Det är en av livets stora sanningar. Lasagnen är god på söndagen men fantastisk på måndagen dagen efter. Grytan får mer karaktär efter en natt i kylen. Och den som öppnar kylskåpet klockan 23 och hittar en matlåda känner sig nästan som en Michelininspektör.
Forskarna avgjorde myten: Dessa rester smakar bättre dagen efter
Men stämmer det verkligen? Eller är det bara något vi intalar oss för att slippa laga middag två dagar i rad?
Nu har forskare gjort det som ingen annan riktigt tagit sig tid till. De lagade maten, ställde undan den över natten och lät sedan försökspersoner provsmaka – utan att veta vilken som var färsk och vilken som varit ett dygn gammal.
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Smaktest utan fusk
Forskarna vid Deakin University i Australien lät 65 personer prova fyra klassiska rester:
- lasagne
- indisk smörkyckling
- indisk linsgryta
- äppelpaj
All mat lagades enligt samma recept. Hälften serverades direkt, resten fick vila ett dygn i kylskåp innan den värmdes upp. Sedan blindtestades allt. Ingen visste vad som var vad.
Det är ungefär som vinprovning – fast med betydligt större risk för tomatsås på skjortan.
Bara en rätt blev faktiskt godare
Resultatet överraskade.
Den enda rätt som deltagarna faktiskt föredrog dagen efter var indisk smörkyckling.
Lasagnen då? Den klarade sig inte alls så bra som sitt rykte. Deltagarna kunde knappt skilja den färska från den återuppvärmda, och de tyckte inte bättre om den efter en natt i kylen.
Linsoppa och äppelpaj gick att skilja från de färska versionerna, men det gjorde dem inte mer omtyckta.
Kort sagt: annandagseffekten finns – men bara ibland.
Hjärnan spelar också med
Forskarna tror att en stor del av myten sitter mellan öronen.
Om någon säger att ”den här grytan är ännu bättre idag” går vi in i måltiden med höga förväntningar. Och förväntningar påverkar hur vi upplever smak.
I studien visste ingen vilken tallrik som innehöll rester. Då försvann en stor del av den magiska effekten.
Det visar hur lätt hjärnan kan krydda maten innan pepparkvarnen ens har kommit fram.
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Indisk smörkyckling innehåller mycket fett, kryddor och aromatiska ingredienser. När rätten får stå över natten hinner smakerna blandas och utvecklas.
Lasagne däremot är mer komplicerad. Pasta, ost, köttfärs och tomatsås reagerar olika när de kyls och värms upp igen. Resultatet blir inte automatiskt bättre.
Forskarna menar därför att det inte finns någon universell regel. Vissa maträtter mår bra av en natt i kylskåpet. Andra gör det inte.
Så vem hade rätt?
Alla som alltid hävdat att ”rester smakar bättre” får faktiskt rätt – men bara ibland.
Och den som stått och försvarat sin nykokta lasagne kan luta sig tillbaka. Vetenskapen verkar nämligen ge den upprättelse.
Det kanske viktigaste resultatet är ändå att skillnaderna var betydligt mindre än många trodde. Vi verkar vara bättre på att prata om gårdagens middag än att faktiskt känna skillnaden.
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