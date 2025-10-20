Dagensps.se
Weekend

Sümela – det spektakulära klostret trotsar gravitationslagen

Sümela-klostret ser ut att trotsa gravitationen där det hänger på klippväggen. Historien som format platsen är minst lika svindlande. Foto: Kaan261 via Wikimedia Commons
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Vissa platser aktiverar ett slags tvivel i hjärnan. Sümela-klostret i östra Turkiet är en av dem. Byggnaden sitter fast i en lodrät klippvägg i Pontiska alperna, nästan trehundra meter ovanför dalen. På avstånd ser den ut som en hallucination och något som definitivt trotsar gravitationslagen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Klostret bär dessutom ett historiskt djup som är ovanligt, även i en region där nästan varje kulle har sedimental kulturhistoria. Det grundades under 300-talet när kristendomen fortfarande var en minoritet. Det stod kvar när romarriket gled över i bysantinsk ordning. Det stod kvar när osmanerna tog kontroll över området år 1461. Det stod kvar under sekler av religiös pluralism, konflikter och maktskiften. Och det står kvar i dag.

Turkiet har nominerat Sümela till världsarvslistan och att UNESCO formellt har accepterat det som kandidat under prövning. Foto: Emrah Gurel/TT

Under 1900-talet föll anläggningen i glömska. Den lämnades åt vandalism, plundring och erosion. Men under senare år har staten återställt platsen och gjort den till museum. Sümela finns idag på Unescos preliminära lista över världsarv.

Arbetet trotsade gravitationslagen – öppnade dold tunnel

Tusentals besökare går varje dag upp för den stenlagda stigen mot klostret. Några är pilgrimer. De flesta kommer för att se en byggnad som trotsar gravitationslagen och ett bildprogram som är äldre än stora delar av kontinentens institutionshistoria.

Läs mer: Budapest – staden där forinten fortfarande räcker till både spa och spritz Dagens PS

“Vi har alltid haft ett problem med fallande sten,” säger Levent Alniak, som ansvarar för kulturarv i provinsen Trabzon, till CNN. För att skydda både besökare och byggnader lät man industriella klättrare borra in metallförankringar och dra stålnät över de mest riskabla partierna. Ett arbete de kunde genomföra genom att hänga i vajer mot klippan.

Arbetet levererade en oväntad bonus. En dold tunnel blottlades. Den ledde till ett okänt kapell med fresker av himmel, helvete, liv och död. Fyndet stärker bilden av ett kloster som även organiserade sitt eget försvar.

Till vänster syns en interiör fresk från kapellet och till höger syns exteriör av freskokapellet i Sümelaklostret. Foto: İhsan Deniz Kılıçoğlu via Wikimedia Commons
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

12 okt. 2025

Freskerna som kom tillbaka

En annan del av restaureringen gäller målningarna. Freskerna täcker både fasader och grottvolymen bakom klosterkyrkans front. De tillhör kärnan i Sümelas ikoniska dragningskraft.

“Under många år fanns ingen kontroll och mycket vandalism. Folk skrev sina namn och annat på freskerna som vi nu målar över i stil och färg som ligger nära originalet”, säger restauratören Senol Aktaş som arbetar med ett 1700-talsmotiv av Jungfru Maria till CNN.

Interiören är äldre, mörkare och brutalt tydlig. I grottkyrkan från 1200-talet återfinns stora porträtt av Jesus och Jungfru Maria i taket. Väggarna domineras av apostlar och helgon. Ett motiv visar hur Sankt Ignatius slits sönder av lejon i en romersk arena.

I flera fresker har ögonen skrapats bort. Guiden Öznur Doksöz säger att en förklaring är att lokalbefolkningen kokade färgflagor i vatten och drack det som välsignelse.

Legender, imperier och bortgrävda skatter

Enligt traditionen föddes Sümela ur en vision. Två grekiska munkar sökte sig hit efter ett budskap om att en ikon av evangelisten Lukas gömts i grottan. Platsen blev pilgrimsort under flera hundra år. På 1200-talet fick klostret sin form under det sista kristna riket i regionen. Under den osmanska perioden fortsatte Sümela att blomstra. Sultaner gav mark och donationer till munkarna i utbyte mot lojalitet.

Efter första världskriget bröts ordningen. Munkarna lämnade klostret i samband med de massiva befolkningsbytena mellan Turkiet och Grekland. Före avfärd grävde de ner skatter i Altındere-dalen för att skydda dem. En del återfanns och den centrala ikonen Panagia Soumela finns idag i ett kloster i Grekland. Andra reliker smugglades ut och finns i museer och privata samlingar.

15 augusti 2010 firades den första ortodoxa gudstjänsten på 88 år i klostret som trotsar gravitationslagen. Foto: Ibrahim Usta/TT
ANNONS

Staten inledde bevarandeinsatser redan på 1970-talet. Den symboliska vändpunkten kom 2010 när den första ortodoxa gudstjänsten på 88 år firades här den 15 augusti.

Nu återkommer gudstjänsten årligen och kapellen är öppna för bön året runt. Samtidigt drar Sümela större turistflöden än någonsin.

Fakta: Sümelas historia

  • Vision enligt tradition år 386, bogrottan som pilgrimsplats etableras
  • Klosteranläggning byggs ut på 1200-talet
  • Fortsatt verksamhet under osmanskt välde från 1461
  • Övergivet efter befolkningsbyten 1923, utsatt för plundring
  • Statliga restaureringar från 1970-talet och framåt
  • Ortodox gudstjänst återinförd 2010
  • På Unescos tentativa världsarvslista. Vilket innebär att Turkiet har nominerat det och att UNESCO formellt har accepterat det som kandidat under prövning. Det är ett vanligt mellanläge som kan pågå i många år innan ett slutligt beslut fattas.

Källa: CNN, The ancient monastery hanging from the side of a cliff, oktober 2025

Läs mer: Så flyger du långt med bebis – utan att tappa förståndet Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
resorTurismTurkiet
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS