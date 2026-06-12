Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren.
Veckans perfekta vintips, sotad makrill och viner med skärpa
Makrillsäsongen är här och den kräver en markering. Sotad direkt på glöden, serverad med en kall ajo blanco av mandel och vitlök, rökta vindruvor och grillade bondbönor med libbstickeolja, det är en rätt som lever i nuet, i röken och hettan och i balansen mellan fett, salt och grönt.
Det är också en rätt som faktiskt kräver viner med ryggrad, och med ryggrad menar vi syra, den sortens frisk och levande syra som skär genom fettets tyngd och håller allt i rörelse.
Veckans perfekta vintips är tre vita och ett glas sherry, några med havssälta, andra med syra och struktur nog att möta makrillens fett, röken från grillen och ajo blancots mandelkrämighet.
Receptet är AVEQIAs, hämtat direkt från köksstudion i Stockholm.
Mängderna passar bra som förrätt till 8-10 personer eller som huvudrätt för 4 personer. Servera då gärna med lite bröd som mättar och hjälper till att suga upp det sista av ajo blancon.
Recept: Sotad makrill med ajo blanco, rökta vindruvor, grillade bondbönor och libbstickeolja
Mat- och vintipset kommer från Mikael Björkqvist, matredaktör på AVEQIA. Han gillar drycker som gör maten bättre snarare än tvärtom. Poängen är inte att hitta ett enda rätt svar, utan att visa hur samma rätt kan få olika uttryck beroende på stil, ursprung och ambitionsnivå.
Vintips till ikväll: Weingut Müller Kremstal Grüner Veltliner Vom Loess 2025, pepprig och frisk från österrikisk lössjord
Weingut Müller jobbar i Kremstal, ett av Niederösterreichs bästa vitvinsdistrikter, och ”Vom Loess” är döpt efter lössjorden som skänker vinerna sin karaktär, en vindavlagring rik på kalk och mineraler som uttrycker sig i druvans naturliga vita peppar. Grüner Veltliner är Österrikes nationaldruva och den är svår att inte gilla: frisk, lättdrucken och med en örtig-kryddig ton som hittar sin plats utan att ta för mycket plats. I glaset: citrus, knappt skalat grönt äpple, vit peppar och en ren avslutning. Mot ajo blancons mandelnötighet och libbstickeoljans fräscha selleriton sitter det precis rätt.
Veckans perfekta vintips: krispig tupp och pigga glas med bett
Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som
Vintips till helgen: Alalá 2020, Narupa Vinos, fem vingårdar och fyrtio månaders tålamod
Fyra vänner, syskonen Rosa och Fran Pedrosa, Ruth Campelo och Nacho Jiménez, startade Narupa Vinos med ett enda syfte: att visa att Albariño kan åldras. Druvan kallas ofta ett ungdomsvin, men det menar de är ett missförstånd. Alalá är deras bevis, framtaget från fem vingårdar i hjärtat av Salnés Valley, en del nära havet och andra längre in i landet, med jordar som skiftar från granit och lera till sand och skiffer. Tio månader på ståltank, sedan fyrtio månader i flaskan tills det var dags. I glaset: mogen stenfrukt, apelsinblomma och en nästan honungslig kropp som hålls på plats av en frisk och tydlig syra. Avslutningen är lång och följsam till den sotade makrillen och de rökiga vindruvorna. Rätt vin på rätt plats.
Veckans vintips, havskräftbisque och rosé som klarar lite mer
Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som
Vintips till källaren: Chassagne-Montrachet Joseph Drouhin 2023, vit bourgogne med tålamod
Joseph Drouhin grundades 1880 i Beaune och är ett av de hus i Bourgogne som har haft tid att förstå vad Chardonnay faktiskt kan. Chassagne-Montrachet, i södra Côte de Beaune, blandar kalksten, lera och krita på ett sätt som ger Chardonnay sin mogna, nötiga karaktär utan att tappa syrans fräschör. 2023 var en stark årgång i Bourgogne, sol och sena regn i rätt ordning gav druvor med bra mognad och balans. I glaset nu: citrus, vita blommor och en antydan av brynt smör. Om tre till fem år: djupa nötter och det som sommeliererna brukar kalla mineralitet utan att alltid förklara vad de menar. Det märks först när vinet får tid.
Veckans sherryknep: La Guita Manzanilla, ett halvt glas och en hel insikt
Manzanilla är förmodligen det vin som passar bäst till grillad fisk och som flest människor glömmer bort att det finns. La Guita kommer från Sanlúcar de Barrameda, just där floden Guadalquivir möter Atlanten, och det är den geografin som sätter prägeln, saltare och luftigare än sina kusiner längre in i landet. Den lagras under flor, ett levande täcke av jästceller som håller vinet friskt och knastertorrt, med en havssälta och kamomillfräschör som gör den till det mest naturliga sällskapet för rökt fisk och skaldjur. Halvstorlek: precis lagom för ett glas när röken från grillen fortfarande hänger i luften.
Veckans perfekta vintips till grillat lamm
Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som