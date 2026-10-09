Veckans perfekta vintips – grillad anka och röda viner från Sydamerika

Vintips till ikväll: Pino Román Tinto País 2024 – jordgubbar, lagerblad och rosor

País är en av Chiles äldsta druvor och har länge ansetts vara en vardagsdruva. I dag är den ett av de roligare sätten att komma in i landets mer personliga viner, särskilt när den görs lätt och fruktig. Ignacio Pino Román gör sitt vin i Valle del Itata.

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Vinet har jordgubbar, hallon, lagerblad och rosor, med frisk fruktsyra, lite tannin och endast 12 procents alkohol. Lagerbladet är en liten men rolig koppling till tallriken: det finns i buljongen när anklåret kokas till dumplingens fyllning.

Det är veckans mest lättdruckna val och det som tydligast låter ankan stå i centrum. Väljer du den här flaskan kan du ta lite mindre sås och lite mer granatäppelglaze, så att vinets bär och lagerblad får plats.

Casas Patronales Gran Reserva Carmenère 2023: 129 kr (art. 281201) 750 ml, 14 % vol

Vintips till helgen: Casas Patronales Gran Reserva Carmenère 2023 – svarta vinbär, fikon och mörk choklad

Carmenère är en av Chiles signaturdruvor, och den här flaskan kommer från Cauquenes i Maule. Druvorna skalmacererades i ungefär tolv timmar och jäste i rostfritt stål vid 26 grader. Därefter lagrades vinet i 400-litersfat, där 10 procent var nya.

I glaset: svarta vinbär, blåbär, vanilj, örter, peppar, fikon och mörk choklad. Det är veckans fylligaste chilenska vin, med 14 procent alkohol och tydlig fatkaraktär, men fruktsötman håller det mjukt.

Pepparn och örterna svarar på kryddblandningen på ankan, fikonet och den mörka chokladen möter granatäppelglazen, och fatet står emot ankbröstets grillade skinn. Det är också veckans mest prisvärda flaska. Servera runt 16–18 grader.

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Veckans Malbec: Zuccardi Q Malbec 2024 – ren frukt och vibrerande syra

Q Malbec är gjort på 100 procent Malbec från högt belägna vingårdslägen i Paraje Altamira och Los Chacayes i Uco Valley, Mendoza. Druvorna skördas vid olika tidpunkter för att fånga varje områdes uttryck. Jäsningen sker med naturlig jäst i betongkärl, och vinet lagras därefter i betong och använda franska 500-litersfat utan rostning, så att frukten och ursprunget får vara orörda.

I glaset: ren och transparent frukt, vibrerande syra och stor aromatisk komplexitet. Årgången präglas av fräschör och elegans, tack vare en varm och torr växtsäsong med lägre avkastning men utmärkt druvkvalitet.

Bakom vinet står familjen Zuccardi, tre generationer som delar passionen för att odla druvor och låta varje vingårds jordmån, klimat och läge synas i glaset. Vingårdarna ligger högt, på alluviala jordar med stora stenar och mycket kalciumkarbonat.

Det här är veckans fylligaste druva, men syran och den rena frukten håller det fräscht mot ankans krispstekta skinn. Det är valet när såsen och glazen står i centrum. Q Malbec är en beställningsvara hos Systembolaget och kan ha längre leveranstid, så beställ i god tid.

Därför fungerar röda viner från Sydamerika här

Ankbröst har fett, rök och en mild sötma, och glazen och endivesalladen lägger till syra och bitterhet. Det ställer krav på vinet: det ska ha syra och röd frukt, men inte mycket tannin eller ekton som går i taket mot fettet. Cinsault och País från Itata är gjorda för det, och därför står de först. Casas Patronales Carmenère tar ett steg mot mörkare frukt, peppar och fat, och El Burro tar ett steg till med mörka körsbär, mynta och sötlakrits. Ju kraftigare delen av tallriken du fokuserar på – såsen eller glazen – desto fylligare ska glaset vara.

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Veckans öltips: Mc Chouffe Brune – dadlar, mörkt bröd och apelsin

Mc Chouffe Brune bryggs av Brasserie d’Achouffe i Belgien och är en mörk, stark ale på 8 procent. Den görs på kornmalt, invertsocker och humle.

I glaset: dadlar, mörkt bröd, apelsin, lätt sirap, bananbröd, choklad och nötter, med en kryddig och fruktig ton. Maltsötman går bra ihop med ankskinnets grillade yta och granatäppelglazen, och apelsinen i ölen svarar på blodapelsinen i Rústico.

Så väljer du

Vill du fira veckans lansering och ha det lättaste glaset: välj Rústico Cinsault.

Vill du ha det mest lätttillgängliga: välj Pino Román Tinto País.

Vill du ha mörkare frukt, peppar och lite fat till lågt pris: välj Casas Patronales Gran Reserva Carmenère.

Vill du ha ett naturvin med mörka körsbär, mynta och sötlakrits: välj El Burro Malbec Natural.

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Vill du hellre dricka öl: välj Mc Chouffe Brune.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.