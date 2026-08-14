Veckans perfekta vintips – Napoleonspett och grillröda med bett

Därför fungerar de här dryckerna

Napoleonspett är en fet, kryddig och grillad rätt, men den behöver inte ett massivt vin.

Lardon och vitlökssmöret kräver friskhet. Flanksteken vill ha tannin. Den hårda grillytan vill ha mörk frukt, rostad malt, peppar eller rök. Och kryddorna – fänkål, koriander, timjan och svartpeppar – gör att allt som drar åt örter och varm krydda får extra mycket att säga.

Tänk Malbec, tempranillo, chilensk granitjord och Rhône – mörk frukt, fatkrydda och struktur snarare än en enda druva. Servera de röda vinerna något svalt, runt 16-17 grader, så håller de fettet i schack och låter köttet vara huvudnumret.

Vintips till ikväll: Zuccardi Serie A Malbec 2024 – grill-Malbec utan krångel

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Familia Zuccardi är ett av Argentinas stora namn, men Serie A Malbec är byggt för bordet snarare än för piedestalen. Det är vinet man öppnar när grillen redan är varm och man vill ha något som fungerar direkt.

Druvorna kommer från Mendoza, där hög höjd och svala nätter hjälper Malbec att behålla sin fräschhet. I glaset finns plommon, körsbär, svartpeppar, tobak och en saftig, ren frukt som inte blir syltig.

Till Napoleonspetten är det den mest publika matchningen: tillräckligt med mörk frukt för den karamelliserade ytan, nog med tannin för flanksteken och en pepprig kant som tar upp kryddblandningen.

Vintips med nyhet: Malleolus Emilio Moro 2023 – säljstart samma dag

Emilio Moro är ett familjeföretag i Ribera del Duero som grundades 1987, med 200 hektar vingårdar uteslutande planterade med tempranillo – och bara den klon av druvan som växer i deras äldsta marker. Malleolus har säljstart på Systembolaget fredag 14 augusti kl 10:00.

Druvorna kommer från vingårdar i Pesquera de Duero, mellan 25 och 75 år gamla, på stenig jord över 900 meters höjd. Vinet lagras ett och ett halvt år på franska ekfat, vilket ger en tydlig rostad fatkaraktär: plommon, svarta vinbär, kaffe, mörka körsbär, kokos, kardemumma, ceder, kakao och vanilj.

Fatkryddorna möter här den karamelliserade ytan på flanksteken, och den rostade kaffe- och kakaotonen binder ihop med lardon utan att tävla med kryddblandningen.

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Chilenskt till grillen: Bouchon Granito Red 2019 – granit, grafit och peppar

Bouchon Family har arbetat i chilenska Maule i generationer, och Granito Red är gårdens sätt att visa vad den granitrika jorden i Mingre ger: mer elegans än kraft, trots att blandningen bygger på Cabernet Sauvignon och Carménère.

62 procent Cabernet Sauvignon och 38 procent Carménère, lagrat 18 månader på stora ekfat och därefter minst ett år på flaska. I glaset finns röd frukt, peppar och en mineralisk grafitton hämtad direkt ur den granitrika jorden.

Till Napoleonspetten tar pepparn och mineraliteten upp kryddblandningen, medan tanninerna och den mörka frukten står emot lardon och den karamelliserade ytan utan att bli tunga.

Vintips till nästa grillkväll: Pierre Usséglio Côtes du Rhône 2023 – södra Rhône med glöd

Domaine Pierre Usséglio hör hemma strax utanför Châteauneuf-du-Pape, där sand, sten och gamla stockar ger röda viner med generös frukt men också tydlig struktur. Deras Côtes du Rhône är ett bra exempel på hur användbar södra Rhône kan vara vid grillen.

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Blandningen bygger på Grenache, Mourvèdre och Cinsault, med mörka och röda bär, plommon, bigarrå, lakritsrot och en varm, kryddig eftersmak. Tanninerna är mjuka men finns där.

Det här är flaskan för den som vill ha mer sol, mer rundhet och mer middagskänsla. Den klarar vitlökssmöret och grillytan, men blir inte lika stram som Granito Red.

Veckans öltips: Carnegie Porter – Sveriges egen till grillat

Carnegie Porter har bryggts sedan 1836 och är en av Sveriges mest klassiska ölsorter – i dag under Carlsberg Sverige, men fortfarande i samma mörka, rostade stil som gjort den till en institution på svenska middagsbord.

I glaset finns kavring, mörk choklad, farinsocker, kaffe, lakrits och nötter. Den är torr snarare än söt, med en rostad karaktär som kommer från den hårt rostade malten.

Till Napoleonspetten fungerar den ungefär som ett rököl skulle ha gjort: den rostade maltigheten möter grillytan, kaffe- och lakritstonerna binder ihop kryddblandningen, och den måttliga beskan står emot fettet från lardon utan att bli tung.

Det finns grillrätter som vill bli behandlade försiktigt. Napoleonspett med flankstek och lardo är inte en av dem.

Så väljer du

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Vill du ha det tryggaste röda för hela bordet: välj Zuccardi Serie A Malbec.

Vill du ha ett splitternytt vin med kaffe, choklad och fatkrydda: välj Malleolus Emilio Moro.

Vill du ha artikelns bästa matmatchning till lardo och flank: välj Bouchon Granito Red.

Vill du ha ett rundare Rhône-spår med mer solvarm frukt: välj Pierre Usséglio Côtes du Rhône.

Vill du hoppa över vinet och ändå få en dryck som förstår grillen: välj Carnegie Porter.

Napoleonspett är egentligen en ganska enkel idé: kött, fett, kryddor, press och eld. Men när lagren skärs upp och grillas hårt händer något större. Det blir en rätt som kräver dryck med både energi och attityd.

Och det är där kombinationen blir rolig. Inte störst vin vinner – utan det glas som orkar möta fett, peppar och glöd utan att tappa farten.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA.com, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.

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