Det här ska du aldrig äta på flyget

Dryckerna du bör hoppa över

Alkohol är kanske den mest klassiska flygfällan av alla. Den torkar ut kroppen, gör tröttheten värre och kan förstärka både jetlag och den där lätt dova känslan som gör att man redan vid inflygningen börjar längta hem.

Kaffe och andra koffeindrycker är också något att hantera försiktigt. Koffein kan störa sömnen, öka nervositeten och göra det svårare att slappna av om du redan är en något anspänd flygare.

Kolsyrade drycker låter oskyldiga men är en klassisk boven i dramat. Bubblorna kan bidra till en känsla av tryck och uppblåsthet, särskilt när kroppen redan reagerar på höjd och torr kabinluft.

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Den bästa flygplansmaten är ofta den som inte får dig att minnas den alls. (Foto: Pixabay)

Ät så här i stället

Ät hellre lätt före avresa. Frukt, nötter, frön, havre och andra enkla alternativ brukar vara snällare mot magen än en tung, salt eller fet måltid från terminalens snabbmatsutbud.

Om du ska äta ombord är det smart att hålla det enkelt och modererat. Målet är inte att äta perfekt, utan att undvika den där klassiska kombinationen av svullen mage, törst och trötthet som gör att flygresan känns längre än den är.

Den korta versionen

Undvik bönor, kål, blomkål, broccoli, lök och andra gasbildare.

Skippa salta snacks och snabbmat.

Låt friterat och tungt fett vara hemma.

Ta det lugnt med alkohol och kaffe.

Var försiktig med kolsyrat.