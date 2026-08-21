Veckans perfekta vintips – majskrokett, kantareller och vita med fras

Vintips till ikväll: Weingut Müller Kremstal Grüner Veltliner Vom Loess 2025 – fasta sortimentets friska genväg

Weingut Müller kommer från Kremstal i Niederösterreich, där Grüner Veltliner trivs i lössjord och ett klimat med varma dagar och svala nätter. Det ger ett vin med tydlig aromatik, men också den friska ryggrad som en friterad krokett behöver.

I glaset finns päron, vit persika, gröna äpplen, örter, vitpeppar och lime. Det är inte det mest exklusiva vinet i listan, men kanske det mest praktiska: lätt att få tag på, rimligt prissatt och exakt nog för rätten.

Till majskroketten gör syran rent efter fraset. Vitpepparn möter granskotten och krassen, medan päronfrukten rundar av majsens sötma utan att vinet blir sött. Den picklade löken får svar av lime och gröna äpplen.

Gustave Lorentz Crémant d’Alsace Brut: 189 kr (art. 7743001) 750 ml

Vintips till förrätten: Gustave Lorentz Crémant d’Alsace Brut – mousse, brioche och citron

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Gustave Lorentz har gjort vin i Alsace sedan 1800-talet, och husets Crémant d’Alsace Brut är ett klassiskt exempel på varför Alsace-bubbel ofta fungerar bättre till mat än man först tror.

Det är torrt, friskt och gjort enligt traditionell metod, med druvor som Chardonnay, Pinot Blanc och Pinot Noir. I stilen finns päron, gröna äpplen, persika, brioche och citron – alltså precis den kombination av frukt, brödton och syra som kroketten vill ha.

Bubblorna är poängen. De lyfter friteringen och gör att svampemulsionen känns lättare, medan briochetonen möter panko, smör och majs. Till den picklade löken blir crémanten dessutom mer än en aperitif: den blir ett rent arbetsredskap.

Louis Michel & Fils Chablis 2023: 329 kr (art. 5340101) 750 ml

Vintips till svampen: Louis Michel & Fils Chablis 2023 – krita och citrus till kantarellerna

Louis Michel & Fils hör hemma i Chablis och är kända för en ren, ståldriven stil där Chardonnay får tala genom kalk, citrus och syra snarare än genom fat.

Systembolaget anger årgång 2023, hundra procent Chardonnay, 12,5 procent alkohol och mindre än 0,3 gram socker per 100 ml. Det är alltså ett torrt och mycket precist vin snarare än ett stort och smörigt.

Till rätten är det här flaskan för den som vill strama upp tallriken. Chablisens citrus och mineralitet möter champagnevinägern i löken, medan den svala frukten håller svampemulsion och champinjonskum i schack. Kantarellerna får vara smöriga och djupa – vinet sköter riktningen.

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Vintips till helgen: Joseph Drouhin Pouilly-Vinzelles 2023 – rundare Bourgogne till majs och svamp

Joseph Drouhin är ett av Bourgognes mest etablerade namn, med bas i Beaune och vingårdar över stora delar av regionen. Pouilly-Vinzelles ligger i Mâconnais, längre söderut än Chablis, vilket ofta ger Chardonnay med lite mer sol, kropp och gul frukt.

Det gör vinet särskilt användbart här. Majskroketten behöver inte bara syra; den behöver också en viss rundhet i glaset. Drouhins Pouilly-Vinzelles ger den generositeten utan att bli tungt eller fatdrivet på fel sätt.

Tänk mogen citrus, gul frukt, lätt nötig kant och burgundisk balans. Till kantarellerna och champinjonskummet känns det mer omfamnande än Chablis, men fortfarande friskt nog för den picklade löken och granskotten.

Så väljer du

Vill du ha det mest lättillgängliga och prisvärda valet: välj Weingut Müller Grüner Veltliner.

Vill du börja middagen med bubbel och låta kroketten kännas ännu krispigare: välj Gustave Lorentz Crémant d’Alsace Brut.

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Vill du ha mest precision till picklad lök, svampemulsion och champinjonskum: välj Louis Michel & Fils Chablis.

Vill du ha det rundaste och mest burgundiska glaset till majsens sötma och kantarellernas djup: välj Joseph Drouhin Pouilly-Vinzelles.

Det fina med den här rätten är att den ser liten ut men beter sig som en hel sensommarmiddag. Den har fras, syra, sötma, sälta, umami och gröna toppnoter.

Det är därför vinvalet blir så roligt. Inte för att det finns ett enda rätt svar – utan för att glaset kan välja vilken del av rätten som får kliva fram.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.