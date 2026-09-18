Veckans perfekta vintips – wienerschnitzel, Riesling och Oktoberfestöl

Vintips till vardagen: Nik Weis Mosel Riesling Dry 2024 – det lättaste glaset i serien

Nik Weis är en familjeegendom i Leiwen vid Mosel, en flod vars branta skifferbrinkar ger tyska Riesling dess klassiska spänst. Vinet är byggt för fräschör snarare än kropp: fruktdrivet, lätt på foten och gjort för att drickas utan att man tänker för mycket på det.

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Det gör Nik Weis till veckans mest vardagliga flaska – ett glas att öppna en helt vanlig tisdag lika gärna som till helgens schnitzel, och det billigaste alternativet i urvalet.

Vintips till butiken: Weingut Hirsch Zöbing Riesling 2025 – den du faktiskt kan gå och hämta ikväll

Weingut Hirsch har odlat vin i Kamptal sedan 1878 och drivs idag av femte generationen, Johannes Hirsch – en av Österrikes mest respekterade namn inom terroirdrivna viner. Zöbing Riesling kommer från terrasserade sluttningar vid foten av Heiligenstein-berget, där uråldrig granit- och gnejsjord (urgestein) ger druvan dess tydliga mineralitet. Odlingen är ekologisk och biodynamisk, druvorna handskördas och vinet spontanjäser på ståltank för att låta både druva och plats höras rent.

I glaset möter citrongräs, vit persika och citruszest en livlig syra och lång eftersmak – en fräsch syskonflaska till Müller, fast från Kamptal istället för Kremstal, och det enda vinet i veckans urval som faktiskt ligger i butikshyllan i begränsad mängd, inte bara hos leverantören.

Tillfälligt sortiment, finns i butik i begränsad mängd.

Vintips till källaren: Schloss Johannisberg Bronzelack Riesling Trocken 2023 – slottets strukturerade val

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Schloss Johannisberg tronar över Rheingau och har odlat vin på samma kulle i över tusen år. Bronzelack, en av husets torra kvalitetsnivåer, jäser delvis på stora ekfat och får sedan vila på sin fina jästfällning – ett hantverk som ger vinet mer textur och struktur än de flesta Riesling i samma prisklass.

Det är kvällens mest påkostade flaska, med en fyllighet som möter schnitzelns smöriga panering rakt av, snarare än att bara skära igenom den.

Därför fungerar Riesling här

Fyra flaskor, en druva, fyra jordmåner. Kremstals loessjord ger Müller dess mjuka mineralitet, medan grannregionen Kamptal – bara någon mil bort längs Donau – ger Weingut Hirschs urgestein-jord (granit och gnejs) en stramare, mer citrusdriven profil. Över gränsen i Tyskland ger Mosels skiffer Nik Weis dess spänst, och Rheingaus sekelgamla sluttning ger Schloss Johannisberg dess fyllighet.

Det som håller ihop dem är syran. Wienerschnitzelns panering är fet och smörig, potatisen ännu mer så, och Rieslingens friska syra är precis det verktyg som krävs för att hålla tallriken levande tugga för tugga – oavsett om flaskan kostar 169 eller betydligt mer.

Veckans öltips: Paulaner Oktoberfest

Paulaner har bryggt öl i München sedan 1634 och är ett av de sex bryggerier som får kalla sig officiella Oktoberfest-bryggerier. Ölet är bryggt i den maltiga Märzen-/Oktoberfest-stilen: bärnstensfärgat, med toner av knäckebröd, honung och en mild citrusskal-ton i avslutet.

Till samma tallrik ger det en helt annan sorts friskhet än vinet – kolsyran skär igenom paneringen, malten möter stekytan, och för den som vill hålla sig till ett tema rakt igenom är det här den mest bokstavliga Oktoberfest-kopplingen i hela urvalet.

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Så väljer du

Vill du ha kvällens självklara huvudvin: välj Müller Ried Silberbichl Riesling.

Vill du hålla det enkelt och prisvärt: välj Nik Weis Mosel Riesling Dry.

Vill du kunna gå till Systembolaget ikväll och faktiskt hitta flaskan på hyllan: välj Weingut Hirsch Zöbing Riesling – ekologisk och biodynamisk, och den enda i urvalet som inte är ordervara.

Vill du unna dig något med mer fyllighet och struktur: välj Schloss Johannisberg Bronzelack.

Vill du möta paneringen med malt istället för syra: välj Paulaner Oktoberfest.

Fyra sätt att göra samma måltid, och ett öl för den som vill fira festen bokstavligt.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.

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