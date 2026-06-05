Veckans perfekta vintips till grillat lamm

Ramslöken är skarp och örtig. Skyn är djup och mustig. Grillröken lägger sig som ett mörkt fundament under allt. Här behövs dryck med både fräschör, struktur och lite självförtroende.

Här kommer tre viner och ett rökigt öl som vet vad de gör.

Receptet är AVEQIAs, hämtat direkt från köksstudion i Stockholm.

Grillat lamm med ramslöksfyllda kroppkakor, sky på bräserat lammlägg, mangold och mynta.

Här hittar du receptet: Grillat lamm med ramslöksfyllda kroppkakor, sky på bräserat lammlägg, mangold och mynta

Receptet passar bra som förrätt till 8-10 personer eller som huvudrätt för 4 personer. Servera då med lite bröd som mättar och fångar upp den goda såsen.

Vintips för en vardagskväll: Glenelly Glass Collection Cabernet Franc 2021, örtig och rakryggad från Stellenbosch

När May de Lencquesaing var 78 år gammal köpte hon ett vingårdsområde i Stellenbosch med historia ända tillbaka till 1682. Sedan började hon bygga något som förenade fransk elegans med sydafrikansk energi.

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Glenelly har sedan dess blivit ett av Kaplandets mer seriösa namn. Den här Cabernet Franc har mörka bär, örter och en sval, lätt stenig ton som gör att vinet aldrig känns tungt. Tanninerna är smidiga, eftersmaken lång och den örtiga skärpan fångar upp ramslöken i kroppkakan utan att köra över lammet.