Rika resenärer fortsätter boka – så tjänar resebolagen pengar i resekaoset

Premium vinner på relation, inte pris

Lyxsegmentet har haft medvind länge. Frågan är om det håller när världen skakar.

Blum tror det.

”Kunderna vill ha mer tid och personlig service. Vi hjälper dem att välja det de faktiskt kommer att tycka om – och vi har testat det själva.”

Det är där skillnaden ligger. Inte i trådtäthet på hotellakan eller champagne på rummet, utan i att någon redan gjort misstagen åt dig.

Besök spännande resmål som Taj Mahal i Indien, på din lyxtågresa. (Foto: Railbookers)

De rikaste kunderna gör som de vill

Det finns en gammal sanning i hotellvärlden, ofta tillskriven Pandox grundare Anders Nissen: de absolut rikaste gästerna är inte alltid de mest lönsamma. Men de absolut jobbigaste.

Blum håller inte riktigt med.

”Jag tycker inte att någon är pain in the ass.”

Diplomatiskt, men också strategiskt. För hos henne är även de allra rikaste välkomna.

Vad gör de? De kryssar jorden runt. Flyger jorden runt. Och i ett fall: lämnar atmosfären.

”Vi har faktiskt sålt en rymdresa.”

Prislapp: långt över en miljon kronor. Någonstans där slutar jämförelsen med charter till Kanarieöarna.

Krisen slår – men olika hårt

Medan jättar som TUI brottas med kapacitet och geopolitik sitter premiumbolagen med en annan spelplan.

”Vi har en flexibel modell som gör att vi inte är lika sårbara.”

Det betyder inte att de är immuna. Stigande bränslepriser slår mot alla.

”Det blir dyrare flygbiljetter och dyrare resor.”

Hur mycket dyrare? Ingen vet. Och det är kanske det mest oroande svaret i hela intervjun.

Pandemispöket finns kvar

Minnet av 2020 sitter kvar i branschen.

”Två veckor innan pandemin trodde ingen att något skulle hända. Sedan stod allt stilla.”

Risken för en total kollaps igen finns där i bakgrunden. Inte sannolik, men inte heller omöjlig.

Blum landar i det enda rimliga:

”Vi får parera och anpassa oss.”

Resmålet: Svalbard

När hon får välja fritt – inga budgettak, inga kompromisser – pekar hon norrut.

Svalbard.

Inte för alla. Kallt, ödsligt och med isbjörnar som potentiella grannar. Men också en plats där världen känns både större och mer konkret.

”Jag badade där”, säger hon och ler.