Veckans perfekta vintips, sotad makrill och viner med skärpa

Det är också en rätt som faktiskt kräver viner med ryggrad, och med ryggrad menar vi syra, den sortens frisk och levande syra som skär genom fettets tyngd och håller allt i rörelse.

Veckans perfekta vintips är tre vita och ett glas sherry, några med havssälta, andra med syra och struktur nog att möta makrillens fett, röken från grillen och ajo blancots mandelkrämighet.

Receptet är AVEQIAs, hämtat direkt från köksstudion i Stockholm.

Mängderna passar bra som förrätt till 8-10 personer eller som huvudrätt för 4 personer. Servera då gärna med lite bröd som mättar och hjälper till att suga upp det sista av ajo blancon.

Recept: Sotad makrill med ajo blanco, rökta vindruvor, grillade bondbönor och libbstickeolja

Mat- och vintipset kommer från Mikael Björkqvist, matredaktör på AVEQIA. Han gillar drycker som gör maten bättre snarare än tvärtom. Poängen är inte att hitta ett enda rätt svar, utan att visa hur samma rätt kan få olika uttryck beroende på stil, ursprung och ambitionsnivå.

Weingut Müller Kremstal Grüner Veltliner Vom Loess 2025: 149 kr | art. 205601 | 750 ml

Vintips till ikväll: Weingut Müller Kremstal Grüner Veltliner Vom Loess 2025, pepprig och frisk från österrikisk lössjord

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Weingut Müller jobbar i Kremstal, ett av Niederösterreichs bästa vitvinsdistrikter, och ”Vom Loess” är döpt efter lössjorden som skänker vinerna sin karaktär, en vindavlagring rik på kalk och mineraler som uttrycker sig i druvans naturliga vita peppar. Grüner Veltliner är Österrikes nationaldruva och den är svår att inte gilla: frisk, lättdrucken och med en örtig-kryddig ton som hittar sin plats utan att ta för mycket plats. I glaset: citrus, knappt skalat grönt äpple, vit peppar och en ren avslutning. Mot ajo blancons mandelnötighet och libbstickeoljans fräscha selleriton sitter det precis rätt.