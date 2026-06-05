Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren.
Veckans perfekta vintips till grillat lamm
Det finns rätter som kräver att man bestämmer sig.
Grillat lamm med ramslöksfyllda kroppkakor, sky på bräserat lammlägg, mangold och mynta är precis en sådan rätt. Den nöjer sig inte med vad som helst i glaset.
Ramslöken är skarp och örtig. Skyn är djup och mustig. Grillröken lägger sig som ett mörkt fundament under allt. Här behövs dryck med både fräschör, struktur och lite självförtroende.
Här kommer tre viner och ett rökigt öl som vet vad de gör.
Receptet är AVEQIAs, hämtat direkt från köksstudion i Stockholm.
Här hittar du receptet: Grillat lamm med ramslöksfyllda kroppkakor, sky på bräserat lammlägg, mangold och mynta
Receptet passar bra som förrätt till 8-10 personer eller som huvudrätt för 4 personer. Servera då med lite bröd som mättar och fångar upp den goda såsen.
Veckans vintips, havskräftbisque och rosé som klarar lite mer
Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som
Vintips för en vardagskväll: Glenelly Glass Collection Cabernet Franc 2021, örtig och rakryggad från Stellenbosch
När May de Lencquesaing var 78 år gammal köpte hon ett vingårdsområde i Stellenbosch med historia ända tillbaka till 1682. Sedan började hon bygga något som förenade fransk elegans med sydafrikansk energi.
Glenelly har sedan dess blivit ett av Kaplandets mer seriösa namn. Den här Cabernet Franc har mörka bär, örter och en sval, lätt stenig ton som gör att vinet aldrig känns tungt. Tanninerna är smidiga, eftersmaken lång och den örtiga skärpan fångar upp ramslöken i kroppkakan utan att köra över lammet.
Vintips till helgen: Carandelle Sangiovese 2019, Toscana från kustsidan
Podere San Cristoforo ligger i Maremma, den del av Toscana som vetter mot havet snarare än mot Chianti-kullarna. Det är en biodynamiskt odlad vingård med fokus på just Sangiovese, men i en stil som skiljer sig från den mer välkända Chianti-mallen: mörkare, lite tätare, med en mineralisk skärpa som kommer från kalkstenen i marken.
Den höga syran i Sangiovese gör jobbet mot lammet – den skär igenom fetman i lammskyn och fångar upp örtigheteten från ramslöken utan att vinet försvinner. Röda körsbär, violett och en lätt jordig ton. Inte ett vin som skriker, men ett som håller i sig hela kvällen.
Veckans perfekta vintips: krispig tupp och pigga glas med bett
Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som
Vintips till källaren: Grand Vin de Reignac 2018, Bordeaux som spelar över sin appellation
Château de Reignac ligger i Entre-deux-Mers, mellan Garonne och Dordogne, i en del av Bordeaux som sällan får den uppmärksamhet den förtjänar.
Men Reignac är ett undantag. Godset gör konsekvent viner som spelar långt över sin appellation Bordeaux Supérieur, och 2018 var ett varmt och generöst år med mogna, koncentrerade viner som resultat.
Här får du mörk frukt, ceder, tobak och en tanninstruktur som tydligt säger att flaskan inte har bråttom. Öppna den nu med rejäl dekantering om du vill se var den står, eller lägg den till nästa lammsäsong och se vad tålamod gör med bra Bordeaux.
Veckans öltips: Beerium Kraftölsbryggeri Rauchbier, rök möter rök
Det finns en enkel logik i att dricka rököl till grillat kött. Beerium Kraftölsbryggeri från Ale kommun i Västra Götaland gör den logiken till något mer än en poäng.
Rauchbier är en av ölvärldens mer egensinniga stilar. Malten torkas över bokved och tar med sig en tydlig rökkaraktär in i bryggprocessen.
Beeriums version är maltig, rökig och matvänlig med toner av knäckebröd, aprikos, apelsin och charkuterier. Till grillat lamm blir det inget krångligt resonemang. Bara rök, malt och kött i ovanligt bra samspel.
Mikael Björkqvist, matredaktör på AVEQIA, gillar drycker som gör maten bättre snarare än tvärtom. Poängen är inte att hitta ett enda rätt svar, utan att visa hur samma rätt kan få olika uttryck beroende på stil, ursprung och ambitionsnivå.
Recept: Grillat lamm med ramslöksfyllda kroppkakor, sky på bräserat lammlägg, mangold och mynta
Veckans perfekta vintips: krispig tupp och pigga glas med bett
Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som