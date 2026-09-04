Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips singerade Mikael Björkqvist och AVEQIA – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren.
Veckans perfekta vintips – dovhjort och kraften i torkade druvor
När druvorna får torka innan de jäses händer något med vinet: frukten mörknar, sötman koncentreras och smaken får en djupare ton av krydda och värme. Det är precis den känslan AVEQIAs örtstekta dovhjort med farserade toppmurklor, glaserade rödbetor, lingonpärlor och grönpepparsås bär på – en uppskattad rätt som förtjänar uppmärksamhet. Hjorten marineras med rosmarin, enbär, vitlök och apelsin och rostas mör, medan de fyllda svamparna, de karamelliserade rödbetorna och de sötsyrliga lingonpärlorna bygger vidare på samma djup. Såsen, gjord på fond, grädde, konjak och Madeira, knyter ihop hela tallriken med en rostad, len sötma.
Veckans vintips: Fira in hösten med bubbel och ostron
Perfect Weekend fortsätter med veckans vintips från AVEQIA och Mikael Björkqvist – den här gången med säsongens första riktiga fest-signal. När sommaren
Här kommer fyra viner på torkade druvor och ett alkoholfritt alternativ som möter precis den känslan.
Därför fungerar viner på torkade druvor här
Metoden är densamma i alla fyra flaskorna, även om regionen och druvan skiljer sig: druvorna får torka efter skörd, vilket suger ur vatten och lämnar kvar koncentrerat socker, syra och arom. Vinet som blir kvar är mörkare, kryddigare och varmare än sina outtorkade syskon.
Det är precis vad en rätt med vilt, svamp och grädde behöver. Dovhjorten är mör men smakrik, toppmurklorna ger umami, rödbetorna sötma och lingonpärlorna en syrlig motvikt. Ett tunt eller alltför fruktigt vin försvinner i den kombinationen. Ett vin med koncentration, mörk frukt och en kryddig eftersmak gör precis tvärtom – det håller jämna steg med såsen och lyfter viltets djup.
I Valtellina, uppe vid de italienska Alperna, kallas stilen Sfursat och görs på Nebbiolo. I Valpolicella, öster om Gardasjön, är samma grundtanke basen för Amarone – och för Ripasso, som får sin extra kraft genom kontakt med skalresterna från just Amarone-produktionen.
Vintips till nyheten: Nino Negri 5 Stelle Sfursat 2022 – Alpernas mörka Nebbiolo
Nino Negri grundades 1897 i Valtellina, Italiens nordligaste vinregion, med Alperna som närmaste granne mot den schweiziska gränsen. Några av världens brantaste vingårdar ligger här, uppodlade på terrasser som hålls uppe av mil efter mil med stenmurar – och det är just dessa druvor, Nebbiolo som lokalt kallas Chiavennasca, som torkas i särskilda torkrum tills en tredjedel av vattnet dunstat bort.
Resultatet jäser långsamt och vilar sedan i minst 24 månader, en stor del av tiden på ekfat. I glaset blir det djupt och fylligt: plommon, körsbär, björnbär och torkad mörk frukt möter söt choklad, mynta och en fin kryddighet. Till dovhjorten och den kryddiga grönpepparsåsen är det här vinet den mest festliga öppningen – kraftfullt nog för viltet, men med en fräschör som håller det levande genom hela måltiden.
Lanseras fredag 4 september 2026 kl. 10:00
Vintips till källaren: Zenato Amarone della Valpolicella Classico 2020 – den klassiska kraften
Zenato är ett av Valpolicellas mest namnkunniga vinhus, med hemvist vid Gardasjöns strand. Deras Amarone della Valpolicella Classico bygger på samma princip som Sfursat, fast med Corvina som huvuddruva, ofta i sällskap med Rondinella och Molinara. Druvorna får lufttorka i tre till fyra månader innan de jäses, och vinet vilar sedan minst tre år på ekfat innan det är klart.
Det ger ett vin med en majestätisk, utvecklad karaktär: torkade körsbär, romrussin, choklad, pinjenötter, kanel och en fin ton av bergamott och torkade örter, allt buret av en förvånansvärt frisk syra för stilen. Det är precis den koncentrationen som möter grönpepparsåsens sötma och konjaksdjup utan att bli övermäktigt – ett vin att antingen dricka ikväll till hjorten, eller lägga undan i källaren ett tag till.
Veckans perfekta vintips – majskrokett, kantareller och vita med fras
Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips signerade Mikael Björkqvist, matredaktör på AVEQIA, – för dig som vill ha något gott i glaset till
Vintips till plånboken: Bolla Le Poiane Amarone della Valpolicella DOCG 2020 – samma kraft, mildare pris
Om Zenato representerar Amarones exklusiva sida är Bolla huset som en gång skapade stilen. Familjen Bolla öppnade sitt första vineri i Valpolicella 1883, och det var Bolla som 1953 buteljerade Amarone Riserva del Nonno – flaskan som gjorde att namnet Amarone blev en egen appellation 1968. Le Poiane är dagens uttryck av det arvet, byggt på Corvina, Corvinone och Rondinella som handplockas och torkar i tre månader tills nära 40 procent av vätskan dunstat bort.
Smakmässigt ligger det nära Zenato: nyanserat och kryddigt med torkade körsbär, choklad, sandelträ, kanel, pinjenötter, salvia och vanilj, format av 24 månader på fransk, amerikansk och slovensk ek. Till dovhjorten och grönpepparsåsen fungerar det som en generös vardagsversion av samma känsla – för den som vill ha Amarones djup utan att öppna källarens dyraste flaska.
Vintips till bryggan: Zenato Ripassa Superiore 2021 – vägen in i stilen
Ripasso-metoden är Valpolicellas smarta genväg till mer kraft utan Amarones fulla pris: efter den vanliga jäsningen får vinet vila på skalresterna från Amarone-produktionen, vilket ger en andra, kortare jäsning och drar med sig färg, sötma och struktur från de torkade druvorna.
Zenatos Ripassa Superiore visar precis det – kryddiga toner av mörka körsbär, salvia, pomerans, nejlika och mörk choklad, med ett elegant avslut av lakrits och fatkaraktär. Det är mer tillgängligt än Amarone, både i pris och i stil, men fortfarande tillräckligt kraftfullt för att hänga med dovhjorten om du vill hålla ikväll enklare eller servera det till en vardagligare variant av rätten.
Alkoholfritt tips: Beskows VY Vild & Blå Alkoholfri – den mörka bärmusten
Istället för att tänka alkoholfritt rödvin är Beskows VY Vild & Blå bättre beskriven som en mörk, koncentrerad bärmust – och det gör den ovanligt bra på just den här tallriken. Smaken bygger på blåbär, slånbär, svarta vinbär, rabarber och katrinplommon, med en liten sötma som ekar rödbetornas karamellisering och lingonpärlornas syra.
Till dovhjorten fångar den både viltets sötma och toppmurklornas umami utan att kännas som en kompromiss. Servera den svalt, gärna i ett vinglas, som ett fullvärdigt alternativ till kvällens röda.
Så väljer du
Vill du fira att helgen börjar med en nyhet: välj Nino Negri 5 Stelle Sfursat, som släpps just denna fredag.
Vill du ha den klassiska, mest koncentrerade kraften och gärna lägga en flaska i källaren: välj Zenato Amarone della Valpolicella Classico.
Vill du ha samma Amarone-djup men till ett mildare pris: välj Bolla Le Poiane Amarone della Valpolicella DOCG – huset som en gång skapade stilen.
Vill du hålla kvällen lite enklare men ändå stanna kvar i samma stil: välj Zenato Ripassa Superiore.
Vill du undvika alkohol men ändå ha samma mörka, koncentrerade känsla i glaset: välj Beskows VY Vild & Blå Alkoholfri.
Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.
Veckans perfekta vintips – Napoleonspett och grillröda med bett
Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som