Myndigheter har beslagtagit omkring 18 000 lådor med whisky och vodka från spritjätten Diageo. Varor värda omkring 15 miljoner kronor har stoppats i Indien – inte för spriten utan för plastflaskorna. Samtidigt växer Diageos problem på en av världens viktigaste alkoholmarknader.
Myndigheter slår till mot spritjätten – 18 000 lådor med sprit beslagtagna
Det är ingen liten bardisk som har tömts.
Indiens livsmedelsmyndigheter har slagit till mot Diageos indiska verksamhet United Spirits i Bengaluru. Resultatet blev omkring 18 000 beslagtagna lådor med sprit, värda cirka 1,6 miljoner dollar.
Bland märkena finns DSP Black Deluxe Whisky, Smirnoff Zesty Lime och klassiska VAT 69.
Topplistan: Systembolagets dyraste spritflaskor
När du tänker på exklusiv sprit, kanske du föreställer dig lyxiga flaskor som pryder barhyllorna på de finaste restaurangerna eller privata samlingar i en
Plastflaskan blev problemet för myndigheterna
Problemet är inte i första hand innehållet utan förpackningen.
Enligt Reuters upptäckte inspektörer från Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, att mindre spritflaskor tillverkade av återvunnen PET-plast saknade den märkning som krävs för att visa att återvunnen plast använts på ett godkänt sätt.
Det handlar främst om små flaskor på 180 milliliter. Merparten av Diageos sprit säljs fortfarande på glasflaska.
Diageo hävdar att plasten kommer från en leverantör godkänd av FSSAI och att materialet genomgått obligatoriska tester.
”Produkterna är helt säkra att konsumera”, uppger bolaget.
Fler problem för Diageo
Beslaget kommer dessutom olägligt. Diageo har gått till domstol efter att indiska myndigheter stoppat McDowell’s No. 1 Celebration Matured XXX Rum. Myndigheterna har bland annat invändningar mot märkning och artificiella smakämnen, medan Diageo hävdar att korrekt juridisk process inte följts.
Indien är en av Diageos allra viktigaste marknader och bolaget har beskrivit landet som ett av decenniets stora konsumentmarknader.
Det finns alltså mycket pengar på spel.
För Diageo är lärdomen brutal: Det räcker inte att ha rätt sprit i flaskan. Man måste tydligen ha rätt text på den också.
Akut kris för alkohol-jättar – allt fler är nyktra
Mindre pengar och hälsoskäl gör att fler spolar alkohol, och det innebär enorma förluster och brutala börsras för alkoholindustrin. Det dricks allt mindre