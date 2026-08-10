Forskarna avgjorde myten: Dessa rester smakar bättre dagen efter

Bara en rätt blev faktiskt godare

Resultatet överraskade.

Den enda rätt som deltagarna faktiskt föredrog dagen efter var indisk smörkyckling.

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Lasagnen då? Den klarade sig inte alls så bra som sitt rykte. Deltagarna kunde knappt skilja den färska från den återuppvärmda, och de tyckte inte bättre om den efter en natt i kylen.

Linsoppa och äppelpaj gick att skilja från de färska versionerna, men det gjorde dem inte mer omtyckta.

Kort sagt: annandagseffekten finns – men bara ibland.

Hjärnan spelar också med

Forskarna tror att en stor del av myten sitter mellan öronen.

Om någon säger att ”den här grytan är ännu bättre idag” går vi in i måltiden med höga förväntningar. Och förväntningar påverkar hur vi upplever smak.

I studien visste ingen vilken tallrik som innehöll rester. Då försvann en stor del av den magiska effekten.

Det visar hur lätt hjärnan kan krydda maten innan pepparkvarnen ens har kommit fram.

Indisk smörkyckling var den enda rätten som deltagarna tydligt föredrog efter en natt i kylskåpet. Foto: Canva

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Varför curry verkar vinna

Indisk smörkyckling innehåller mycket fett, kryddor och aromatiska ingredienser. När rätten får stå över natten hinner smakerna blandas och utvecklas.

Lasagne däremot är mer komplicerad. Pasta, ost, köttfärs och tomatsås reagerar olika när de kyls och värms upp igen. Resultatet blir inte automatiskt bättre.

Forskarna menar därför att det inte finns någon universell regel. Vissa maträtter mår bra av en natt i kylskåpet. Andra gör det inte.

Så vem hade rätt?

Alla som alltid hävdat att ”rester smakar bättre” får faktiskt rätt – men bara ibland.

Och den som stått och försvarat sin nykokta lasagne kan luta sig tillbaka. Vetenskapen verkar nämligen ge den upprättelse.

Det kanske viktigaste resultatet är ändå att skillnaderna var betydligt mindre än många trodde. Vi verkar vara bättre på att prata om gårdagens middag än att faktiskt känna skillnaden.

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