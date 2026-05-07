Rättsprocess: Tysk turist krävde ersättning – fick ingen solstol

Men förgäves.

Alla solstolar var redan paxade med handdukar.

Krävde högre ersättning

För besvären ville researrangören betala tillbaka 350 euro. För lite tyckte den tyska turisten, som valde att stämma researrangören.

Han menade att hotellets förbud mot att reservera solstolar med handdukar inte efterlevdes och att personalen inte ingrep mot gäster som blockerade stolarna.

Mannen uppgav också att familjens barn ibland tvingades ligga på marken eftersom alla solstolar redan var upptagna, rapporterar BBC.

Operatören hade skyldighet

Han fick rätt av en distriktsdomstol i Hannover, som slog fast att paketresan varit ”bristfällig”. Även om reseföretaget inte drev hotellet och inte kunde säkerställa att alla kunder hade tillgång till en solstol vid varje given tidpunkt, hade operatören en skyldighet att se till att det fanns en organisationsstruktur som skulle garantera ett ”rimligt” förhållande mellan solstolar och gäster, enligt domstolen.

Familjen hade betalat totalt 7 186 euro för resan, men efter domstolsbeslutet får de tillbaka 986,70 euro – motsvarande knappt 10 000 svenska kronor.

