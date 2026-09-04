Veckans perfekta vintips – dovhjort och kraften i torkade druvor

Vintips till nyheten: Nino Negri 5 Stelle Sfursat 2022 – Alpernas mörka Nebbiolo

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Nino Negri grundades 1897 i Valtellina, Italiens nordligaste vinregion, med Alperna som närmaste granne mot den schweiziska gränsen. Några av världens brantaste vingårdar ligger här, uppodlade på terrasser som hålls uppe av mil efter mil med stenmurar – och det är just dessa druvor, Nebbiolo som lokalt kallas Chiavennasca, som torkas i särskilda torkrum tills en tredjedel av vattnet dunstat bort.

Resultatet jäser långsamt och vilar sedan i minst 24 månader, en stor del av tiden på ekfat. I glaset blir det djupt och fylligt: plommon, körsbär, björnbär och torkad mörk frukt möter söt choklad, mynta och en fin kryddighet. Till dovhjorten och den kryddiga grönpepparsåsen är det här vinet den mest festliga öppningen – kraftfullt nog för viltet, men med en fräschör som håller det levande genom hela måltiden.

Lanseras fredag 4 september 2026 kl. 10:00

Zenato Amarone della Valpolicella Classico 2020: 549 kr (art. 3214501) 750 ml

Vintips till källaren: Zenato Amarone della Valpolicella Classico 2020 – den klassiska kraften

Zenato är ett av Valpolicellas mest namnkunniga vinhus, med hemvist vid Gardasjöns strand. Deras Amarone della Valpolicella Classico bygger på samma princip som Sfursat, fast med Corvina som huvuddruva, ofta i sällskap med Rondinella och Molinara. Druvorna får lufttorka i tre till fyra månader innan de jäses, och vinet vilar sedan minst tre år på ekfat innan det är klart.

Det ger ett vin med en majestätisk, utvecklad karaktär: torkade körsbär, romrussin, choklad, pinjenötter, kanel och en fin ton av bergamott och torkade örter, allt buret av en förvånansvärt frisk syra för stilen. Det är precis den koncentrationen som möter grönpepparsåsens sötma och konjaksdjup utan att bli övermäktigt – ett vin att antingen dricka ikväll till hjorten, eller lägga undan i källaren ett tag till.

Bolla Le Poiane Amarone della Valpolicella DOCG 2020: 289 kr (art. 7021501) 750 ml

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Vintips till plånboken: Bolla Le Poiane Amarone della Valpolicella DOCG 2020 – samma kraft, mildare pris

Om Zenato representerar Amarones exklusiva sida är Bolla huset som en gång skapade stilen. Familjen Bolla öppnade sitt första vineri i Valpolicella 1883, och det var Bolla som 1953 buteljerade Amarone Riserva del Nonno – flaskan som gjorde att namnet Amarone blev en egen appellation 1968. Le Poiane är dagens uttryck av det arvet, byggt på Corvina, Corvinone och Rondinella som handplockas och torkar i tre månader tills nära 40 procent av vätskan dunstat bort.

Smakmässigt ligger det nära Zenato: nyanserat och kryddigt med torkade körsbär, choklad, sandelträ, kanel, pinjenötter, salvia och vanilj, format av 24 månader på fransk, amerikansk och slovensk ek. Till dovhjorten och grönpepparsåsen fungerar det som en generös vardagsversion av samma känsla – för den som vill ha Amarones djup utan att öppna källarens dyraste flaska.

Zenato Ripassa Superiore 2021: 249 kr (art. 1232401) 750 ml

Vintips till bryggan: Zenato Ripassa Superiore 2021 – vägen in i stilen

Ripasso-metoden är Valpolicellas smarta genväg till mer kraft utan Amarones fulla pris: efter den vanliga jäsningen får vinet vila på skalresterna från Amarone-produktionen, vilket ger en andra, kortare jäsning och drar med sig färg, sötma och struktur från de torkade druvorna.

Zenatos Ripassa Superiore visar precis det – kryddiga toner av mörka körsbär, salvia, pomerans, nejlika och mörk choklad, med ett elegant avslut av lakrits och fatkaraktär. Det är mer tillgängligt än Amarone, både i pris och i stil, men fortfarande tillräckligt kraftfullt för att hänga med dovhjorten om du vill hålla ikväll enklare eller servera det till en vardagligare variant av rätten.

Beskows VY Vild & Blå Alkoholfri: 65 kr (art. 195902) 375 ml

Alkoholfritt tips: Beskows VY Vild & Blå Alkoholfri – den mörka bärmusten

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Istället för att tänka alkoholfritt rödvin är Beskows VY Vild & Blå bättre beskriven som en mörk, koncentrerad bärmust – och det gör den ovanligt bra på just den här tallriken. Smaken bygger på blåbär, slånbär, svarta vinbär, rabarber och katrinplommon, med en liten sötma som ekar rödbetornas karamellisering och lingonpärlornas syra.

Till dovhjorten fångar den både viltets sötma och toppmurklornas umami utan att kännas som en kompromiss. Servera den svalt, gärna i ett vinglas, som ett fullvärdigt alternativ till kvällens röda.

Så väljer du

Vill du fira att helgen börjar med en nyhet: välj Nino Negri 5 Stelle Sfursat, som släpps just denna fredag.

Vill du ha den klassiska, mest koncentrerade kraften och gärna lägga en flaska i källaren: välj Zenato Amarone della Valpolicella Classico.

Vill du ha samma Amarone-djup men till ett mildare pris: välj Bolla Le Poiane Amarone della Valpolicella DOCG – huset som en gång skapade stilen.

Vill du hålla kvällen lite enklare men ändå stanna kvar i samma stil: välj Zenato Ripassa Superiore.

Vill du undvika alkohol men ändå ha samma mörka, koncentrerade känsla i glaset: välj Beskows VY Vild & Blå Alkoholfri.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.

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