Veckans perfekta vintips – pluma, vongole och rosé som matvin

Vintips till ikväll: M de Minuty Rosé 2025 – Provence när det är som mest användbart

Château Minuty är ett av de klassiska namnen i Provence, och M de Minuty är husets mest direkta rosé: ljus, torr och byggd för att drickas kall, men inte tunn.

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Vinet görs på Grenache, Cinsault, Syrah och Tibouren. Den korta skalkontakten ger färg och arom utan att vinet blir tungt, medan ståltanken håller frukten ren och frisk.

I glaset finns smultron, vattenmelon, röda vinbär, färska örter och blodgrapefrukt. Till pluma och vongole fungerar det som ett uppfriskande snitt genom fett och hollandaise. Håll gärna tillbaka lite på XO-såsen till just det här vinet, så får roséns friskhet och fina bärighet mer utrymme.

Zenato Bardolino Rosé 2024: 139 kr (art. 5139801) 750 ml

Vintips till helgen: Zenato Bardolino Rosé 2024 – italiensk rosé med matpuls

Zenato är mest känt för vinerna runt Gardasjön, och Bardolino Rosé visar varför området är så användbart när rosé ska till mat. Det här är inte Provence i ny kostym, utan en norditaliensk rosé med mjuk röd frukt, friskhet och en lätt bitterhet som passar fint till sommarens mer salta rätter.

Vinet görs på Corvina, Rondinella och Molinara, samma druvfamilj som ger Bardolino och Valpolicella sin saftiga körsbärsfrukt. I roséform blir uttrycket ljusare, mer citrusdrivet och mer direkt.

Till pluma och vongole är Zenato-flaskan särskilt bra när man vill ha något ledigt men inte tunt. Körsbär, röda vinbär, blodgrapefrukt och en lätt mandelton fångar både gulbetornas sötma och endivens beska, medan syran håller hollandaisen på plats.

Pierre Amadieu Gigondas Romane Machotte Rosé 2025: 249 kr (art. 7697501) 750 ml

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Vintips karaktär: Pierre Amadieu Gigondas Romane Machotte Rosé 2025 – Rhône-rosé med axlar

Pierre Amadieu gör rosé i Gigondas, vilket redan där säger något om ambitionen. Det här är rosé från södra Rhône med mer struktur, mer krydda och mer matvin i kroppen än mycket av det som brukar hamna i ishinken.

Basen är Grenache Noir, med Syrah, Cinsault och Mourvèdre som ger mörkare bär, örtighet och ett tydligare grepp. Det är ekologiskt, smakmässigt generöst och byggt för rätter där rosé behöver göra mer än att bara svalka.

Till pluma, XO-sås och fläderhollandaise blir Pierre Amadieu artikelns mest tydliga matrosé. Den har nog med frukt för fläsket, nog med syra för musslorna och tillräcklig krydda för att möta ingefära, soja och chili utan att allt blir tungt.

Pol Roger Brut Vintage Rosé 2019: 879 kr (art. 7707101) 750 ml

Vintips till källaren: Pol Roger Brut Vintage Rosé 2019 – roséchampagne för mat

Pol Roger har gjort champagne i Épernay sedan 1800-talet och är ett av de hus där elegans och matvänlighet ofta går före ren show. Deras årgångsrosé är inte byggd som en färgvariant av vanlig champagne, utan som ett vin för bordet.

Basen är pinot noir och chardonnay från Grand och Premier Cru-lägen, med en andel stilla rött vin från bland annat Bouzy, Ambonnay och Cumières. Lång lagring på jästfällningen ger djup, komplexitet och en mer gastronomisk känsla.

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Till pluma, vongole och fläderhollandaise är det här lyxspåret. Hallon, röda vinbär, granatäpple och fin mousse lyfter musslornas sälta, medan strukturen från pinot noir gör att vinet faktiskt klarar fläsket och XO-såsens djup.

Det går utmärkt att dricka redan nu om man vill ha något alldeles extra, men vinet kommer att utvecklas vidare med lagring och få ännu större djup och komplexitet.

Mogwai Beer Company Burgercalypse: 66,50 kr (art. 1034134) 440 ml

Veckans öltips: Mogwai Beer Company Burgercalypse – gose med sälta och tryck

Mogwai Beer Company grundades 2022 i Strasbourg av Sébastien Rome, Jean-Philippe Goehry och Gaël Stephan, ett bryggeri som jobbar i begränsade batcher och gärna vrider klassiska ölstilar åt ett oväntat håll.

Basen är gose, den salta, mjölksyrejästa veteölen med rötter i Goslar och Leipzig, men här smaksatt med tomat, saltgurka, rödlök och peppar snarare än den vanliga citrus- och koriandertonen.

Sältan och syrligheten gör samma jobb som gose alltid gjort till skaldjur: den möter vongolens saltvatten och XO-såsens umami rakt på, medan vitpepparn hänger med ingefäran och chilin utan att konkurrera med fläderhollandaisens mjuka sötma.



Lite extra kul att den släpps idag den 17:e. Funkar såklart bra till burgare också, men det förstår du säkert.

Så väljer du

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Vill du ha den mest självklara sommarflaskan: välj M de Minuty.

Vill du ha italiensk frukt och fräschör till bra pris: välj Zenato Bardolino Rosé.

Vill du ha mest struktur och krydda till själva rätten: välj Pierre Amadieu Gigondas Romane Machotte Rosé.

Vill du ha bubblor till fett, sälta och hollandaise: välj Pol Roger Brut Vintage Rosé.

Vill du ha en kul annorlunda ölkombination: välj Burgercalypse

Poängen är att rosé inte behöver vara ett kompromissvin. När maten rör sig mellan fläsk och skaldjur, mellan hetta och fläder, mellan fett och beska, kan rosé vara det mest exakta valet på bordet.

Och mitt i juli är det kanske precis det man vill ha: ett glas som känns svalt, men inte enkelt.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, där gäster lagar mat tillsammans med kockar och sommelierer. Han skriver om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande varje vecka i Perfect Weekend.

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