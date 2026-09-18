Bank of England flaggar för räntehöjningar på grund av USA:s krig mot Iran och menar att kriget driver upp en hög inflation för 2027.
Brittiska varningen: Så hög blir inflationen nästa år
Bank of England höll vid sitt torsdagsmöte räntan oförändrad på 3,75 procent. För sjätte mötet i rad valde bankledningen att inte förändra räntenivån.
Men det kommer, menar centralbankens chef Andrew Bailey, som nu flaggar för räntehöjningar.
USA:s krig mot Iran och situationen i Mellanöstern är den främsta orsaken. Bailey menar att konflikten kan driva upp inflationen till fyra procent i inledningen av 2027, vilket ökar trycket på politikerna.
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Kan bli fyra räntehöjningar
Räntan väntas nu höjas i Storbritannien så mycket som fyra gånger fram till mitten av nästa år och den första höjningen väntas ske en vecka efter att regeringen lägger fram sin budget 28 oktober, skriver The Times.
Storbritanniens största bolåneinstitut har redan tagit höjd för en omgång höjning av räntorna på bolån med fast ränta.
Genomsnittsräntan för bolån med fem års bindningstid har stigit till 5,87 procent, vilket är den högsta nivån sedan november 2023.
Innan USA startade sitt krig mot Iran låg denna ränta på 4,95 procent.
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”Betydande” höjning av energipriser
Bank of Englands Andrew Bailey ser nu hur en ”betydande” höjning av energipriserna driver upp inflationen till de fyra procent man prognostiserar.
”Om konflikten i Mellanöstern drar ut på tiden, vilket verkar bli fallet, är det troligt att penningpolitiken kan behöva stramas åt”, säger han hos The Times.
Bailey har meddelat finansminister John Healey prognosen att de genomsnittliga energikostnaderna kan komma att stiga med 24 procent till januari nästa år.
Healey är redan hårt pressad inför sin första budget och valet mellan att höja skatterna eller skära ned i de offentliga utgifterna.
Healey säger att han är beredd att fatta ”svåra beslut där så krävs” och att hans budget ska ge företag och arbetstagare ”lite mer andrum” där det är möjligt.
Analytiker bedömer att en brittisk räntehöjning 5 november nu är så gott som säker.
”Allt är upplagt för räntehöjningar under de kommande månaderna”, hävdar Deutsche Banks Sanjay Raja.
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Oenighet bakom oförändrad ränta
Det finns även goda nyheter för den brittiska ekonomin. Storbritanniens upplåningskostnader sjunker snabbast bland länderna i Europa och G7-gruppen, sedan Bank of England bekräftat att man ska avsluta försäljningen av långfristiga statsobligationer.
Centralbankschefen Andrew Bailey var för övrigt en av fem ledamöter i bankens penningpolitiska kommitté som röstade för att behålla räntan på nuvarande nivå vid torsdagsmötet.
Tre ledamöter, bankens chefsekonom Huw Pill och de externa ledamöterna Catherine Mann och Megan Greene, röstade för att höja räntan redan nu med 0,25 procentenheter till fyra procent.
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