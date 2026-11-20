Bakom lösningen står nederländska PITT Cooking, som sedan oktober säljs i Sverige. När gasbrännare och induktionszoner kan monteras separat direkt i bänkskivan ges man en större frihet att utforma köket.

”Konceptet ger en fantastisk frihet att arbeta med material, proportioner och placering”, säger Susanne Bogren, vd och ägare till Italian Brands, i samband med lanseringen av PITT.

I arkitektritade hem där köksön har en central plats är samspelet mellan material och funktion redan viktigt. Med fristående kokzoner går det att låta stenytan framträda tydligare.

Helt nya arbetsytor när spisens alla plattor kan placeras precis där du vill ha dem. Foto: PITT Cooking

Mer plats för stora grytor

Med en vanlig spishäll är man bunden till kokzoner på en begränsad yta. Men PITT:s lösning kan avståndet mellan kokplattorna dem vara större, så att en stor stekpanna och en stor gryta får plats utan att en av dem får stå lite halvt på plattan. Det går också att kombinera gas och induktion, som ju har olika fördelar.

”Att woka på gas fungerar helt enkelt bäst”, sade Maikel Bink, en av PITTs grundare, till det nederländska fackmagasinet Wonen360.

Systemet utvecklades i Nederländerna 2009 och tillverkas fortfarande i De Meern utanför Utrecht. Brännarna finns bland annat i svart gjutjärn med mässingsdetaljer, medan induktionszonerna markeras av tunna svarta ringar.