Mögel på maten – det här kan du rädda och det här ska direkt i soporna

Hårdosten går däremot att rädda

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Här kommer kylskåpets stora glädjebesked.

Har parmesanosten, grevén eller någon annan hårdost fått en mindre mögelfläck behöver den inte automatiskt möta sophinken.

Skär bort det angripna området med minst två centimeters marginal. Resten kan ätas. Livsmedelsverkets råd gäller även äpplen, potatis och citrusfrukter med mindre mögelangrepp.

Det är alltså en betydligt bättre affär än att kasta en parmesanbit för 149 kronor därför att ena hörnet börjat leva sitt eget liv.

Däremot ska mjuka ostar, färskost, yoghurt och crème fraiche kastas när de har möglat.

Jordgubben behöver inte ta med sig hela asken

Här finns ytterligare en vanlig missuppfattning.

Om en jordgubbe, vindruva eller annan frukt i en förpackning har möglat behöver du inte nödvändigtvis kasta alltihop.

Livsmedelsverkets råd är att plocka bort de mögliga exemplaren. De frukter, bär och grönsaker runt omkring som fortfarande är hela och friska går att äta.

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Det är en ganska viktig detalj i ett land där frukt och grönt redan tillhör maten vi slänger mest av.

Och sylten då?

Här blir det riktigt intressant.

Den gamla regeln har ofta varit att en möglig syltburk ska kastas direkt. Men svensk myndighetsrådgivning är mer nyanserad.

Sylt och mos som innehåller mycket socker – minst 500 gram tillsatt socker per kilo bär eller frukt – kan räddas. Då ska mögelskiktet tas bort med ungefär två centimeters marginal.

Är sylten mindre sockrad är sophinken det säkra alternativet.

Nötter ska granskas

Nötter och torkad frukt förtjänar också lite respekt. Missfärgade, skrumpna eller synligt mögliga exemplar ska bort.

Mögelgifter förekommer bland annat i nötter, spannmål och torkad frukt och är en av anledningarna till att man inte ska spela kylskåpsroulette bara för att maten var dyr.

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Och nej, lukttestet är ingen lysande idé.

Du behöver inte köra näsan rakt ner i den ludna matlådan för att bekräfta det ögonen redan berättat.

Den enklaste tumregeln är i stället:

Grundregeln är enkel: mjukt och mögligt åker ut. Hårt och mögligt kan ibland få en andra chans.

Mjukt och mögligt – kasta. Hårt och mögligt – ibland kan du skära bort ordentligt.

Och är du fortfarande tveksam efter att ha stått och förhandlat med en gammal gurka i två minuter är den antagligen inte värd att rädda.