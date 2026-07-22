Flyget är redan ett litet test av människans tålamod. Du sitter still, luften är torr och kroppen jobbar i motvind – så varför göra saken värre med mat som ger gaser, törst och en mage som känns som en växande ballong.
Det här ska du aldrig äta på flyget
Det finns förstås ingen flygpolisiär som förbjuder dig att ta en cappuccino, en öl och en salt nötmix på väg till flyget. Men om du vill landa piggare är vissa val betydligt sämre än andra.
Maten som ställer till det
Det är framför allt gasbildande mat som bör få dig att tänka efter. Bönor, linser, kikärter, broccoli, blomkål, kål och lök är klassiska exempel på sådant som kan ge uppblåst mage när kabintrycket redan pressar kroppen.
Lika klokt är det att dra ner på saltet. Chips, snabbmat och andra salta snacks gör dig lättare uttorkad och kan lämna dig med en obehagligt svullen känsla under resan.
Friterat och tungt fett är också en dålig idé. Det är helt enkelt inte den typ av mat magen älskar när du sitter fastspänd i flera timmar och försöker låtsas att du sover.
Det här är det värsta du kan göra på flyget
Glöm turbulens på flyget, förseningar och dyrt kaffe. Det som verkligen får svenska flygresenärer att tappa humöret är en sko som regelbundet träffar
Dryckerna du bör hoppa över
Alkohol är kanske den mest klassiska flygfällan av alla. Den torkar ut kroppen, gör tröttheten värre och kan förstärka både jetlag och den där lätt dova känslan som gör att man redan vid inflygningen börjar längta hem.
Kaffe och andra koffeindrycker är också något att hantera försiktigt. Koffein kan störa sömnen, öka nervositeten och göra det svårare att slappna av om du redan är en något anspänd flygare.
Kolsyrade drycker låter oskyldiga men är en klassisk boven i dramat. Bubblorna kan bidra till en känsla av tryck och uppblåsthet, särskilt när kroppen redan reagerar på höjd och torr kabinluft.
Ät så här i stället
Ät hellre lätt före avresa. Frukt, nötter, frön, havre och andra enkla alternativ brukar vara snällare mot magen än en tung, salt eller fet måltid från terminalens snabbmatsutbud.
Om du ska äta ombord är det smart att hålla det enkelt och modererat. Målet är inte att äta perfekt, utan att undvika den där klassiska kombinationen av svullen mage, törst och trötthet som gör att flygresan känns längre än den är.
Den korta versionen
- Undvik bönor, kål, blomkål, broccoli, lök och andra gasbildare.
- Skippa salta snacks och snabbmat.
- Låt friterat och tungt fett vara hemma.
- Ta det lugnt med alkohol och kaffe.
- Var försiktig med kolsyrat.
Glöm Mallorca – här är Europas hetaste semesteröar 2026
Söndertrampade stränder, solstolskrig och restauranger där menyn finns på sju språk. Allt fler resenärer söker sig bort från Europas vanligaste