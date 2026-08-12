Myndigheter slår till mot spritjätten – 18 000 lådor med sprit beslagtagna

Bland märkena finns DSP Black Deluxe Whisky, Smirnoff Zesty Lime och klassiska VAT 69.

Plastflaskan blev problemet för myndigheterna

Problemet är inte i första hand innehållet utan förpackningen.

Enligt Reuters upptäckte inspektörer från Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, att mindre spritflaskor tillverkade av återvunnen PET-plast saknade den märkning som krävs för att visa att återvunnen plast använts på ett godkänt sätt.

Det handlar främst om små flaskor på 180 milliliter. Merparten av Diageos sprit säljs fortfarande på glasflaska.

Diageo hävdar att plasten kommer från en leverantör godkänd av FSSAI och att materialet genomgått obligatoriska tester.

”Produkterna är helt säkra att konsumera”, uppger bolaget.

Spritjätten Diageo har fått 18 000 lådor med alkohol beslagtagna av indiska myndigheter. Foto: Dan Steinberg/TT