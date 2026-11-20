Spishällen har länge haft en självklar plats i köket, med sina fasta mått och kokzoner på rad. Men vad händer när brännarna i stället blir en del av bänkskivan? En nederländsk kökslösning som nu finns i Sverige ger nya möjligheter att planera köket. Här får både matlagningen och materialen ta större plats.
Glöm den fyrkantiga spishällen – här byggs brännarna rakt in i stenen
Mitt på en köksö i ljus sten sitter en ensam gasbrännare med detaljer i mässing och svart gjutjärn. Runt omkring breder bänkskivan ut sig, utan den stora svarta kantiga glasytan som annars brukar dominera köket.
Bakom lösningen står nederländska PITT Cooking, som sedan oktober säljs i Sverige. När gasbrännare och induktionszoner kan monteras separat direkt i bänkskivan ges man en större frihet att utforma köket.
”Konceptet ger en fantastisk frihet att arbeta med material, proportioner och placering”, säger Susanne Bogren, vd och ägare till Italian Brands, i samband med lanseringen av PITT.
I arkitektritade hem där köksön har en central plats är samspelet mellan material och funktion redan viktigt. Med fristående kokzoner går det att låta stenytan framträda tydligare.
Mer plats för stora grytor
Med en vanlig spishäll är man bunden till kokzoner på en begränsad yta. Men PITT:s lösning kan avståndet mellan kokplattorna dem vara större, så att en stor stekpanna och en stor gryta får plats utan att en av dem får stå lite halvt på plattan. Det går också att kombinera gas och induktion, som ju har olika fördelar.
”Att woka på gas fungerar helt enkelt bäst”, sade Maikel Bink, en av PITTs grundare, till det nederländska fackmagasinet Wonen360.
Systemet utvecklades i Nederländerna 2009 och tillverkas fortfarande i De Meern utanför Utrecht. Brännarna finns bland annat i svart gjutjärn med mässingsdetaljer, medan induktionszonerna markeras av tunna svarta ringar.
När bänkskivan får huvudrollen
En köksö i natursten kan vara ett av hemmets vackraste inslag. Marmor med tydliga ådringar, mörk granit eller en ljus stenskiva får ett annat uttryck när den inte bryts av en stor rektangulär häll.
Det passar också in i ett bredare intresse för personliga kök. I sin genomgång av kökstrenderna 2026 och 2027 lyfter Ikea fram naturmaterial och kök som anpassas efter hur människor faktiskt lever.
Snyggt – men inte för alla kök
Alla bänkskivor är inte lämpliga, och placeringen av kokzonerna måste följa tillverkarens installationskrav. Lösningen passar därför bäst vid nybyggnation eller en större köksrenovering. Ventilationen behöver också planeras och Boverket framhåller att matlagning kan sprida föroreningar i bostaden och att köksventilationen måste utformas för att hantera dem.
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