Nu fortsätter Perfect Weekend och Mikael Björkqvist med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren.
Veckans perfekta vintips – grillad anka och röda viner från Sydamerika
Höstens middagar får gärna ha lite mer fett, lite mer rök och lite mer syra. AVEQIAs grillade anka med dumpling, granatäpple, endivesallad och foie gras har alla tre. Ankbröstet kryddas med svartpeppar, szechuanpeppar, rosépeppar, koriander och fänkålsfrö och grillas så att skinnet blir knaprigt med en lätt rökton. Bredvid ligger en dumpling fylld med långkokt anklår, vårlök och ingefära, en glaze reducerad på granatäppeljuice och rött vin, blomkålspuré med brynt smör och en frisk endivesallad. Till det kommer en peppar- och stjärnaniskryddad sås på konjak och vitt vin. Anklevern i såsen kommer självklart inte från tvångsmatade ankor.
Det är en rätt med mycket smak men inte mycket tyngd, och därför ska vinet vara bärigt, friskt och gärna lite kryddigt snarare än stort och eksatt. Här kommer fyra röda viner från Chile och Argentina – med veckans lansering först – och en mörk belgisk öl för den som hellre dricker det.
Veckans lansering: Rústico Cinsault 2024 – vildhallon, viol och blodapelsin
Viña Bouchon är ett chilenskt familjevinhus i fjärde generationen, grundat av Emile Bouchon i slutet av 1800-talet och i dag lett av Julio Bouchon. Vinmakare är Christian Sepúlveda. Rústico är gjort på Cinsault från Valle del Itata i södra Chile, där druvorna växer på granit och kvarts och plockas för hand.
Druvorna avstjälkas och krossas och får macereras med skalen i tank. Därefter lagras vinet sex månader i betongtankar, vilket ger en ren frukt utan fatton.
I glaset: vildhallon, viol, körsbär, blåbär, jordgubbar och blodapelsin. Det är ett lätt, saftigt och bärigt rött vin, och blodapelsinen och de röda bären hör ihop med granatäppelglazen på tallriken. Servera runt 16 grader.
Vintips till ikväll: Pino Román Tinto País 2024 – jordgubbar, lagerblad och rosor
País är en av Chiles äldsta druvor och har länge ansetts vara en vardagsdruva. I dag är den ett av de roligare sätten att komma in i landets mer personliga viner, särskilt när den görs lätt och fruktig. Ignacio Pino Román gör sitt vin i Valle del Itata.
Vinet har jordgubbar, hallon, lagerblad och rosor, med frisk fruktsyra, lite tannin och endast 12 procents alkohol. Lagerbladet är en liten men rolig koppling till tallriken: det finns i buljongen när anklåret kokas till dumplingens fyllning.
Det är veckans mest lättdruckna val och det som tydligast låter ankan stå i centrum. Väljer du den här flaskan kan du ta lite mindre sås och lite mer granatäppelglaze, så att vinets bär och lagerblad får plats.
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Perfect Weekend och Mikael Björkqvist är tillbaka även den här veckan med vintips, och vi har plockat fram en kombination som vi själv tycker passar
Vintips till helgen: Casas Patronales Gran Reserva Carmenère 2023 – svarta vinbär, fikon och mörk choklad
Carmenère är en av Chiles signaturdruvor, och den här flaskan kommer från Cauquenes i Maule. Druvorna skalmacererades i ungefär tolv timmar och jäste i rostfritt stål vid 26 grader. Därefter lagrades vinet i 400-litersfat, där 10 procent var nya.
I glaset: svarta vinbär, blåbär, vanilj, örter, peppar, fikon och mörk choklad. Det är veckans fylligaste chilenska vin, med 14 procent alkohol och tydlig fatkaraktär, men fruktsötman håller det mjukt.
Pepparn och örterna svarar på kryddblandningen på ankan, fikonet och den mörka chokladen möter granatäppelglazen, och fatet står emot ankbröstets grillade skinn. Det är också veckans mest prisvärda flaska. Servera runt 16–18 grader.
Veckans Malbec: Zuccardi Q Malbec 2024 – ren frukt och vibrerande syra
Q Malbec är gjort på 100 procent Malbec från högt belägna vingårdslägen i Paraje Altamira och Los Chacayes i Uco Valley, Mendoza. Druvorna skördas vid olika tidpunkter för att fånga varje områdes uttryck. Jäsningen sker med naturlig jäst i betongkärl, och vinet lagras därefter i betong och använda franska 500-litersfat utan rostning, så att frukten och ursprunget får vara orörda.
I glaset: ren och transparent frukt, vibrerande syra och stor aromatisk komplexitet. Årgången präglas av fräschör och elegans, tack vare en varm och torr växtsäsong med lägre avkastning men utmärkt druvkvalitet.
Bakom vinet står familjen Zuccardi, tre generationer som delar passionen för att odla druvor och låta varje vingårds jordmån, klimat och läge synas i glaset. Vingårdarna ligger högt, på alluviala jordar med stora stenar och mycket kalciumkarbonat.
Det här är veckans fylligaste druva, men syran och den rena frukten håller det fräscht mot ankans krispstekta skinn. Det är valet när såsen och glazen står i centrum. Q Malbec är en beställningsvara hos Systembolaget och kan ha längre leveranstid, så beställ i god tid.
Därför fungerar röda viner från Sydamerika här
Ankbröst har fett, rök och en mild sötma, och glazen och endivesalladen lägger till syra och bitterhet. Det ställer krav på vinet: det ska ha syra och röd frukt, men inte mycket tannin eller ekton som går i taket mot fettet. Cinsault och País från Itata är gjorda för det, och därför står de först. Casas Patronales Carmenère tar ett steg mot mörkare frukt, peppar och fat, och El Burro tar ett steg till med mörka körsbär, mynta och sötlakrits. Ju kraftigare delen av tallriken du fokuserar på – såsen eller glazen – desto fylligare ska glaset vara.
Veckans öltips: Mc Chouffe Brune – dadlar, mörkt bröd och apelsin
Mc Chouffe Brune bryggs av Brasserie d’Achouffe i Belgien och är en mörk, stark ale på 8 procent. Den görs på kornmalt, invertsocker och humle.
I glaset: dadlar, mörkt bröd, apelsin, lätt sirap, bananbröd, choklad och nötter, med en kryddig och fruktig ton. Maltsötman går bra ihop med ankskinnets grillade yta och granatäppelglazen, och apelsinen i ölen svarar på blodapelsinen i Rústico.
Så väljer du
Vill du fira veckans lansering och ha det lättaste glaset: välj Rústico Cinsault.
Vill du ha det mest lätttillgängliga: välj Pino Román Tinto País.
Vill du ha mörkare frukt, peppar och lite fat till lågt pris: välj Casas Patronales Gran Reserva Carmenère.
Vill du ha ett naturvin med mörka körsbär, mynta och sötlakrits: välj El Burro Malbec Natural.
Vill du hellre dricka öl: välj Mc Chouffe Brune.
AVEQIAs grillade anka med dumpling, granatäpple, endivesallad hittar du här!
Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.
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