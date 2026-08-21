Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips signerade Mikael Björkqvist, matredaktör på AVEQIA, – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren.
Veckans perfekta vintips – majskrokett, kantareller och vita med fras
Sensommaren har en särskild smak när majs och kantareller möts. Det är sött, smörigt, nötigt och lite jordigt på samma gång – särskilt när allt får sällskap av friterat fras, champagnevinäger och en klick svampemulsion.
AVEQIAs krispiga krokett med sotad majs, kantareller, svampemulsion, granskott och champinjonskum är byggd precis så: bakad potatis och rostad majs blir en fast smet med ost och äggula, paneras i panko och friteras gyllene. Runt kroketten ligger krispigt stekta kantareller, sotad och granskottspicklad lök, svampemulsion och ett varmt champinjonskum med timjan, enbär, parmesan och granskott.
Det här är vegetariskt, men långt ifrån försiktigt. Rätten behöver vin som klarar fett, fras, svampdjup och picklad syra utan att lägga sig som en filt över majsens sötma.
Här kommer fyra vita vägar in i samma rätt: Crémant d’Alsace, Chablis, Pouilly-Vinzelles och en Grüner Veltliner i fasta sortimentet.
Därför fungerar vita viner här
Kantareller lockar lätt tanken mot rött vin, men just den här rätten pekar åt ett annat håll.
Majskroketten har sötma, fett och friterad yta. Svampemulsionen och champinjonskummet ger djup, sälta och umami. Den sotade, picklade löken gör rätten friskare och mer precis, medan granskotten lägger en grön, nästan barrig ton över helheten.
Därför behöver glaset tre saker: hög syra, tillräcklig textur och en smakprofil som inte krockar med majsen. För mycket ek blir tungt. För låg syra gör kroketten stabbig. För neutralt vin försvinner bakom svampen.
Chardonnay fungerar utmärkt, men helst med sval precision eller burgundisk energi. Grüner Veltliner fungerar av en annan anledning: vitpeppar, lime och örter fångar upp löken, krassen och granskotten på ett sätt som gör rätten lättare.
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Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som
Vintips till ikväll: Weingut Müller Kremstal Grüner Veltliner Vom Loess 2025 – fasta sortimentets friska genväg
Weingut Müller kommer från Kremstal i Niederösterreich, där Grüner Veltliner trivs i lössjord och ett klimat med varma dagar och svala nätter. Det ger ett vin med tydlig aromatik, men också den friska ryggrad som en friterad krokett behöver.
I glaset finns päron, vit persika, gröna äpplen, örter, vitpeppar och lime. Det är inte det mest exklusiva vinet i listan, men kanske det mest praktiska: lätt att få tag på, rimligt prissatt och exakt nog för rätten.
Till majskroketten gör syran rent efter fraset. Vitpepparn möter granskotten och krassen, medan päronfrukten rundar av majsens sötma utan att vinet blir sött. Den picklade löken får svar av lime och gröna äpplen.
Vintips till förrätten: Gustave Lorentz Crémant d’Alsace Brut – mousse, brioche och citron
Gustave Lorentz har gjort vin i Alsace sedan 1800-talet, och husets Crémant d’Alsace Brut är ett klassiskt exempel på varför Alsace-bubbel ofta fungerar bättre till mat än man först tror.
Det är torrt, friskt och gjort enligt traditionell metod, med druvor som Chardonnay, Pinot Blanc och Pinot Noir. I stilen finns päron, gröna äpplen, persika, brioche och citron – alltså precis den kombination av frukt, brödton och syra som kroketten vill ha.
Bubblorna är poängen. De lyfter friteringen och gör att svampemulsionen känns lättare, medan briochetonen möter panko, smör och majs. Till den picklade löken blir crémanten dessutom mer än en aperitif: den blir ett rent arbetsredskap.
Vintips till svampen: Louis Michel & Fils Chablis 2023 – krita och citrus till kantarellerna
Louis Michel & Fils hör hemma i Chablis och är kända för en ren, ståldriven stil där Chardonnay får tala genom kalk, citrus och syra snarare än genom fat.
Systembolaget anger årgång 2023, hundra procent Chardonnay, 12,5 procent alkohol och mindre än 0,3 gram socker per 100 ml. Det är alltså ett torrt och mycket precist vin snarare än ett stort och smörigt.
Till rätten är det här flaskan för den som vill strama upp tallriken. Chablisens citrus och mineralitet möter champagnevinägern i löken, medan den svala frukten håller svampemulsion och champinjonskum i schack. Kantarellerna får vara smöriga och djupa – vinet sköter riktningen.
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Vintips till helgen: Joseph Drouhin Pouilly-Vinzelles 2023 – rundare Bourgogne till majs och svamp
Joseph Drouhin är ett av Bourgognes mest etablerade namn, med bas i Beaune och vingårdar över stora delar av regionen. Pouilly-Vinzelles ligger i Mâconnais, längre söderut än Chablis, vilket ofta ger Chardonnay med lite mer sol, kropp och gul frukt.
Det gör vinet särskilt användbart här. Majskroketten behöver inte bara syra; den behöver också en viss rundhet i glaset. Drouhins Pouilly-Vinzelles ger den generositeten utan att bli tungt eller fatdrivet på fel sätt.
Tänk mogen citrus, gul frukt, lätt nötig kant och burgundisk balans. Till kantarellerna och champinjonskummet känns det mer omfamnande än Chablis, men fortfarande friskt nog för den picklade löken och granskotten.
Så väljer du
Vill du ha det mest lättillgängliga och prisvärda valet: välj Weingut Müller Grüner Veltliner.
Vill du börja middagen med bubbel och låta kroketten kännas ännu krispigare: välj Gustave Lorentz Crémant d’Alsace Brut.
Vill du ha mest precision till picklad lök, svampemulsion och champinjonskum: välj Louis Michel & Fils Chablis.
Vill du ha det rundaste och mest burgundiska glaset till majsens sötma och kantarellernas djup: välj Joseph Drouhin Pouilly-Vinzelles.
Det fina med den här rätten är att den ser liten ut men beter sig som en hel sensommarmiddag. Den har fras, syra, sötma, sälta, umami och gröna toppnoter.
Det är därför vinvalet blir så roligt. Inte för att det finns ett enda rätt svar – utan för att glaset kan välja vilken del av rätten som får kliva fram.
Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.
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