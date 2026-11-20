Just det där skiftet mellan det invanda och det oväntade präglar också veckans nummer av PS Weekend, där vi sätter mat och vin i fokus. Här möter vi världens tio mäktigaste kockar – med hela två svenskar på listan – och följer en svensk krog som rusar på världslistan och till och med slår trestjärniga Frantzén. Vi kikar närmare på japansk kultpizza för över 400 kronor och den hotade vita tryffeln som nyligen såldes för över en miljon.

Tysk vingård slår Frankrike

Även i glasen händer det saker som skakar om gamla sanningar. En tysk vingård slår Frankrikes vinslott och utses till världens bästa. Vi tittar på Carla Brunis satsning på befriat bubbel i Provence, varför lyxvinerna blir allt mer exklusiva efter en halverad skörd – och ger dig koll på ett vanligt misstag: att du dricker ditt rödvin för varmt. Dessutom avslöjar vi tabben runt middagsbordet som får gästerna att vilja gå hem tidigt.

Men PS Weekend vore inte komplett utan utblickar mot kultur, resor och drömmar bortom vardagen. I veckans nummer spanar vi på Italiens nya turistfavoriter inför 2027, lyxresenärernas jakt på det som ingen annan får och stjärnornas hotell – från Bennys Rival till De Niros lyx i Rom. Vi skriver också om hur en ny James Bond kan utlösa en klockstrid mellan två jättar, om en Kandinsky-tavla som såldes av platsbrist och nu är värd 870 miljoner, samt om en rekorddyr Van Gogh där ett hemligt avtal löste en nazitvist.

Oavsett om du sitter i ett snö-slaskigt Stockholm och drömmer om sommarsol eller laddar upp inför en middag med vänner har vi samlat läsning som både väcker aptiten och inspirerar till solsemester.

Trevlig läsning – och en riktigt trevlig helg!