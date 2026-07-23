Geniala kökstricket: Därför ska du stoppa en träslev i flaskan

Problemet är att flaskan ofta står med öppningen tätt mot diskbänken eller diskstället när den vänds upp och ner. Luften kommer inte in ordentligt, fukten stannar kvar och resultatet kan bli både kalkfläckar och en unken lukt.

Träsleven löser problemet

Lösningen är förvånansvärt enkel, skriver Chip.

Skaka först ur så mycket vatten du kan ur flaskan. Stick sedan ner skaftet på en obehandlad träslev i flaskan och låt den stå.

Träet hjälper till att transportera bort den kvarvarande fukten samtidigt som det skapas en liten luftspalt som förbättrar ventilationen. Kombinationen gör att flaskan torkar betydligt snabbare än om den bara står upp och ner.

Enligt knepet ska de sista vattendropparna vara borta efter ungefär 15 minuter.

Fungerar på flera typer av flaskor

Metoden fungerar på allt från glasflaskor och karaffer till sportflaskor och flaskor för kolsyrat vatten. Det enda kravet är att träsleven är ren och obehandlad, så att den inte lämnar efter sig lack eller andra ämnen.

ANNONS

Det är ett av de där ovanligt enkla husmorstipsen som faktiskt kostar noll kronor att testa – och som kan göra att flaskorna slipper både dålig lukt och envisa vattenfläckar.