonen skrapats bort. Guiden Öznur Doksöz säger att en förklaring är att lokalbefolkningen kokade färgflagor i vatten och drack det som välsignelse.
Legender, imperier och bortgrävda skatter
Enligt traditionen föddes Sümela ur en vision. Två grekiska munkar sökte sig hit efter ett budskap om att en ikon av evangelisten Lukas gömts i grottan. Platsen blev pilgrimsort under flera hundra år. På 1200-talet fick klostret sin form under det sista kristna riket i regionen. Under den osmanska perioden fortsatte Sümela att blomstra. Sultaner gav mark och donationer till munkarna i utbyte mot lojalitet.
Efter första världskriget bröts ordningen. Munkarna lämnade klostret i samband med de massiva befolkningsbytena mellan Turkiet och Grekland. Före avfärd grävde de ner skatter i Altındere-dalen för att skydda dem. En del återfanns och den centrala ikonen Panagia Soumela finns idag i ett kloster i Grekland. Andra reliker smugglades ut och finns i museer och privata samlingar.
Staten inledde bevarandeinsatser redan på 1970-talet. Den symboliska vändpunkten kom 2010 när den första ortodoxa gudstjänsten på 88 år firades här den 15 augusti.
Nu återkommer gudstjänsten årligen och kapellen är öppna för bön året runt. Samtidigt drar Sümela större turistflöden än någonsin.
Fakta: Sümelas historia
- Vision enligt tradition år 386, bogrottan som pilgrimsplats etableras
- Klosteranläggning byggs ut på 1200-talet
- Fortsatt verksamhet under osmanskt välde från 1461
- Övergivet efter befolkningsbyten 1923, utsatt för plundring
- Statliga restaureringar från 1970-talet och framåt
- Ortodox gudstjänst återinförd 2010
- På Unescos tentativa världsarvslista. Vilket innebär att Turkiet har nominerat det och att UNESCO formellt har accepterat det som kandidat under prövning. Det är ett vanligt mellanläge som kan pågå i många år innan ett slutligt beslut fattas.
Källa: CNN, The ancient monastery hanging from the side of a cliff, oktober 2025
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Vissa platser aktiverar ett slags tvivel i hjärnan. Sümela-klostret i östra Turkiet är en av dem. Byggnaden sitter fast i en lodrät klippvägg i Pontiska alperna, nästan trehundra meter ovanför dalen. På avstånd ser den ut som en hallucination och något som definitivt trotsar gravitationslagen. Klostret bär dessutom ett historiskt djup som är ovanligt, även
