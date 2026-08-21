Att äta samma frukost varje morgon, samma mat i lunchlådan på jobbet och samma middag flera kvällar i veckan låter kanske som kulinarisk kapitulation. Men enligt nutritionsexperter behöver det inte alls vara dåligt för hälsan. Tvärtom kan ett monotont matschema både förenkla vardagen och hjälpa till med vikten – så länge maten faktiskt är bra.
Därför kan det vara helt okej att äta samma mat varje dag
Samma mat kan minska beslutsstressen
Fenomenet kallas ibland för ”food monotony” och handlar helt enkelt om att upprepa samma måltider dag efter dag och Perfect Weekend har skrivit om det tidigare.
För många är fördelen uppenbar. Man slipper planera middagar, leta recept, handla nya ingredienser och varje eftermiddag försöka besvara den eviga frågan: vad ska vi äta?
Julia Zumpano, dietist vid Cleveland Clinic, säger till The New York Times att beslutströtthet kring mat är högst verklig, särskilt för den som dessutom planerar måltider åt en familj.
Det finns även studier som antyder att monoton kost kan underlätta viktminskning. När antalet val minskar tenderar människor helt enkelt att äta mindre. Buffén är med andra ord fortfarande människans naturliga fiende.
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Det avgörande är vad som ligger på tallriken
Problemet är alltså inte nödvändigtvis att du äter samma sak – utan vad denna ”samma sak” består av.
Marion Nestle, professor emerita i nutrition vid New York University, konstaterar att det finns betydligt värre vanor än att äta samma balanserade måltid varje dag.
En bra måltid bör innehålla protein, kolhydrater och nyttiga fetter.
Havregryn eller yoghurt med frukt till frukost är exempelvis ett betydligt bättre dagligt val än bacon, stekt potatis och andra feta eller processade alternativ.
Samma princip gäller lunchen. En sallad med grönsaker och olivolja slår en daglig smörgås med processat kött och vitt bröd.
Till middag är fisk eller kyckling med grönsaker och fullkornsris ett bättre repetitivt alternativ än hamburgare och pommes.
Lite variation gör ändå nytta
Det finns däremot goda skäl att inte äta exakt samma tre måltider 365 dagar om året.
En alltför ensidig kost kan på sikt innebära att vissa vitaminer och mineraler saknas. Dessutom tycks tarmens mikrobiom må bra av variation.
Lösningen behöver dock inte vara särskilt dramatisk.
Äter du yoghurt varje morgon kan blåbär bytas mot jordgubbar eller banan. Spenat till middagen kan ersättas av broccoli eller morötter. Samma lunchkoncept kan behållas medan proteinet eller grönsakerna varierar.
Det handlar alltså snarare om små justeringar än om att varje middag måste vara premiärkväll.
Frukosten är måltiden vi gärna upprepar
Forskning visar också att människor framför allt tenderar att äta samma frukost.
Det är logiskt. Frukosten är ofta något som ska klaras av på väg till jobbet, medan lunch och middag i högre grad är sociala måltider där vi söker variation.
Och där ligger kanske den användbara slutsatsen.
Om din vardagsfrukost består av havregryn, yoghurt, frukt och nötter finns det knappast någon anledning att byta bara för variationens skull.
Som en av experterna uttrycker det: hälsosamt slår varierat.
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