Rika resenärer fortsätter boka – så tjänar resebolagen pengar i resekaoset

Det är oroligt i världen. Krig, bränslepriser och resebolag som svettas i kvartalsrapporterna. Men i ena änden av marknaden händer något annat. Där fortsätter rika resenärer att boka, betala och ibland till och med lämna planet för att flyga vidare ut i rymden.

Charlotte Blum, vd för Unlimited Travel Group, sitter mitt i detta segment. Ett bolag som omsätter runt en miljard och är noterat på First North. Affärsidén är enkel att säga men svårare att genomföra: köp små nischade resebolag och gör dem större, utan att ta död på själen.

”Vi är inte mellanmjölk, vi är premium”, säger Charlotte Blum i en intervju med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i PS Studio.

Myror som blir elefanter

Strategin är tydlig. Förvärva små, ofta entreprenörsdrivna bolag – tänk surfresor, expeditioner, specialresor – och ge dem muskler att växa.

Senaste exemplet är Surfakademi. Litet bolag, stark community, tydlig målgrupp. Exakt det Blum vill ha.

När det börjar synas i siffrorna är mer oklart.

”Det håller vi på att ta reda på just nu”, säger hon, vilket är ett ovanligt ärligt svar i en bransch där alla annars brukar veta exakt hur framtiden ser ut.

Premium vinner på relation, inte pris

Lyxsegmentet har haft medvind länge. Frågan är om det håller när världen skakar.

Blum tror det.

”Kunderna vill ha mer tid och personlig service. Vi hjälper dem att välja det de faktiskt kommer att tycka om – och vi har testat det själva.”

Det är där skillnaden ligger. Inte i trådtäthet på hotellakan eller champagne på rummet, utan i att någon redan gjort misstagen åt dig.

Besök spännande resmål som Taj Mahal i Indien, på din lyxtågresa. (Foto: Railbookers)

De rikaste kunderna gör som de vill

Det finns en gammal sanning i hotellvärlden, ofta tillskriven Pandox grundare Anders Nissen: de absolut rikaste gästerna är inte alltid de mest lönsamma. Men de absolut jobbigaste.

Blum håller inte riktigt med.

”Jag tycker inte att någon är pain in the ass.”

Diplomatiskt, men också strategiskt. För hos henne är även de allra rikaste välkomna.

Vad gör de? De kryssar jorden runt. Flyger jorden runt. Och i ett fall: lämnar atmosfären.

”Vi har faktiskt sålt en rymdresa.”

Prislapp: långt över en miljon kronor. Någonstans där slutar jämförelsen med charter till Kanarieöarna.

Tre dagar räcker – därför bokar fler en snabb weekend

Valborg var en gång brasor, björkris och lite för kalla skor. Nu är det en weekend med boardingkort, handbagage och tre nätter i en europeisk storstad.

Krisen slår – men olika hårt

Medan jättar som TUI brottas med kapacitet och geopolitik sitter premiumbolagen med en annan spelplan.

”Vi har en flexibel modell som gör att vi inte är lika sårbara.”

Det betyder inte att de är immuna. Stigande bränslepriser slår mot alla.

”Det blir dyrare flygbiljetter och dyrare resor.”

Hur mycket dyrare? Ingen vet. Och det är kanske det mest oroande svaret i hela intervjun.

Pandemispöket finns kvar

Minnet av 2020 sitter kvar i branschen.

”Två veckor innan pandemin trodde ingen att något skulle hända. Sedan stod allt stilla.”

Risken för en total kollaps igen finns där i bakgrunden. Inte sannolik, men inte heller omöjlig.

Blum landar i det enda rimliga:

”Vi får parera och anpassa oss.”

Resmålet: Svalbard

När hon får välja fritt – inga budgettak, inga kompromisser – pekar hon norrut.

Svalbard.

Inte för alla. Kallt, ödsligt och med isbjörnar som potentiella grannar. Men också en plats där världen känns både större och mer konkret.

”Jag badade där”, säger hon och ler.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

