Veckans perfekta vintips – Salade Niçoise och vita med skärpa

Därför fungerar friska vita här

En Salade Niçoise är i grunden en balansövning: salt mot syra, rondör mot friskhet, rått mot kokt.

Det gör den ovanligt otacksam mot tunga, ekiga viner. Det som krävs är druvor med egen ryggrad – helst med citrus, mineral och tillräckligt hög syra för att inte drunkna i sardellsälta och kapris.

Tänk citrus, gröna äpplen, krusbär, vita blommor och krita. Inte vanilj, rostad ek och hög alkohol.

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Vintips till ikväll: Gérard Bertrand Picpoul de Pinet 2024 – Medelhavets mest logiska vardagsval

Gérard Bertrand är ett av Languedocs mest synliga namn och en stor producent med tydligt fokus på biodynamisk odling.

Picpoul är druvan, Pinet är den lilla kustorten vid Medelhavet där den odlas som bäst, och namnet betyder ungefär ”läppar som sticker” – ett vin gjort för skaldjur och salt mat.

I glaset finns päron, vit persika, honungsmelon, färska örter och citron, med en fin mineralisk ton i botten. Till salladen blir det en självklarhet: syran möter sardellerna och kaprisen rakt av, utan att någonsin bli tung.

Vintips till salladen: Henri Bourgeois Sancerre Les Baronnes 2024 – gräs, krusbär och rätt sorts skärpa

Familjen Bourgeois har odlat vin i den lilla byn Chavignol i Sancerre i tio generationer, och Les Baronnes är i dag husets viktigaste vin – drygt en tredjedel av hela produktionen.

Sauvignon Blanc på kalkhaltig lera ger Sancerre dess klassiska ton: nässlor, nyklippt gräs och flinta, ackompanjerat av krusbär, gröna äpplen och citrus. Det är en klassisk servering till sallader, fisk och allt där vinägrett, örter och sälta behöver mötas av något lika friskt.

Här blir det ett samtal snarare än en parning: gräsigheten möter haricots verts och grönskan, kaprisen får svar av krusbäret, och syran håller vinägretten på plats istället för att tävla med den.

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Vintips till nästa sommarmiddag: Five Generations Chenin Blanc, Cederberg 2023 – Sydafrikas svalaste vita

Efter två friska klassiker får Cederberg bli artikelns fria kort: ett sydafrikanskt Chenin Blanc med tillräckligt mycket syra för salladen, men mer frukt och textur för tonfisken, äggen och olivoljan.

Cederberg Private Cellar odlar på över 1 000 meters höjd i Cederbergbergen i Western Cape, vilket gör gården till en av Sydafrikas högst belägna vingårdar. De svala nätterna ger druvorna ovanligt lång mognadstid, vilket bevarar syra och finess trots det annars varma klimatet.

Five Generations är gårdens mer exklusiva Chenin Blanc-linje, gjord på äldre stockar. Chenin Blanc är Sydafrikas signaturdruva, och här ger den gröna äpplen, citrus, vit persika och en lätt tropisk ton, med en fin mineralisk stramhet i botten.

Det här är den mest fruktdrivna av de fyra vinerna, men också ett av de mest matvänliga. Den lilla exotiska frukten ger värme åt tonfisken och äggen, medan syran håller sardeller, kapris och vinägrett på rätt sida av intensivt.

Vintips till källaren: Champagne Bonnaire Terroirs Grand Cru Blanc de Blancs – bubblor för en sallad värd att fira

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Champagne Bonnaire är ett familjehus med rötter i Cramant, hjärtat av Blanc de Blancs-Champagne, där Chardonnay odlas nästan uteslutande i Grand Cru-klassade byar.

Terroirs Grand Cru är husets sätt att visa vad enbart Grand Cru-druvor och lång lagring på jästfällningen kan ge: en Champagne med både finess och djup, byggd på kritiga jordar runt Cramant och Avize.

I glaset finns citrus, gröna äpplen, vita blommor och en tydlig, kritig mineralitet, med fin mousse och ett långt, rent avslut. Det här är lyxspåret i artikeln – bubblorna skär genom olivoljan i dressingen och lyfter sardellernas sälta, och gör en vardagssallad till något man dukar upp för.

Veckans öltips: Peroni Nastro Azzurro – italiensk lager med bröd och citrus

Peroni har bryggts i Italien sedan 1846, och Nastro Azzurro är husets internationella flaggskepp – en ljus lager gjord för sol, terrasser och just den sortens avslappnade medelhavsmat som Salade Niçoise tillhör.

Smaken är maltig med inslag av ljust bröd, honung och citrus, med en mild beska och nästan ingen sötma.

Här blir den ett avslappnat alternativ till vinet: brödigheten och citrustonen möter dijon-vinägretten, medan den milda beskan balanserar olivernas och sardellernas sälta utan att krångla till något.

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Bara en sallad? Fråga tonfisken, kaprisen och sardellerna om det. Här är vinerna som får den att leva.

Så väljer du

Vill du ha det mest självklara och prisvärda valet: välj Gérard Bertrand Picpoul de Pinet.

Vill du ha det vin som är mest skräddarsytt för just den här salladen: välj Henri Bourgeois Sancerre Les Baronnes.

Vill du ha lite mer frukt, textur och rondör: välj Five Generations Chenin Blanc, Cederberg.

Vill du fira att sommaren fortfarande pågår: välj Champagne Bonnaire Terroirs Grand Cru Blanc de Blancs.

Vill du hålla det enkelt och avslappnat: välj Peroni Nastro Azzurro.

Poängen med en Salade Niçoise är att den aldrig är ”bara en sallad” – rätt glas bredvid gör den till en hel måltid, oavsett om det kostar 129 kronor eller 549.

Och mitt i sensommaren är det kanske precis det man behöver: mat man kan äta utomhus, och ett glas som inte kräver någon urskuldning.

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Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, där gäster lagar mat tillsammans med kockar och sommelierer. Han skriver om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande varje vecka i Perfect Weekend.