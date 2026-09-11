Veckans perfekta vintips – fläskkarré, tryffel och Pinot Noir från Bourgogne till Oregon

Vintips till källaren: Vosne-Romanée 1:a Cru ”Clos des Réas” 2023, Michel Gros – muren som gör druvorna mjukare

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Familjen Gros har ägt Clos des Réas i Vosne-Romanée sedan 1860 – en 2,12 hektar stor, muromgärdad vingård som är domänens egen monopole, en enskild parcell ingen annan producent kan sätta på sin etikett. Den triangelformade markbiten går tillbaka till tidigt 1800-tal, och stenmuren runt om skyddar mot frost och vind på ett sätt som gör att druvorna mognar två till tre dagar tidigare än i grannvingårdarna – vilket ger ett mjukare, rundare vin än flera av byns andra Premier Cru-lägen. Michel Gros tog över märkningen från sin far Jean Gros med 1996 års årgång och driver idag domänen vidare tillsammans med sina döttrar.

Druvorna avstjälkas helt och kallmacereras innan vinet lagras i 18 månader, upp till 70 procent nytt fat. Resultatet är elegant och följsamt med fokus på röd frukt snarare än mörk, en fin kryddighet och en struktur som tar sin tid – oaken smälter in ordentligt först efter några år på flaska. Det här är källarflaskan i veckans urval: öppna den ikväll om du vill unna dig något speciellt till tryffeln, eller lägg den åt sidan och låt den möta en fläskkarré om några år istället.

Vintips till vardagen: Cloudline Pinot Noir 2023, Domaine Drouhin – samma familj, en annan kontinent

Det är här namnkopplingen kommer in. Cloudline görs av Domaine Drouhin i Oregons Willamette Valley – grundat 1987 av Robert Drouhin, chef för Bourgognehuset Maison Joseph Drouhin i Beaune (samma hus som står bakom veckans plånboksvin, Rully Rouge, längre ner). Robert sökte ett klimat utanför Frankrike som kunde ge samma elegans som hemmaregionens Pinot Noir och fann det i Dundee Hills. Idag är det hans dotter Véronique Drouhin-Boss som gör vinet, med över 30 årgångar bakom sig i både Bourgogne och Oregon.

Cloudline är husets mer tillgängliga linje, gjord på 100 procent Pinot Noir från flera vingårdar i Willamette Valley. 2023 gav sen knoppning och en period av värme och torka druvor med ovanligt god koncentration och fin balans. I glaset är det elegant och fruktigt med hallon, körsbär och jordgubb, en mjuk och sammetslen textur och en fräschör som håller det lätt på foten. Samma druva som Chorey Les Beaune och Clos des Réas, bara i ett svalare klimat och en yngre vinstil – ett bra sätt att känna hur mycket klimat och tradition faktiskt formar en och samma druva.

Joseph Drouhin Rully Rouge 2023: 369 kr (art. 7213601) 750 ml

Vintips till plånboken: Joseph Drouhin Rully Rouge 2023 – moderhuset

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Rully i Côte Chalonnaise, en bit söder om Côte de Beaune, är mest känt som Crémant de Bourgognes hemtrakt – men byn gör också lätt, elegant Pinot Noir till en bråkdel av priset längre norrut. Det här är moderhuset till veckans Oregon-vin: samma familj Drouhin, samma hantverk, bara i sin ursprungliga hemtrakt och på en mer tillgänglig nivå.

I glaset är det här en elegant, strukturerad Pinot Noir – frisk och komplex utan att bli tung. Det är faktiskt precis det vin AVEQIAs eget kök parar med den här fläskkarrén i husets vinkopplingar: syran och den milda tanninstrukturen möter senapsglacen och slarvsyltan utan att konkurrera med tryffeln.

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Därför fungerar Pinot Noir här

Alla fyra viner är samma druva, Pinot Noir, men spridda över fyra klimat och fyra register av samma hantverk – Chorey-lès-Beaunes byvin, Vosne-Romanées muromgärdade monopole, Rullys prisvärda Côte Chalonnaise och till sist Oregons Willamette Valley, där en gren av familjen Drouhin sedan 1987 odlar samma druva i ett helt annat klimat. Två av vinerna delar dessutom efternamn på etiketten: Joseph Drouhin i Beaune och Domaine Drouhin i Oregon är samma familj på varsin sida av Atlanten, samma vinfilosofi i två klimat.

Det är precis den bredden fläskkarrén med tryffel behöver. Pinot Noirens milda tanniner och friska syra möter senapsglacen och slarvsyltan utan att krocka med tryffelns jordighet, oavsett var druvan är odlad – men klimatet färgar hur: Bourgognes äldre, svalare vingårdar ger djupare kryddighet och längre eftersmak, medan Oregons vin är fräschare och mer direkt fruktigt. Samma logik, fyra register.

Veckans dryckestips: Boulard Cidre Biologique – Normandie, senap och fläsk

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Familjen Boulard har gjort äppeldrycker i Pays d’Auge, Normandie, sedan Pierre-Auguste Boulard grundade huset 1825 – i dag drivs det i femte generationen. Den ekologiska cidern görs på äpplen från regionens egna odlingar, med samma hantverk som husets mer kända calvados bygger på.

I glaset är det här en nyanserad, ekologisk cider med toner av torkade äpplen, halm, apelsinmarmelad, mandelmassa och en fin krydda. Fläsk, senap och cider är en klassisk normandisk kombination, och det håller streck här också – ciderns fräschör och fruktighet möter senapsglacen och den karamelliserade moroten med samma logik som vinerna, fast i ett lättare och mer vardagligt register.

Så väljer du

Vill du fira att helgen börjar med en nyhet: välj Chorey Les Beaune ”Pièce du Chapitre”, som släpps just denna fredag.

Vill du ha veckans mest namnkunniga flaska och gärna lägga en i källaren: välj Vosne-Romanée ”Clos des Réas” från Michel Gros – en muromgärdad monopole med anor från 1860.

Vill du hålla kvällen prisvärd men ändå i samma druva och stil, fast från andra sidan Atlanten: välj Cloudline Pinot Noir från Oregon.

Vill du ha AVEQIAs eget val till just den här rätten: välj Joseph Drouhin Rully Rouge.

Vill du byta ut vinet mot något med rötter i Normandie: välj Boulard Cidre Biologique – fläsk, senap och cider är en klassisk kombination.

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Det som binder ihop kvällen är druvan, inte prislappen eller kontinenten – fyra Pinot Noir och en Normandie-cider som alla möter senapen, tryffeln och den karamelliserade moroten på sitt eget sätt.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.