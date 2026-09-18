Brittiska varningen: Så hög blir inflationen nästa år

Men det kommer, menar centralbankens chef Andrew Bailey, som nu flaggar för räntehöjningar.

USA:s krig mot Iran och situationen i Mellanöstern är den främsta orsaken. Bailey menar att konflikten kan driva upp inflationen till fyra procent i inledningen av 2027, vilket ökar trycket på politikerna.

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Kan bli fyra räntehöjningar

Räntan väntas nu höjas i Storbritannien så mycket som fyra gånger fram till mitten av nästa år och den första höjningen väntas ske en vecka efter att regeringen lägger fram sin budget 28 oktober, skriver The Times.

Storbritanniens största bolåneinstitut har redan tagit höjd för en omgång höjning av räntorna på bolån med fast ränta.

Genomsnittsräntan för bolån med fem års bindningstid har stigit till 5,87 procent, vilket är den högsta nivån sedan november 2023.

Innan USA startade sitt krig mot Iran låg denna ränta på 4,95 procent.

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