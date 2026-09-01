Snabbkaffe mot bryggkaffe – den gamla kökskampen har fått nytt liv

Här vinner snabbkaffet

Den stora fördelen är förstås tiden.

En sked pulver, vatten från vattenkokaren och kaffet är klart. Ingen kaffebryggare behöver laddas, inget filter behöver hittas och du slipper upptäcka att någon lämnat gårdagens filter kvar som ett mindre arkeologiskt fynd.

Snabbkaffe fungerar dessutom på hotellrum, campingturer och andra situationer där tillgången på köksutrustning är begränsad.

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Det håller också längre.

Malet kaffe blir inte direkt farligt när det blir gammalt, men smaken försämras när kaffet utsätts för syre. En öppnad påse tappar snabbt arom.

Snabbkaffe är betydligt tåligare. En oöppnad burk kan hålla smaken i omkring två år och även öppnad klarar den sig länge.

Men smaken då?

Här kommer bryggkaffets stora fördel.

Färskmalet kaffe ger normalt större arom, fylligare smak och fler nyanser. Den som köper bra bönor, maler dem strax före bryggning och använder rätt temperatur har ett rejält försprång.

Men snabbkaffet har blivit mycket bättre.

Den gamla sortens snabbkaffe byggde ofta på billig robusta, som kan ge en beskare och grövre smak. Numera finns snabbkaffe gjort på arabicabönor, single origin-kaffe och betydligt mer ambitiösa rostningar.

Frystorkat snabbkaffe kan därför vara förvånansvärt bra.

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Inte kafébra. Men långt från det bruna kontorsvatten många fortfarande förknippar med pulverkaffe.

Mindre koffein i snabbkaffe

Det finns också en skillnad som kan passa den som försöker dra ner på koffeinet.

En kopp snabbkaffe innehåller normalt omkring 30–90 milligram koffein. Vanligt bryggkaffe ligger ofta runt 70–140 milligram.

Hur mycket du faktiskt får i dig beror förstås på mängd kaffe, styrka och koppstorlek.

Och där har Sverige ett litet problem: vår definition av en ”kopp kaffe” tenderar att närma sig en mindre blomvas.

Många studier visar att kaffe, i lagom mängd, kan vara bra för hälsan (Foto: Jessica Gow/TT)

Så vilket kaffe är bäst?

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Bryggkaffe vinner fortfarande på smak.

Snabbkaffe vinner på hastighet, hållbarhet och enkelhet.

Den verkliga vinnaren är därför kanske den som slutar se det som ett religionskrig. På morgonen hemma: bryggkaffe.

På hotellrummet klockan sex före första flyget: snabbkaffe.

Där är varje koffeinhaltig vätska i princip en samhällsinsats.