Snabbkaffe har länge haft ungefär samma status som pulvermos och flygplansvin. Praktiskt, absolut, men inget man gärna skryter om. Nu är det på väg tillbaka – och skillnaden mot vanligt bryggkaffe är faktiskt mindre än många kaffepuritaner vill erkänna.
Snabbkaffe mot bryggkaffe – den gamla kökskampen har fått nytt liv
Snabbkaffe är redan färdigbryggt
Det märkliga med snabbkaffe är att det egentligen inte är något kaffefusk.
Tillverkningen börjar ungefär som vanligt kaffe. Kaffebönorna rostas, mals och bryggs med varmt vatten. Skillnaden är att detta görs industriellt i stora mängder. Därefter koncentreras kaffet och torkas till pulver eller små kristaller.
Det sker framför allt på två sätt: frystorkning eller spraytorkning. Frystorkning är dyrare men brukar ge bättre smak eftersom fler aromer överlever processen.
När du sedan häller varmt vatten över snabbkaffet brygger du alltså inte kaffe. Du återupplivar kaffe som redan har bryggts, rapporterar Southern Living.
Vanligt malet kaffe består däremot av rostade kaffebönor som mals och sedan måste bryggas hemma, i bryggare, presskanna, mokabryggare eller något annat redskap som kaffeentusiaster gärna lägger halva lönen på.
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Här vinner snabbkaffet
Den stora fördelen är förstås tiden.
En sked pulver, vatten från vattenkokaren och kaffet är klart. Ingen kaffebryggare behöver laddas, inget filter behöver hittas och du slipper upptäcka att någon lämnat gårdagens filter kvar som ett mindre arkeologiskt fynd.
Snabbkaffe fungerar dessutom på hotellrum, campingturer och andra situationer där tillgången på köksutrustning är begränsad.
Det håller också längre.
Malet kaffe blir inte direkt farligt när det blir gammalt, men smaken försämras när kaffet utsätts för syre. En öppnad påse tappar snabbt arom.
Snabbkaffe är betydligt tåligare. En oöppnad burk kan hålla smaken i omkring två år och även öppnad klarar den sig länge.
Men smaken då?
Här kommer bryggkaffets stora fördel.
Färskmalet kaffe ger normalt större arom, fylligare smak och fler nyanser. Den som köper bra bönor, maler dem strax före bryggning och använder rätt temperatur har ett rejält försprång.
Men snabbkaffet har blivit mycket bättre.
Den gamla sortens snabbkaffe byggde ofta på billig robusta, som kan ge en beskare och grövre smak. Numera finns snabbkaffe gjort på arabicabönor, single origin-kaffe och betydligt mer ambitiösa rostningar.
Frystorkat snabbkaffe kan därför vara förvånansvärt bra.
Inte kafébra. Men långt från det bruna kontorsvatten många fortfarande förknippar med pulverkaffe.
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Mindre koffein i snabbkaffe
Det finns också en skillnad som kan passa den som försöker dra ner på koffeinet.
En kopp snabbkaffe innehåller normalt omkring 30–90 milligram koffein. Vanligt bryggkaffe ligger ofta runt 70–140 milligram.
Hur mycket du faktiskt får i dig beror förstås på mängd kaffe, styrka och koppstorlek.
Och där har Sverige ett litet problem: vår definition av en ”kopp kaffe” tenderar att närma sig en mindre blomvas.
Så vilket kaffe är bäst?
Bryggkaffe vinner fortfarande på smak.
Snabbkaffe vinner på hastighet, hållbarhet och enkelhet.
Den verkliga vinnaren är därför kanske den som slutar se det som ett religionskrig. På morgonen hemma: bryggkaffe.
På hotellrummet klockan sex före första flyget: snabbkaffe.
Där är varje koffeinhaltig vätska i princip en samhällsinsats.
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