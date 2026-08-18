Kemisten varnar: Därför ska du sluta koka ris i plastpåse

Plast, ris och värme är ingen perfekt kombination

Forskning har visat att plast som värms kan släppa ifrån sig både kemiska ämnen och mikroplast. Däremot finns det enligt Sandtorv inga studier som specifikt visar att just boil-in-bag-påsar innebär en hälsorisk.

”Det är en ganska lågt hängande frukt att plocka bort”, säger han till norska medier.

Hans nya metod är närmast provocerande gammaldags: ris, vatten och kastrull.

Sandtorv påpekar samtidigt att de plastprodukter som används för livsmedel ska klara EU:s gränsvärden och att han inte tror att någon blir akut sjuk av att använda dem. Frågan är snarare varför maten över huvud taget ska kokas i plast när det inte behövs.

Kemistens råd är enkelt: välj kastrullen framför plastpåsen. Foto: Canva

Mikroplast finns redan i kroppen

Forskare har under senare år hittat mikroplast på flera håll i människokroppen. Däremot är kunskapen fortfarande begränsad om vilka långsiktiga hälsoeffekter exponeringen kan få.

Sandtorv lyfter också den så kallade cocktaileffekten: olika kemiska ämnen kan var för sig ligga under tillåtna gränsvärden, medan effekten av många ämnen tillsammans är betydligt sämre kartlagd.

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Och rispåsen är långtifrån den enda plastboven i köket. Kemisten avråder även från att värma mat i plastburkar i mikrovågsugnen. En vanlig tallrik eller keramikskål gör samma jobb.

”Vi simmar i plast”, konstaterar Sandtorv.

Plast finns i köket, badrummet, kläderna och förpackningarna omkring oss. Att sluta med boil-in-bag löser knappast mikroplastproblemet. Men det är åtminstone en av få åtgärder som kostar exakt noll kronor.