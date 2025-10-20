Sümela – det spektakulära klostret trotsar gravitationslagen

Klostret bär dessutom ett historiskt djup som är ovanligt, även i en region där nästan varje kulle har sedimental kulturhistoria. Det grundades under 300-talet när kristendomen fortfarande var en minoritet. Det stod kvar när romarriket gled över i bysantinsk ordning. Det stod kvar när osmanerna tog kontroll över området år 1461. Det stod kvar under sekler av religiös pluralism, konflikter och maktskiften. Och det står kvar i dag.

Turkiet har nominerat Sümela till världsarvslistan och att UNESCO formellt har accepterat det som kandidat under prövning. Foto: Emrah Gurel/TT

Under 1900-talet föll anläggningen i glömska. Den lämnades åt vandalism, plundring och erosion. Men under senare år har staten återställt platsen och gjort den till museum. Sümela finns idag på Unescos preliminära lista över världsarv.

Arbetet trotsade gravitationslagen – öppnade dold tunnel

Tusentals besökare går varje dag upp för den stenlagda stigen mot klostret. Några är pilgrimer. De flesta kommer för att se en byggnad som trotsar gravitationslagen och ett bildprogram som är äldre än stora delar av kontinentens institutionshistoria.

“Vi har alltid haft ett problem med fallande sten,” säger Levent Alniak, som ansvarar för kulturarv i provinsen Trabzon, till CNN. För att skydda både besökare och byggnader lät man industriella klättrare borra in metallförankringar och dra stålnät över de mest riskabla partierna. Ett arbete de kunde genomföra genom att hänga i vajer mot klippan.

Arbetet levererade en oväntad bonus. En dold tunnel blottlades. Den ledde till ett okänt kapell med fresker av himmel, helvete, liv och död. Fyndet stärker bilden av ett kloster som även organiserade sitt eget försvar.

Till vänster syns en interiör fresk från kapellet och till höger syns exteriör av freskokapellet i Sümelaklostret. Foto: İhsan Deniz Kılıçoğlu via Wikimedia Commons