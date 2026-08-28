Veckans vintips: Fira in hösten med bubbel och ostron

Exton Park RB32 – engelsk krita till ostronets sälta

Exton Park RB32 kommer från Hampshire i södra England och görs på 60 procent Pinot noir och 40 procent Chardonnay. Vinet jäser en andra gång på flaska enligt traditionell metod och har sedan lagrats minst tre år på sin jästfällning innan degorgering.

I glaset rör det sig i samma värld som ostron: gröna äpplen, mineral, rostat bröd, nougat, persika och grapefrukt, med mycket frisk syra och kritig ryggrad.

Det här är det mest ostronklassiska valet i serien. Naturellt, citron eller mignonette: Exton Park har skärpan för syran och mineraliteten för sältan.

Charles Heidsieck Blanc de Blancs Brut: 729 kr (art. 9211801) 750 ml

Charles Heidsieck Blanc de Blancs Brut – fransk finess till ostron

Charles Heidsieck grundades 1851 av Charles-Camille Heidsieck, känd som ”Champagne Charlie” för sättet han personligen sålde in champagnen i USA. Huset är sedan länge respekterat för att lagra sina viner betydligt längre i källaren än vad reglerna kräver.



Blanc de Blancs Brut görs uteslutande på Chardonnay, vilket ger en nyanserad, mycket frisk smak med inslag av gula äpplen, mineral, persika, rostat bröd, vit choklad, marsipan och grillad citron.

Champagne till ostron kan låta självklart, nästan för självklart. Men just här är det inte bara ostronet som styr. Chardonnayn ger den skärpa som möter citron och mignonette, medan de rostade, marsipanartade tonerna tar hand om ostron med mer kropp: gratinerat ostron med örtsmör och parmesan eller rostad svamp.

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Ferrari Brut Organic – italiensk elegans till örter, äpple och citron

Ferrari Brut Organic kommer från Trento i norra Italien och görs på Chardonnay. Det är ekologiskt, mycket friskt och gjort enligt traditionell metod.

Smaken påminner om gula äpplen, rostat bröd, nötter, aprikos och grapefrukt. Det gör Ferrari till ett av de mest matvänliga valen i listan: friskt nog för ostron, men med tillräcklig bredd för rostad svamp, citron, fänkål och äpple.

Till ostronserveringen med äpple, fänkål och citron känns Ferrari särskilt självklar. Grapefrukttonen möter bitterfriskheten i fänkålen, medan de rostade tonerna ger lite värme utan att vinet blir tungt.

Petit Albet Brut 2023: 139 kr (art. 7737301) 750 ml

Petit Albet Brut 2023 – spanskt, ekologiskt och redo för mingel

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Petit Albet Brut 2023 från Albet i Noya i Penedès är det mest avslappnade valet i serien. Det är ekologiskt, spanskt och betydligt snällare mot plånboken än champagne och engelskt bubbel.

Cavan görs på de klassiska katalanska druvorna Xarel·lo, Macabeu och Parellada, enligt traditionell metod – samma princip som i champagne. Vinet jäser en andra gång direkt i flaskan och får sedan vila på sin jästfällning i 18 månader, vilket ger en finstämd mousse snarare än grova bubblor.

I glaset möts en fräsch doft av äpplen, citrus och brioche, och på tungan fortsätter det smakrikt med gula äpplen, citrus och grapefrukt. Systembolaget anger 0,8 g socker per 100 ml – torrt och rakt snarare än sött.

I den här artikeln får Petit Albet rollen som höstens bästa mingelbubbel till ostrontemat. Servera det gärna till de lättare tillbehören: citron, äpple, fänkål, örter och en försiktig mignonette. Det är flaskan för den generösa första skålen, innan middagen blir för allvarlig.

Alkoholfritt: Richard Juhlin Non Alcoholic Blanc de Blancs

Ett bra alkoholfritt bubbel till ostron behöver friskhet, men också tillräckligt med smak för att inte försvinna bredvid citron, sälta och örter.

Richard Juhlin Non Alcoholic Blanc de Blancs är gjort på Chardonnay från vingårdar runt Limoux i södra Frankrike. Smaken skulle vi kunna beskriva som fruktig med gula äpplen, marsipan, apelsin, kex, persika och vit choklad.

Det gör den bäst till den lättare sidan av ostrontemat: naturella ostron, citron, mild mignonette, äpple, fänkål och örter. Till de mest smakrika varianterna med rostad svamp eller gratinerat smör kan alkoholfritt bubbel få lite svårare att hålla emot, men som inkluderande skål är det ett mycket användbart alternativ.

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Så väljer du

Vill du ha det mest ostronklassiska valet: välj Exton Park RB32.

Vill du ha mest fransk finess och bäst grepp om gratinerat ostron och rostad svamp: välj Charles Heidsieck Blanc de Blancs Brut.

Vill du ha ett italienskt, ekologiskt bubbel till äpple, fänkål och citron: välj Ferrari Brut Organic.

Vill du ha ett prisvärt mingelglas till naturella ostron och lättare toppings: välj Petit Albet Brut.

Vill du skåla alkoholfritt: välj Richard Juhlin Non Alcoholic Blanc de Blancs.

Ostron behöver inte en hel rätt för att bli en kväll. De behöver kyla, sälta och någon som vågar låta dem vara enkla.

Sedan gör bubblorna resten.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där gäster blir stjärnkockar för en dag tillsammans med kockar och sommelierer – för allt från teambuilding och konferens till middagar med vänner. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.

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